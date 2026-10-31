8 Ciri Orang yang Tidak Haus Validasi, Berhenti Menyenangkan Orang Lain

Ilustrasi membaca/Pexels
JawaPos.com-Tidak ada perasaan yang lebih membahagiakan saat anda sudah mencapai titik bahwa anda tidak lagi merasa perlu membuktikan diri pada siapapun.
Bukan berarti keberadaan orang lain menjadi tidak penting. Namun, pendapat mereka mengenai siapa diri anda dan bagaimana anda menjalani kehidupan tidak harus selalu menjadi sesuatu yang relevan saat ini.
Sebab, anda sendiri yang paling memahami kebutuhan dan apa yang terbaik bagi diri sendiri.
Mau bagaimanapun andalah yang menjalani kehidupan tersebut. Sehingga kebahagiaan dan kesuksesan tidak semata-mata bergantung pada validasi orang lain.
Anda berhak menentukan jalan hidup dan menciptakan cerita bahagia dengan cara sendiri.
Jika selama ini anda sering merasa lelah karena harus membuktikan banyak hal pada dunia, maka ada beberapa cara yang dapat membuat anda bisa lebih merasa hidup untuk diri sendiri.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (31/10) berikut delapan cara untuk berhenti mencari validasi.
Berhenti berdebat
Ada kebebasan saat anda membiarkan orang lain yang memiliki pemahaman keliru mengenai hal-hal sepele yang sebenarnya tidak penting. Perdebatan yang tidak terarah biasanya tidak akan sepadan dengan waktu dan tenaga yang sudah dikeluarkan.
Berani minta tolong
Pada akhirnya, mereka yang sudah tidak membutuhkan validasi belajar bahwa meminta bantuan bukanlah sesuatu yang memalukan ataupun menunjukkan kelemahan. Meminta bantuan juga dapat membangun kepercayaan dengan orang yang anda mintai pertolongan.
Mengakui ketidaktahuan
Dibutuhkan kerendahan hati untuk mengetahui bahwa anda tidak mengetahui sesuatu, terutama saat anda berada di tengah orang-orang tidak dikenal. Selain itu, hal ini berkaitan juga dengan kejujuran. Jika anda berusaha menjawab sesuatu dengan berpura-pura, maka orang yang lebih memahami persoalan tersebut akan menyadari bahwa anda sebenarnya tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan.
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Jawa Pos
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