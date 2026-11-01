Tanpa Disadari, 7 Perilaku Sederhana Ini Menunjukkan Watak Asli Seseorang

Kebiasaan sepele yang menggambarkan karakter asli seseorang menurut psikologi
JawaPos.com – Mengenali kepribadian seseorang ternyata tidak selalu harus melalui percakapan panjang atau melihat bagaimana mereka bersikap dalam situasi besar.
Justru, beberapa perilaku sederhana yang dilakukan setiap hari bisa memberikan gambaran mengenai cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, hingga memperlakukan orang lain.
Hal-hal kecil yang sering dianggap tidak penting terkadang memperlihatkan nilai kehidupan yang dipegang seseorang, termasuk bagaimana mereka menghadapi ketidaknyamanan dan menyikapi keadaan di luar kendali.
Dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan sehari-hari dapat menjadi salah satu petunjuk untuk memahami kecenderungan karakter seseorang, meskipun tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur kepribadian.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh kebiasaan sederhana yang dapat memberikan gambaran mengenai karakter asli seseorang. Berikut ulasannya.
Salah satu hal yang bisa diamati untuk mengenali karakter seseorang adalah bagaimana mereka memperlakukan fasilitas umum.
Misalnya, ketika menggunakan troli belanja, meminjam buku perpustakaan, atau menikmati fasilitas hotel yang bukan menjadi milik pribadi.
Orang yang selalu menjaga kebersihan dan mengembalikan barang ke tempat semula menunjukkan adanya rasa tanggung jawab.
Mereka melakukan hal tersebut bukan semata-mata karena takut mendapatkan teguran, melainkan karena memahami bahwa fasilitas bersama juga perlu dijaga.
Kebiasaan ini dapat menggambarkan kedisiplinan dan kesadaran seseorang dalam menghargai kepentingan orang lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022