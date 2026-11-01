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Penulis: Rabbany Wanadriani
Senin, 2 November 2026 | 02.52 WIB

Rahasia Wangi Seharian, Ini 5 Kebiasaan Sederhana agar Parfum Tidak Cepat Pudar

ilustrasi orang yang memakai parfum. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menjaga tubuh tetap harum ketika cuaca sedang panas menjadi tantangan tersendiri. Suhu udara yang tinggi dan produksi keringat berlebih terkadang membuat aroma parfum lebih cepat memudar.

Padahal, menggunakan parfum bukan hanya bertujuan untuk menunjang penampilan, tetapi juga dapat meningkatkan rasa percaya diri saat beraktivitas. Aroma yang menyenangkan bahkan bisa memberikan kesan positif ketika berinteraksi dengan orang lain.

Sayangnya, penggunaan parfum yang kurang tepat dapat membuat wanginya tidak bertahan sesuai harapan. Akibatnya, seseorang harus menyemprotkan parfum berulang kali agar tubuh tetap terasa segar.

Untuk mengatasinya, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan agar aroma parfum lebih tahan lama meskipun berada di tengah cuaca panas.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima tips menggunakan parfum agar wanginya tidak mudah hilang sepanjang hari.

1. Pastikan Kulit Terhidrasi dengan Baik

Salah satu cara untuk membantu mempertahankan aroma parfum adalah memastikan kondisi kulit tidak terlalu kering.

Kulit yang kering cenderung kurang mampu mempertahankan aroma dibandingkan kulit yang terhidrasi dengan baik. Karena itu, menggunakan pelembap sebelum memakai parfum bisa menjadi langkah sederhana yang bermanfaat.

Pilih losion tanpa pewangi agar aromanya tidak bercampur dengan parfum yang digunakan.

Jika ingin menghasilkan kombinasi aroma tertentu, Anda juga bisa menggunakan pelembap dengan wangi yang senada. Dengan begitu, aroma yang dihasilkan terasa lebih harmonis dan tidak saling bertabrakan.

2. Gunakan Parfum Setelah Mandi

Waktu pemakaian juga dapat memengaruhi hasil penggunaan parfum.

Setelah mandi, kulit biasanya berada dalam kondisi lebih bersih sehingga menjadi waktu yang tepat untuk menggunakan parfum.

Namun, pastikan tubuh sudah dikeringkan terlebih dahulu menggunakan handuk. Anda bisa mengoleskan pelembap, kemudian menyemprotkan parfum pada area yang diinginkan.

Hindari menggunakan parfum ketika tubuh masih dipenuhi keringat atau kotoran karena campuran berbagai aroma tersebut dapat menghasilkan bau yang kurang nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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