6 Alasan Mengapa Suara Keras Dapat Membuat Seseorang Tersentak Menurut Psikologi

seseorang yang tersentak oleh suara yang keras / foto: Magnific/dmitrytph

JawaPos.com - Pernahkah Anda sedang duduk santai, membaca buku, bekerja, atau bahkan melamun, kemudian tiba-tiba mendengar suara keras yang membuat tubuh langsung tersentak? Misalnya, suara pintu yang dibanting, benda yang jatuh, petasan yang meledak, klakson kendaraan, atau seseorang yang berteriak secara tiba-tiba.

Menariknya, reaksi tersebut sering terjadi secara spontan tanpa kita sadari. Tubuh seolah-olah bergerak lebih dahulu sebelum otak sempat memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jantung mungkin berdetak lebih cepat, bahu terangkat, mata berkedip, dan tubuh secara refleks memberikan respons terhadap suara tersebut.



Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai startle response atau respons terkejut, yaitu reaksi refleks tubuh terhadap rangsangan mendadak yang dianggap berpotensi mengancam atau membutuhkan perhatian segera.



Reaksi ini sebenarnya merupakan bagian alami dari sistem perlindungan manusia. Sejak dahulu, kemampuan untuk merespons suara yang tiba-tiba sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Suara ranting patah, geraman hewan, atau benda yang jatuh bisa menjadi tanda adanya bahaya di sekitar.



Namun, mengapa suara keras bisa membuat seseorang begitu mudah tersentak? Mengapa ada orang yang terlihat biasa saja ketika mendengar suara keras, sementara orang lain bisa langsung kaget bahkan sampai jantungnya berdebar?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), terdapat enam alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa suara keras mampu membuat seseorang tersentak.



1. Otak Memiliki Sistem Peringatan Dini untuk Mendeteksi Bahaya



Salah satu alasan utama seseorang tersentak ketika mendengar suara keras adalah karena otak manusia memiliki sistem perlindungan yang bertugas mendeteksi kemungkinan bahaya.



Otak tidak selalu menunggu seseorang memahami suatu keadaan secara sadar sebelum memberikan respons. Ketika telinga menangkap suara yang tiba-tiba, sistem saraf dapat segera memicu reaksi refleks untuk melindungi tubuh.



Dalam proses ini, struktur otak seperti batang otak berperan penting dalam menghasilkan respons terkejut. Sementara itu, bagian lain, termasuk amigdala, ikut terlibat dalam pemrosesan ancaman dan respons emosional terhadap rangsangan tertentu.



Misalnya, ketika seseorang sedang tidur kemudian mendengar suara benda pecah, tubuhnya mungkin langsung terbangun, jantung berdebar, dan otot menegang.



Hal tersebut terjadi karena otak merespons suara tersebut sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dengan segera.



Menariknya, respons ini dapat muncul sebelum seseorang mengetahui sumber suara tersebut. Setelah beberapa detik, barulah otak menyadari bahwa suara yang terdengar ternyata hanya berasal dari benda yang jatuh.



Dengan kata lain, tubuh terkadang memilih untuk bereaksi terlebih dahulu daripada mengambil risiko mengabaikan sesuatu yang mungkin berbahaya.



Inilah salah satu bentuk mekanisme pertahanan alami manusia yang membantu meningkatkan kesiapan menghadapi situasi tidak terduga.



2. Suara Mendadak Mengganggu Kondisi Fokus dan Ketenangan



Alasan kedua berkaitan dengan kondisi perhatian manusia.



Ketika seseorang sedang berkonsentrasi, otaknya biasanya memusatkan perhatian pada aktivitas tertentu. Misalnya, membaca, menulis, bekerja, belajar, atau berbicara dengan orang lain.



Dalam kondisi tersebut, sebagian besar perhatian diarahkan pada informasi yang sedang diproses.



Namun, ketika muncul suara keras secara tiba-tiba, perhatian dapat langsung beralih menuju sumber suara tersebut.



Dalam psikologi kognitif, hal ini berkaitan dengan orienting response, yaitu respons otomatis yang membuat perhatian seseorang tertuju pada rangsangan baru atau tidak terduga.



Bayangkan seseorang sedang bekerja dengan tenang di depan komputer. Tiba-tiba, sebuah benda berat jatuh dengan suara keras dari belakangnya.



Walaupun orang tersebut tidak sedang memikirkan bahaya, suara tersebut dapat membuatnya langsung menoleh, mengangkat bahu, atau bahkan melompat dari kursinya.



Mengapa hal itu terjadi?



Karena otak manusia memiliki kecenderungan untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap perubahan mendadak di lingkungan.



Suara yang muncul tanpa diduga dianggap sebagai informasi baru yang perlu diperiksa.



