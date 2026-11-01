Tetap Peduli Tanpa Kehilangan Diri Sendiri, Ini 8 Kebiasaan Orang Cerdas Emosional

JawaPos.com – Menjalani kehidupan dengan pikiran tenang dan perasaan yang stabil tentu menjadi keinginan banyak orang. Namun, berbagai persoalan, perbedaan pendapat, hingga konflik dalam hubungan sosial terkadang membuat seseorang kesulitan mempertahankan kedamaian batinnya.

Tidak sedikit orang menganggap bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh ketenangan adalah dengan mengurangi interaksi atau menjauh dari lingkungan yang dianggap membawa pengaruh negatif.

Padahal, menjaga kesehatan emosional bukan berarti harus menghindari semua orang. Seseorang tetap bisa membangun hubungan yang baik sekaligus melindungi dirinya dari tekanan yang tidak perlu.

Orang dengan kecerdasan emosional yang baik umumnya mampu memahami perasaannya sendiri, menghargai kondisi orang lain, serta mengetahui kapan harus terlibat dan kapan perlu mengambil jeda.

Mereka tidak selalu bereaksi terhadap setiap persoalan. Sebaliknya, mereka berusaha menghadapi keadaan dengan pikiran jernih tanpa mengorbankan kesejahteraan diri sendiri.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang sering dikaitkan dengan orang yang mampu menjaga ketenangan hidup tanpa harus memutus hubungan dengan orang lain. Berikut penjelasannya.

1. Tidak Langsung Bereaksi ketika Menghadapi Situasi yang Memancing Emosi Orang yang memiliki kecerdasan emosional baik biasanya tidak terburu-buru memberikan tanggapan ketika menghadapi perkataan atau tindakan yang membuat mereka tersinggung.

Mereka memahami bahwa respons spontan yang muncul karena kemarahan terkadang justru memperbesar persoalan.

Karena itu, mereka memilih memberikan jeda sebelum berbicara atau mengambil keputusan. Menarik napas, menenangkan pikiran, dan memahami situasi menjadi langkah sederhana yang sering dilakukan.