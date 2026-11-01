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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 00.43 WIB

Psikologi Ungkap 5 Keunggulan Orang Introvert, Kepribadian Pendiam yang Sering Diremehkan

Keunggulan kepribadian introbert menurut psikologi. (Magnific) - Image

Keunggulan kepribadian introbert menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kepribadian introvert sering dianggap pendiam, padahal menyimpan keunggulan yang jarang disadari.

Anggapan bahwa introvert hanya pemalu belum tentu benar, sebab kepribadian ini menurut psikologi memiliki kekuatan tersembunyi.

Orang dengan kepribadian introvert kerap dicap penyendiri, tetapi kajian psikologi menemukan kekuatan tersembunyi yang membuat mereka tangguh.

Dilansir dari laman YourTango pada, berikut lima keunggulan pada kepribadian introvert yang dirangkum dari sudut pandang psikologi.

1. Peka mengamati detail yang terlewat

Orang pendiam biasanya peka mengamati, sehingga detail kecil di sekitar mereka kerap tertangkap padahal luput dari perhatian orang lain.

Mereka juga cenderung teliti dan berorientasi pada kualitas, sehingga hasil pekerjaan yang dikerjakan biasanya rapi serta penuh pertimbangan matang.

Saat bersosialisasi, mereka memilih bertemu satu lawan satu dengan sahabat dekat, bukan berbaur dalam kerumunan yang ramai dan bising.

Editor: Novia Tri Astuti
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