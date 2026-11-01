Punya Kebiasaan Lupa Menaruh Barang? Ternyata Ada 6 Sifat yang Mungkin Anda Miliki

JawaPos.com – Pernah mengalami kejadian ketika hendak bepergian, tetapi justru sibuk mencari kunci kendaraan yang lupa diletakkan di mana? Atau kebingungan menemukan ponsel, dompet, hingga benda-benda kecil yang sebenarnya baru saja digunakan?

Kebiasaan tersebut mungkin sering dianggap sebagai bentuk kecerobohan. Padahal, perilaku lupa menaruh barang bisa berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari pola perhatian, aktivitas pikiran, hingga kondisi emosional seseorang.

Dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan ini dapat dikaitkan dengan sejumlah karakteristik tertentu. Meski demikian, sering lupa tidak otomatis menunjukkan kepribadian atau tingkat kecerdasan seseorang.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam karakteristik yang dikaitkan dengan orang-orang yang kerap lupa menaruh barang miliknya. Berikut penjelasannya.

1. Memiliki Pola Pikir Kreatif Orang yang sering lupa menaruh barang terkadang mempunyai pikiran yang dipenuhi berbagai gagasan dan imajinasi.

Mereka cenderung senang memikirkan banyak hal sekaligus, mengeksplorasi ide baru, serta membayangkan berbagai kemungkinan yang menarik.

Ketika perhatian lebih banyak tersita untuk mengembangkan pemikiran tersebut, hal-hal sederhana di sekitarnya bisa saja terlewatkan.

Misalnya, ketika sedang memikirkan sebuah konsep pekerjaan atau ide kreatif, seseorang mungkin tidak benar-benar memperhatikan tempat ia meletakkan kunci atau ponselnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian yang terbagi dapat membuat seseorang kurang mengingat aktivitas kecil yang baru saja dilakukan.