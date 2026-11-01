Bukan Sekadar Selera, 7 Kebiasaan Peminum Kopi Hitam Ini Bisa Menggambarkan Kepribadiannya

ilustrasi orang yang minum kopi hitam. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kopi menjadi salah satu minuman favorit yang dinikmati banyak orang untuk menemani aktivitas sehari-hari. Sebagian orang lebih menyukai kopi dengan tambahan susu, gula, atau krimer agar rasanya lebih lembut dan manis.
Namun, ada pula yang justru menikmati kopi hitam tanpa campuran apa pun. Bagi mereka, rasa pahit dan aroma khas biji kopi sangrai sudah cukup memberikan kenikmatan tersendiri.
Menariknya, pilihan minuman yang terlihat sederhana ini kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter kepribadian. Preferensi terhadap rasa pahit, misalnya, sering menjadi bahan pembahasan dalam psikologi kepribadian.
Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakteristik yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang gemar menikmati kopi hitam. Mulai dari menyukai kesederhanaan hingga memiliki pendirian kuat, berikut penjelasannya.
Orang yang menyukai kopi hitam sering dikaitkan dengan karakter yang menghargai kesederhanaan. Mereka cenderung menikmati sesuatu sebagaimana adanya tanpa merasa perlu menambahkan banyak hal.
Pandangan tersebut terkadang juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin lebih menyukai rumah yang tertata rapi, rutinitas yang tidak rumit, serta komunikasi yang jelas dan langsung pada intinya.
Bagi mereka, sesuatu yang sederhana bukan berarti kurang menarik. Justru, kehidupan yang tidak dipenuhi hal-hal berlebihan dapat memberikan kenyamanan tersendiri.
Karakter lainnya yang sering dikaitkan dengan penikmat kopi hitam adalah kedisiplinan dalam menjalani rutinitas.
Memilih menikmati rasa kopi tanpa pemanis dianggap mencerminkan kesediaan seseorang untuk menerima sesuatu yang tidak selalu terasa menyenangkan.
Sikap tersebut juga dapat terlihat ketika mereka menjalankan berbagai target pribadi. Misalnya, tetap berolahraga meskipun sedang malas, menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, atau konsisten menjalankan rencana yang sudah dibuat.
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Jawa Pos
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