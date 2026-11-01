Di Balik Kebiasaan Berjalan dan Berbicara Pelan, Ternyata Ada 8 Kepribadian Unik

ilustrasi orang yang bicara pelan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang mempunyai kebiasaan tersendiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hal tersebut terlihat dari berbagai hal sederhana, termasuk cara seseorang berjalan maupun berbicara.
Sebagian orang terbiasa bergerak cepat dan menyampaikan sesuatu dengan tempo tinggi. Namun, ada pula individu yang lebih nyaman melangkah perlahan serta berbicara dengan nada dan kecepatan yang tenang.
Menariknya, kebiasaan tersebut kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter kepribadian. Orang yang tidak terbiasa terburu-buru sering dianggap memiliki cara tersendiri dalam memandang kehidupan, mengambil keputusan, hingga berinteraksi dengan orang lain.
Dilansir dari Geediting, terdapat delapan karakter unik yang sering dikaitkan dengan individu yang memiliki kebiasaan berjalan dan berbicara secara perlahan. Berikut penjelasannya.
Orang yang berjalan dan berbicara dengan tempo lambat sering kali tidak merasa perlu mengikuti ritme orang lain. Mereka cenderung nyaman dengan pilihan dan cara hidup yang dijalani.
Alih-alih sibuk membandingkan diri dengan orang sekitar, mereka lebih memilih menjalani aktivitas sesuai kemampuan dan kenyamanan pribadi. Sikap ini dapat mencerminkan penerimaan diri serta kepercayaan terhadap kemampuan sendiri.
Salah satu karakter yang kerap melekat pada orang dengan gaya komunikasi tenang adalah kemampuan mendengarkan.
Mereka biasanya tidak terburu-buru menyela pembicaraan atau memberikan tanggapan. Sebaliknya, mereka berusaha memahami perkataan lawan bicara terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat.
Kebiasaan tersebut membuat orang lain merasa dihargai dan lebih nyaman ketika berbagi cerita maupun menyampaikan pemikiran.
Berjalan dengan santai memungkinkan seseorang memperhatikan berbagai hal di sekelilingnya. Mereka cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk menangkap detail yang mungkin terlewatkan oleh orang yang selalu bergerak cepat.
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Jawa Pos
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