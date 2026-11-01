10 Fakta Tersembunyi Kepribadian Introvert yang Jarang Disadari Menurut Psikologi

Ilustrasi psikologi kepribadian introvert. (magnific)
JawaPos.com – Banyak orang menganggap introvert hanya sebagai sosok pendiam, padahal tipe kepribadian ini menyimpan banyak hal menarik.
Dari sudut pandang psikologi, cara memperoleh energi yang berbeda membuat seorang introvert menjalani hari dengan pola yang khas.
Memahami fakta tersebut membantu kamu menghargai kebutuhan diri sendiri sekaligus orang-orang di sekitarmu.
Dilansir dari laman YourTango pada, berikut sepuluh fakta introvert yang jarang diketahui dan perlu dipahami lebih dalam.
1. Dunia batin yang lebih hidup
Mereka umumnya membutuhkan rangsangan dari luar yang jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang memperoleh energi dari keramaian dan interaksi.
Karena itu, suara bising dan pertemuan besar mudah membuat mereka kewalahan, sementara suasana tenang justru membuat mereka dapat berkembang.
Teori Eysenck menjelaskan bahwa tingkat gairah internal mereka secara alami lebih tinggi sehingga mereka lebih peka terhadap rangsangan eksternal.
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