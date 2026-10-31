Dibalik Jiwa Pesta: Sisi Lain Ekstrovert yang Berjuang Melawan Kecemasan Sosial

Ilustrasi orang-orang dengan kepribadian ekstrovert. (Pexels.com)
JawaPos.com - Kecemasan sosial sering kali dipandang sebelah mata sebagai isu psikologis yang hanya dialami oleh para pemilik kepribadian introvert.
Padahal, kenyataannya gangguan kecemasan ini juga kerap menghantui individu berkarakter ekstrovert yang gemar menghabiskan waktu di tengah keramaian.
Menghadapi kecemasan sosial sebagai seorang ekstrovert mendatangkan frustrasi tersendiri karena masyarakat terbiasa melabeli mereka sebagai sosok yang selalu antusias dan bebas beban.
Ketika serangan cemas itu datang di tengah pesta, orang-orang di sekitar kerap salah mengartikannya sebagai sikap pendiam yang tidak ramah.
Seperti dikutip dari YourTango, berbagai riset psikologi membuktikan bahwa kelelahan mental akibat tuntutan bersosialisasi dapat menyerang siapa saja tanpa memandang tipe kepribadian seseorang.
Berikut adalah ulasan mendalam mengenai pergulatan batin para ekstrovert yang harus menghadapi kecemasan sosial dalam keseharian mereka.
Bagi seorang ekstrovert sejati, berada di dekat orang banyak adalah sumber energi utama yang membangkitkan kebahagiaan hidup. Menjadi pusat perhatian dan menghidupkan suasana pesta memberikan sensasi menggembirakan yang ampuh melepas penat setelah seharian bekerja.
Namun, ketika kecemasan sosial mendadak melumpuhkan pikiran, mekanisme pengisian energi tersebut berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Keinginan spontan untuk lari dan bersembunyi kerap muncul, membuat mereka tampak asing di mata teman-teman terdekat yang terbiasa melihat mereka ceria.
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Jawa Pos
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