Tak Takut Pikun, Orang dengan Pikiran Tajam di Usia Tua Biasanya Punya 8 Kebiasaan Ini

JawaPos.com – Bertambahnya usia sering kali dikaitkan dengan perubahan kemampuan otak, mulai dari daya ingat yang melemah hingga konsentrasi yang tidak lagi optimal. Kondisi tersebut membuat sebagian orang menganggap penurunan fungsi mental sebagai bagian yang tidak bisa dihindari dari proses penuaan.

Padahal, kemampuan berpikir seseorang tidak selalu mengalami kemunduran seiring bertambahnya umur. Sejumlah penelitian dalam bidang psikologi dan neurosains menunjukkan bahwa gaya hidup serta kebiasaan sehari-hari turut berperan dalam menjaga kesehatan otak.

Dilansir dari Geediting, orang-orang yang mampu mempertahankan ketajaman mental hingga usia lanjut umumnya memiliki sejumlah kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten. Menariknya, kebiasaan tersebut tidak selalu membutuhkan usaha besar, tetapi dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang jika diterapkan secara rutin.

Berikut delapan kebiasaan yang kerap dimiliki orang dengan kemampuan berpikir tetap tajam meskipun usianya sudah lanjut.

1. Tidak Pernah Berhenti Mempelajari Sesuatu

Salah satu kebiasaan yang sering ditemukan pada orang dengan pikiran tetap aktif adalah keinginan untuk terus menambah pengetahuan. Mereka tidak membatasi proses belajar hanya ketika masih duduk di bangku sekolah atau menjalani pendidikan formal.

Ada banyak cara sederhana untuk melatih kemampuan otak, seperti membaca buku, mempelajari bahasa asing, mencoba keterampilan baru, hingga mengenal teknologi yang belum pernah digunakan sebelumnya.

Dalam psikologi, kebiasaan tersebut dikenal sebagai pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Aktivitas ini dapat merangsang neuroplastisitas, yakni kemampuan otak untuk membentuk dan menyesuaikan hubungan antarsel saraf.

Dengan terus memberikan tantangan baru kepada otak, seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk mempertahankan kemampuan berpikirnya hingga usia lanjut.