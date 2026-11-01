Bukan Pemalu atau Antisosial, Ini 7 Ciri Orang dengan Kepribadian Introvert

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kepribadian introvert sering kali mendapatkan penilaian yang kurang tepat dari masyarakat. Tidak sedikit orang menganggap individu introvert sebagai pribadi pemalu, tertutup, bahkan tidak pandai bergaul.
Padahal, menjadi seorang introvert tidak selalu berkaitan dengan rasa takut bertemu orang lain atau kecemasan ketika berada di lingkungan sosial.
Introvert lebih berhubungan dengan cara seseorang memperoleh dan mengelola energi. Mereka umumnya membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan tenaga setelah menjalani berbagai aktivitas yang melibatkan interaksi sosial.
Meski begitu, bukan berarti mereka tidak menyukai pertemanan atau enggan menjalin hubungan dengan orang lain. Justru, banyak introvert yang mampu menikmati percakapan mendalam dan mempunyai hubungan sosial yang berkualitas.
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Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh tanda yang dapat menggambarkan seseorang memiliki kepribadian introvert sejati, bukan sekadar pemalu ataupun mengalami kecemasan sosial. Berikut penjelasannya.
Salah satu karakter paling menonjol dari seorang introvert adalah kebutuhan untuk menghabiskan waktu sendirian setelah menjalani aktivitas sosial.
Bagi mereka, berada di tengah banyak orang dalam waktu lama terkadang terasa melelahkan, meskipun kegiatan tersebut menyenangkan.
Setelah menghadiri acara keluarga, berkumpul bersama teman, atau mengikuti pertemuan pekerjaan, mereka biasanya membutuhkan waktu untuk menikmati ketenangan.
Kesendirian menjadi kesempatan untuk beristirahat, menata kembali pikiran, dan mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas.
Hal ini berbeda dengan seseorang yang menghindari lingkungan sosial karena merasa takut atau tidak percaya diri.
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