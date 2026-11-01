Tak Peduli Sekarang Kaya Raya, 8 Kebiasaan Berpakaian Ini Menunjukkan Latar Belakang Kelas Menengah

JawaPos.com – Penampilan seseorang ternyata tidak selalu mencerminkan jumlah uang yang dimiliki saat ini. Ada kalanya kebiasaan sederhana dalam memilih dan merawat pakaian justru menggambarkan lingkungan tempat seseorang dibesarkan.

Orang yang tumbuh dalam keluarga kelas menengah biasanya memiliki pola konsumsi yang cukup khas. Sejak kecil, mereka terbiasa mempertimbangkan harga sebelum membeli sesuatu, menjaga barang agar tidak cepat rusak, serta mengutamakan kegunaan dibandingkan sekadar penampilan.

Menariknya, kebiasaan tersebut sering kali tetap terbawa hingga dewasa, bahkan ketika kondisi ekonomi mereka sudah jauh lebih baik.

Mereka mungkin sudah mampu membeli pakaian mahal, tetapi tetap merasa nyaman menggunakan busana sederhana yang berkualitas. Bagi mereka, berpakaian bukan semata-mata tentang menunjukkan status sosial, melainkan bagaimana mendapatkan manfaat terbaik dari setiap barang yang dimiliki.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kebiasaan berpakaian yang kerap dikaitkan dengan seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga kelas menengah.

Berikut beberapa kebiasaan yang mungkin masih dilakukan hingga sekarang.

1. Selalu Mempertimbangkan Kualitas Sebelum Membeli Pakaian Salah satu kebiasaan yang cukup melekat pada orang yang dibesarkan di keluarga kelas menengah adalah mempertimbangkan kualitas barang sebelum mengeluarkan uang.

Mereka tidak selalu mencari pakaian dengan harga paling murah ataupun memilih produk termahal demi mendapatkan kesan mewah.

Sebaliknya, mereka lebih tertarik pada barang yang menawarkan kualitas sebanding dengan harga yang dibayarkan.