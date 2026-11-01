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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 01.39 WIB

Hati-Hati, 10 Kebiasaan Sepele Ini Bisa Mengurangi Rasa Hormat Orang Terhadapmu

Perilaku yang bisa bikin kamu kehilangan rasa hormat dari orang lain

JawaPos.com – Mendapatkan penghargaan dan rasa hormat dari orang lain bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Cara seseorang berbicara, bersikap, hingga memperlakukan orang di sekitarnya turut menentukan bagaimana dirinya dipandang.

Sayangnya, ada sejumlah kebiasaan yang sering dianggap biasa, tetapi justru berpotensi mengurangi rasa hormat orang lain. Bahkan, perilaku tersebut terkadang dilakukan tanpa disadari dan terus berulang dalam kehidupan sehari-hari.

Jika dibiarkan, kebiasaan negatif bukan hanya memengaruhi reputasi pribadi, melainkan juga dapat merenggangkan hubungan sosial maupun profesional.

Rasa hormat sejatinya tumbuh dari sikap saling menghargai, kemampuan menjaga kepercayaan, serta kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan sendiri.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang berpotensi membuat seseorang kehilangan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Berikut ulasannya.

1. Terlalu Sering Meminta Maaf untuk Hal Sepele

Meminta maaf merupakan bentuk kesadaran ketika seseorang melakukan kesalahan. Namun, kebiasaan mengucapkan kata maaf untuk hampir setiap hal, termasuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu disesali, dapat membuat seseorang terlihat kurang yakin terhadap dirinya sendiri.

Misalnya, selalu mengatakan, "Maaf mengganggu, saya ingin bertanya," padahal pertanyaan yang disampaikan merupakan bagian wajar dari sebuah percakapan.

Tidak ada salahnya mengganti kebiasaan tersebut dengan kalimat yang lebih tegas dan tetap sopan. Dengan begitu, seseorang dapat menunjukkan rasa hormat kepada orang lain tanpa harus terus-menerus merendahkan dirinya sendiri.

2. Senang Mendominasi Pembicaraan

Percakapan yang sehat seharusnya memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya.

Sayangnya, ada individu yang cenderung ingin terus berbicara tanpa memberikan ruang bagi lawan bicaranya. Mereka kerap memotong penjelasan, mengalihkan pembahasan kepada pengalaman pribadi, atau merasa harus selalu memiliki komentar.

Perilaku seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dianggap.

Padahal, kemampuan mendengarkan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang baik. Sesekali berhenti berbicara, memberikan perhatian, dan memahami sudut pandang orang lain dapat membuat interaksi terasa lebih bermakna.

3. Gemar Membicarakan Kekurangan Orang Lain

Bergosip mungkin terasa menyenangkan bagi sebagian orang karena bisa menjadi bahan obrolan bersama. Namun, kebiasaan membicarakan keburukan seseorang ketika orang tersebut tidak hadir justru dapat merusak kepercayaan.

Orang yang mendengarkan bisa saja berpikir bahwa dirinya juga berpotensi menjadi bahan pembicaraan ketika tidak berada di tempat yang sama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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