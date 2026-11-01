Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Lania Monica
Senin, 2 November 2026 | 01.57 WIB

Tetap Peduli Tanpa Kehilangan Diri Sendiri, Ini 8 Kebiasaan Orang Cerdas Emosional

Ilustrasi orang yang cerdas secara emosional menjaga ketenangan diri tanpa menjauh dari siapa pun (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang cerdas secara emosional menjaga ketenangan diri tanpa menjauh dari siapa pun (Freepik)

JawaPos.com – Menjalani kehidupan dengan pikiran tenang dan perasaan yang stabil tentu menjadi keinginan banyak orang. Namun, berbagai persoalan, perbedaan pendapat, hingga konflik dalam hubungan sosial terkadang membuat seseorang kesulitan mempertahankan kedamaian batinnya.

Tidak sedikit orang menganggap bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh ketenangan adalah dengan mengurangi interaksi atau menjauh dari lingkungan yang dianggap membawa pengaruh negatif.

Padahal, menjaga kesehatan emosional bukan berarti harus menghindari semua orang. Seseorang tetap bisa membangun hubungan yang baik sekaligus melindungi dirinya dari tekanan yang tidak perlu.

Orang dengan kecerdasan emosional yang baik umumnya mampu memahami perasaannya sendiri, menghargai kondisi orang lain, serta mengetahui kapan harus terlibat dan kapan perlu mengambil jeda.

Mereka tidak selalu bereaksi terhadap setiap persoalan. Sebaliknya, mereka berusaha menghadapi keadaan dengan pikiran jernih tanpa mengorbankan kesejahteraan diri sendiri.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang sering dikaitkan dengan orang yang mampu menjaga ketenangan hidup tanpa harus memutus hubungan dengan orang lain. Berikut penjelasannya.

1. Tidak Langsung Bereaksi ketika Menghadapi Situasi yang Memancing Emosi

Orang yang memiliki kecerdasan emosional baik biasanya tidak terburu-buru memberikan tanggapan ketika menghadapi perkataan atau tindakan yang membuat mereka tersinggung.

Mereka memahami bahwa respons spontan yang muncul karena kemarahan terkadang justru memperbesar persoalan.

Karena itu, mereka memilih memberikan jeda sebelum berbicara atau mengambil keputusan. Menarik napas, menenangkan pikiran, dan memahami situasi menjadi langkah sederhana yang sering dilakukan.

Dengan cara tersebut, mereka dapat menentukan respons yang lebih tepat tanpa membiarkan emosi sesaat mengendalikan tindakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Alasan Mengapa Orang Cerdas Bisa Lebih Sulit Mengambil Keputusan Dibandingkan Orang Lain - Image
Lifestyle

6 Alasan Mengapa Orang Cerdas Bisa Lebih Sulit Mengambil Keputusan Dibandingkan Orang Lain

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04.26 WIB

7 Alasan Mengapa Orang Cerdas Biasanya Membenci Kebisingan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Orang Cerdas Biasanya Membenci Kebisingan Menurut Psikologi

Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.07 WIB

7 Alasan Mengapa Orang Paling Cerdas Bisa Menjadi Pendengar yang Paling Buruk Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Orang Paling Cerdas Bisa Menjadi Pendengar yang Paling Buruk Menurut Psikologi

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03.46 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore