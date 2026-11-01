Hati-Hati, 10 Kebiasaan Sepele Ini Bisa Mengurangi Rasa Hormat Orang Terhadapmu

JawaPos.com – Mendapatkan penghargaan dan rasa hormat dari orang lain bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Cara seseorang berbicara, bersikap, hingga memperlakukan orang di sekitarnya turut menentukan bagaimana dirinya dipandang. Sayangnya, ada sejumlah kebiasaan yang sering dianggap biasa, tetapi justru berpotensi mengurangi rasa hormat orang lain. Bahkan, perilaku tersebut terkadang dilakukan tanpa disadari dan terus berulang dalam kehidupan sehari-hari. Jika dibiarkan, kebiasaan negatif bukan hanya memengaruhi reputasi pribadi, melainkan juga dapat merenggangkan hubungan sosial maupun profesional. Rasa hormat sejatinya tumbuh dari sikap saling menghargai, kemampuan menjaga kepercayaan, serta kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Dilansir dari Geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang berpotensi membuat seseorang kehilangan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Berikut ulasannya. Meminta maaf merupakan bentuk kesadaran ketika seseorang melakukan kesalahan. Namun, kebiasaan mengucapkan kata maaf untuk hampir setiap hal, termasuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu disesali, dapat membuat seseorang terlihat kurang yakin terhadap dirinya sendiri. Misalnya, selalu mengatakan, "Maaf mengganggu, saya ingin bertanya," padahal pertanyaan yang disampaikan merupakan bagian wajar dari sebuah percakapan. Tidak ada salahnya mengganti kebiasaan tersebut dengan kalimat yang lebih tegas dan tetap sopan. Dengan begitu, seseorang dapat menunjukkan rasa hormat kepada orang lain tanpa harus terus-menerus merendahkan dirinya sendiri. Percakapan yang sehat seharusnya memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Sayangnya, ada individu yang cenderung ingin terus berbicara tanpa memberikan ruang bagi lawan bicaranya. Mereka kerap memotong penjelasan, mengalihkan pembahasan kepada pengalaman pribadi, atau merasa harus selalu memiliki komentar. Perilaku seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dianggap. Padahal, kemampuan mendengarkan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang baik. Sesekali berhenti berbicara, memberikan perhatian, dan memahami sudut pandang orang lain dapat membuat interaksi terasa lebih bermakna. Bergosip mungkin terasa menyenangkan bagi sebagian orang karena bisa menjadi bahan obrolan bersama. Namun, kebiasaan membicarakan keburukan seseorang ketika orang tersebut tidak hadir justru dapat merusak kepercayaan. Orang yang mendengarkan bisa saja berpikir bahwa dirinya juga berpotensi menjadi bahan pembicaraan ketika tidak berada di tempat yang sama.
1. Terlalu Sering Meminta Maaf untuk Hal Sepele
2. Senang Mendominasi Pembicaraan
3. Gemar Membicarakan Kekurangan Orang Lain
JawaPos.com – Mendapatkan penghargaan dan rasa hormat dari orang lain bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Cara seseorang berbicara, bersikap, hingga memperlakukan orang di sekitarnya turut menentukan bagaimana dirinya dipandang.
Sayangnya, ada sejumlah kebiasaan yang sering dianggap biasa, tetapi justru berpotensi mengurangi rasa hormat orang lain. Bahkan, perilaku tersebut terkadang dilakukan tanpa disadari dan terus berulang dalam kehidupan sehari-hari.
Jika dibiarkan, kebiasaan negatif bukan hanya memengaruhi reputasi pribadi, melainkan juga dapat merenggangkan hubungan sosial maupun profesional.
Rasa hormat sejatinya tumbuh dari sikap saling menghargai, kemampuan menjaga kepercayaan, serta kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan sendiri.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang berpotensi membuat seseorang kehilangan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Berikut ulasannya.
Meminta maaf merupakan bentuk kesadaran ketika seseorang melakukan kesalahan. Namun, kebiasaan mengucapkan kata maaf untuk hampir setiap hal, termasuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu disesali, dapat membuat seseorang terlihat kurang yakin terhadap dirinya sendiri.
Misalnya, selalu mengatakan, "Maaf mengganggu, saya ingin bertanya," padahal pertanyaan yang disampaikan merupakan bagian wajar dari sebuah percakapan.
Tidak ada salahnya mengganti kebiasaan tersebut dengan kalimat yang lebih tegas dan tetap sopan. Dengan begitu, seseorang dapat menunjukkan rasa hormat kepada orang lain tanpa harus terus-menerus merendahkan dirinya sendiri.
Percakapan yang sehat seharusnya memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya.
Sayangnya, ada individu yang cenderung ingin terus berbicara tanpa memberikan ruang bagi lawan bicaranya. Mereka kerap memotong penjelasan, mengalihkan pembahasan kepada pengalaman pribadi, atau merasa harus selalu memiliki komentar.
Perilaku seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dianggap.
Padahal, kemampuan mendengarkan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang baik. Sesekali berhenti berbicara, memberikan perhatian, dan memahami sudut pandang orang lain dapat membuat interaksi terasa lebih bermakna.
Bergosip mungkin terasa menyenangkan bagi sebagian orang karena bisa menjadi bahan obrolan bersama. Namun, kebiasaan membicarakan keburukan seseorang ketika orang tersebut tidak hadir justru dapat merusak kepercayaan.
Orang yang mendengarkan bisa saja berpikir bahwa dirinya juga berpotensi menjadi bahan pembicaraan ketika tidak berada di tempat yang sama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022