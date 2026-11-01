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Penulis: Lania Monica
Senin, 2 November 2026 | 03.34 WIB

Terlihat Sepele, 10 Perilaku Ini Diam-Diam Membuat Orang Lain Tidak Nyaman

Ilustrasi kebiasaan yang membuat orang lain ilfeel tanpa disadari menurut psikologi (Freepik) - Image

Ilustrasi kebiasaan yang membuat orang lain ilfeel tanpa disadari menurut psikologi (Freepik)

JawaPos.com – Dalam berinteraksi dengan orang lain, sikap dan perilaku sederhana ternyata dapat memberikan pengaruh besar terhadap kualitas hubungan sosial. Cara berbicara, mendengarkan, hingga menanggapi pendapat orang lain bisa menentukan apakah seseorang merasa nyaman atau justru ingin menjaga jarak.

Menariknya, tidak semua perilaku yang mengganggu orang lain dilakukan dengan sengaja. Ada kebiasaan yang dianggap biasa oleh pelakunya, tetapi justru menimbulkan kesan kurang menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Jika terus dibiarkan, hal tersebut berpotensi membuat hubungan pertemanan maupun komunikasi menjadi renggang.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat sepuluh kebiasaan yang kerap membuat orang lain merasa kurang nyaman dalam interaksi sosial. Menurut perspektif psikologi sosial, mengenali perilaku tersebut dapat membantu seseorang memperbaiki cara berkomunikasi dan membangun hubungan yang lebih sehat.

Lantas, apa saja kebiasaan yang sebaiknya mulai diperhatikan agar tidak membuat orang lain merasa risih? Berikut ulasannya.

1. Sering Memotong Pembicaraan Orang Lain

Ketika sedang bersemangat mengikuti percakapan, seseorang terkadang sulit menahan keinginan untuk langsung memberikan tanggapan. Akibatnya, lawan bicara belum selesai menyampaikan pendapat, tetapi sudah lebih dahulu dipotong.

Meskipun tidak selalu dilakukan dengan maksud buruk, kebiasaan ini bisa menimbulkan kesan bahwa seseorang kurang menghargai pembicaraan orang lain.

Agar komunikasi terasa lebih nyaman, biasakan memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyelesaikan kalimatnya. Dengarkan sampai tuntas sebelum menyampaikan pendapat atau pengalaman pribadi.

Sikap sederhana ini menunjukkan bahwa Anda menghargai keberadaan dan pemikiran orang lain.

2. Selalu Membandingkan Pengalaman dengan Cerita Orang Lain

Editor: Setyo Adi Nugroho
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