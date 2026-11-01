Terlihat Baik-baik Saja, 10 Sikap Ini Bisa Menyimpan Cerita Masa Kecil yang Berat

Perilaku orang yang memiliki masa kecil yang suram dan menyedihkan JawaPos.com – Pengalaman yang dialami seseorang ketika masih kecil dapat meninggalkan kesan mendalam hingga memasuki usia dewasa. Terlebih jika masa pertumbuhannya diwarnai konflik keluarga, kurangnya perhatian, tekanan emosional, atau berbagai pengalaman yang menyakitkan. Tidak semua pengalaman tersebut mudah dilupakan. Dalam beberapa keadaan, kenangan masa lalu bisa memengaruhi cara seseorang berkomunikasi, membangun hubungan, hingga memperlakukan dirinya sendiri. Menariknya, dampak pengalaman masa kecil tidak selalu terlihat melalui kesedihan atau sikap tertutup. Sebagian orang justru tumbuh menjadi pribadi yang sangat perhatian, selalu berusaha menyenangkan orang lain, atau merasa harus mampu mengendalikan segala sesuatu. Kebiasaan tersebut terkadang menjadi cara seseorang melindungi diri dari pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dialaminya. Baca Juga:6 Alasan Mengapa Sikap Mementingkan Diri Sendiri yang “Sehat” Baik untuk Hubungan Menurut Psikologi Dilansir dari Geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang kerap dikaitkan dengan orang dewasa yang pernah melewati masa kecil penuh tantangan emosional. Berikut beberapa di antaranya. 1. Sering Meminta Maaf meskipun Tidak Melakukan Kesalahan Sebagian orang terbiasa mengucapkan kata maaf bahkan ketika sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang keliru. Misalnya, mereka meminta maaf sebelum mengajukan pertanyaan, ketika membutuhkan bantuan, atau saat menyampaikan pendapat yang berbeda. Kebiasaan tersebut terkadang terbentuk dari pengalaman masa kecil ketika kesalahan kecil dapat memicu kemarahan atau teguran berlebihan dari orang-orang di sekitarnya. Akibatnya, meminta maaf menjadi respons otomatis untuk menghindari ketegangan. Mereka merasa lebih aman ketika tidak membuat orang lain kecewa, meskipun harus mengesampingkan kebutuhan pribadi. 2. Sangat Peka terhadap Perubahan Suasana Hati Orang Lain Orang yang pernah tumbuh dalam lingkungan penuh tekanan terkadang memiliki kepekaan tinggi terhadap perubahan perilaku orang di sekitarnya. Mereka bisa dengan cepat menyadari perubahan nada bicara, ekspresi wajah, maupun bahasa tubuh seseorang. Kemampuan tersebut mungkin berkembang karena sejak kecil mereka terbiasa memperhatikan suasana lingkungan demi menghindari situasi yang tidak menyenangkan. Namun, terlalu sering memantau emosi orang lain juga dapat melelahkan secara mental. Mereka bisa merasa harus selalu waspada, bahkan ketika sebenarnya tidak ada ancaman atau masalah yang sedang terjadi.