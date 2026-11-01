8 Alasan Mengapa Terlalu Perfeksionis Bisa Merusak Keharmonisan Hubungan, Kenali Tandanya

Ilustrasi sepasang kekasih/Pexels
JawaPos.com-Mengenal seseorang menjadi pengalaman yang menegangkan terutama saat first date.
Semua orang tentu ingin menampilkan versi terbaik dari dirinya saat berusaha mendekati seseorang yang disukai.
Namun terkadang, proses perkenalan tidak selalu berjalan mulus. Seperti yang dikutip dari laman aconsciousrethink, pada (01/11) ada orang yang bersikeras bahwa dirinya hanya menginginkan yang terbaik bagi anda.
Tanpa disadari sikap tersebut bisa menjadi bentuk upaya mengendalikan orang lain secara tersirat.
Saat standar tinggi yang mereka tetapkan diklaim sebagai demi kebaikan bagi anda, maka hal tersebut sebenarnya merupakan kontrol yang disamarkan sebagai sikap perfeksionisme ataupun ekspektasi berlebih.
Untuk mengenalnya sejak awal, ada sejumlah tanda yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kecenderungan mengontrol, bahkan saat hubungan mulai berlanjut lebih serius.
Membentuk anda sesuai standar ideal mereka
Saat seseorang bersikeras supaya anda memenuhi standar tinggi yang mereka tetapkan, kemudian berusaha mengatur apa yang harus anda pakai, lakukan, ataupun soal makanan, biasanya hal tersebut merupakan upaya terselubung untuk mengendalikan anda.
Selektif memilih makanan
Dalam sejumlah situasi, orang yang terlalu perfeksionis dalam makanan biasanya ditemukan pada orang-orang yang pernah mengalami masalah berat badan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022