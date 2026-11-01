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Penulis: Rabbany Wanadriani
Senin, 2 November 2026 | 03.24 WIB

Jangan Sampai Anak Minder! 7 Kebiasaan Sederhana Ini Bisa Membentuk Mental Percaya Diri

ilustrasi orang tua dan anak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang tua dan anak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kepercayaan diri merupakan salah satu bekal penting yang perlu dimiliki setiap anak ketika tumbuh dan berkembang. Kemampuan untuk menghargai diri sendiri, berani menyampaikan pendapat, serta tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan dapat memengaruhi perjalanan hidup mereka hingga dewasa.

Anak yang mempunyai rasa percaya diri cenderung lebih berani mencoba pengalaman baru, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan. Namun, karakter tersebut tidak terbentuk secara instan. Lingkungan keluarga, pola pengasuhan, serta kebiasaan yang diterapkan sehari-hari memiliki pengaruh besar dalam proses perkembangannya.

Dilansir dari English Jagran, terdapat tujuh kebiasaan positif yang sebaiknya diperkenalkan orang tua kepada anak sejak usia dini untuk membantu membangun rasa percaya diri. Kebiasaan ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana di rumah dan dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut tujuh kebiasaan yang dapat diterapkan orang tua untuk membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih berani dan yakin terhadap kemampuannya.

1. Berikan Ruang kepada Anak untuk Bertanya

Rasa ingin tahu merupakan bagian alami dari perkembangan anak. Mereka sering mengajukan berbagai pertanyaan karena ingin memahami sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya.

Orang tua sebaiknya tidak langsung mengabaikan pertanyaan tersebut, meskipun terkadang pertanyaan yang diajukan terasa sederhana atau berulang.

Berikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan rasa penasaran dan ajak mereka mencari jawabannya bersama-sama. Cara ini dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis sekaligus melatih keberanian dalam menyampaikan pendapat.

Ketika anak merasa didengarkan, mereka akan lebih nyaman mengekspresikan pikiran tanpa takut dianggap salah.

2. Hargai Proses dan Usaha, Bukan Hanya Prestasi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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