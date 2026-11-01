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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 01.28 WIB

Tanpa Disadari, 7 Perilaku Sederhana Ini Menunjukkan Watak Asli Seseorang

Kebiasaan sepele yang menggambarkan karakter asli seseorang menurut psikologi - Image

Kebiasaan sepele yang menggambarkan karakter asli seseorang menurut psikologi

JawaPos.com – Mengenali kepribadian seseorang ternyata tidak selalu harus melalui percakapan panjang atau melihat bagaimana mereka bersikap dalam situasi besar.

Justru, beberapa perilaku sederhana yang dilakukan setiap hari bisa memberikan gambaran mengenai cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, hingga memperlakukan orang lain.

Hal-hal kecil yang sering dianggap tidak penting terkadang memperlihatkan nilai kehidupan yang dipegang seseorang, termasuk bagaimana mereka menghadapi ketidaknyamanan dan menyikapi keadaan di luar kendali.

Dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan sehari-hari dapat menjadi salah satu petunjuk untuk memahami kecenderungan karakter seseorang, meskipun tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur kepribadian.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh kebiasaan sederhana yang dapat memberikan gambaran mengenai karakter asli seseorang. Berikut ulasannya.

1. Cara Memperlakukan Barang yang Bukan Miliknya

Salah satu hal yang bisa diamati untuk mengenali karakter seseorang adalah bagaimana mereka memperlakukan fasilitas umum.

Misalnya, ketika menggunakan troli belanja, meminjam buku perpustakaan, atau menikmati fasilitas hotel yang bukan menjadi milik pribadi.

Orang yang selalu menjaga kebersihan dan mengembalikan barang ke tempat semula menunjukkan adanya rasa tanggung jawab.

Mereka melakukan hal tersebut bukan semata-mata karena takut mendapatkan teguran, melainkan karena memahami bahwa fasilitas bersama juga perlu dijaga.

Kebiasaan ini dapat menggambarkan kedisiplinan dan kesadaran seseorang dalam menghargai kepentingan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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