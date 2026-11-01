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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 1 November 2026 | 18.36 WIB

8 Alasan Mengapa Terlalu Perfeksionis Bisa Merusak Keharmonisan Hubungan, Kenali Tandanya

Ilustrasi sepasang kekasih/Pexels - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Pexels

JawaPos.com-Mengenal seseorang menjadi pengalaman yang menegangkan terutama saat first date.

Semua orang tentu ingin menampilkan versi terbaik dari dirinya saat berusaha mendekati seseorang yang disukai. 

Namun terkadang, proses perkenalan tidak selalu berjalan mulus. Seperti yang dikutip dari laman aconsciousrethink, pada (01/11) ada orang yang bersikeras bahwa dirinya hanya menginginkan yang terbaik bagi anda.

Tanpa disadari sikap tersebut bisa menjadi bentuk upaya mengendalikan orang lain secara tersirat. 

Saat standar tinggi yang mereka tetapkan diklaim sebagai demi kebaikan bagi anda, maka hal tersebut sebenarnya merupakan kontrol yang disamarkan sebagai sikap perfeksionisme ataupun ekspektasi berlebih.

Untuk mengenalnya sejak awal, ada sejumlah tanda yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kecenderungan mengontrol, bahkan saat hubungan mulai berlanjut lebih serius.  

Saat seseorang bersikeras supaya anda memenuhi standar tinggi yang mereka tetapkan, kemudian berusaha mengatur apa yang harus anda pakai, lakukan, ataupun soal makanan, biasanya hal tersebut merupakan upaya terselubung untuk mengendalikan anda.

Dalam sejumlah situasi, orang yang terlalu perfeksionis dalam makanan biasanya ditemukan pada orang-orang yang pernah mengalami masalah berat badan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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