Semakin seseorang tenggelam dalam aktivitas yang membutuhkan konsentrasi, semakin kontras pula perubahan suasana ketika muncul suara yang sangat keras.



Itulah sebabnya suara pintu dibanting bisa terasa jauh lebih mengejutkan ketika seseorang sedang berada dalam ruangan yang sunyi.



3. Pengalaman Masa Lalu Dapat Membuat Seseorang Lebih Sensitif terhadap Suara Keras



Tidak semua orang memiliki tingkat sensitivitas yang sama terhadap suara keras. Salah satu faktor yang dapat memengaruhinya adalah pengalaman masa lalu.



Pengalaman emosional tertentu dapat membuat otak menghubungkan suara tertentu dengan kejadian yang pernah dialami sebelumnya.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kecelakaan kendaraan mungkin menjadi lebih mudah tersentak ketika mendengar suara rem mendadak atau benturan keras.



Begitu pula seseorang yang pernah tumbuh dalam lingkungan penuh pertengkaran mungkin merasa tidak nyaman ketika mendengar orang berteriak atau membanting pintu.



Dalam kondisi seperti ini, suara bukan hanya dianggap sebagai rangsangan fisik, tetapi juga dapat menjadi pengingat terhadap pengalaman emosional sebelumnya.



Fenomena tersebut berkaitan dengan proses pembelajaran asosiasi atau associative learning.



Otak belajar menghubungkan rangsangan tertentu dengan pengalaman yang memiliki makna emosional.



Akibatnya, ketika suara serupa muncul kembali, tubuh dapat memberikan respons waspada meskipun situasi sebenarnya tidak berbahaya.



Pada orang yang mengalami trauma, respons tersebut bahkan dapat menjadi lebih kuat dan berkaitan dengan gejala hipervigilans, yaitu keadaan ketika seseorang terus-menerus merasa waspada terhadap kemungkinan ancaman.



Namun, penting dipahami bahwa mudah tersentak bukan berarti seseorang pasti memiliki trauma. Respons terkejut merupakan hal normal, sedangkan sensitivitas yang sangat tinggi perlu dipahami berdasarkan kondisi dan pengalaman masing-masing individu.



4. Sistem Saraf Mengaktifkan Respons Melawan atau Menghindar



Suara keras yang muncul secara tiba-tiba juga dapat mengaktifkan sistem saraf otonom, terutama sistem saraf simpatik.



Sistem ini berperan dalam mempersiapkan tubuh menghadapi keadaan yang dianggap membutuhkan respons cepat.



Dalam psikologi dan ilmu fisiologi, mekanisme ini sering dikaitkan dengan respons fight or flight, yaitu respons melawan atau menghindar.



Ketika seseorang mendengar suara keras yang mengejutkan, tubuh dapat mengalami beberapa perubahan, seperti:



Detak jantung meningkat.



Pernapasan menjadi lebih cepat.



Otot menegang.



Tubuh menjadi lebih waspada.



Telapak tangan berkeringat.



Perhatian tertuju pada sumber suara.



Perubahan tersebut merupakan bagian dari persiapan tubuh untuk menghadapi kemungkinan ancaman.



Sebagai contoh, seseorang sedang berjalan sendirian di malam hari. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah belakang.



Dalam hitungan singkat, tubuhnya mungkin langsung menegang, jantung berdetak lebih cepat, dan kepalanya menoleh untuk mencari tahu asal suara tersebut.



Respons ini tidak selalu terjadi karena orang tersebut benar-benar takut. Bahkan, seseorang yang merasa dirinya pemberani pun tetap bisa mengalami reaksi terkejut.



Hal ini karena respons refleks tubuh tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kesadaran.



Setelah mengetahui bahwa suara tersebut tidak berbahaya, sistem saraf secara bertahap akan kembali menuju kondisi yang lebih tenang.



5. Ketidakpastian Membuat Suara Keras Terasa Lebih Mengejutkan



Pernahkah Anda merasa lebih kaget ketika mendengar suara keras yang tidak diketahui asalnya dibandingkan suara keras yang sudah diperkirakan sebelumnya?



Misalnya, suara petir yang tiba-tiba menggelegar bisa membuat seseorang tersentak. Namun, suara musik dengan volume tinggi yang sudah diketahui akan muncul mungkin tidak menghasilkan reaksi mengejutkan yang sama.



Hal ini berkaitan dengan faktor prediksi dan ketidakpastian.



Otak manusia secara terus-menerus berusaha memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan informasi yang diterima dari lingkungan.



Ketika sesuatu terjadi sesuai perkiraan, otak cenderung lebih siap menghadapinya.



Sebaliknya, ketika muncul rangsangan yang tidak terduga, terjadi perbedaan antara apa yang diperkirakan dengan apa yang benar-benar terjadi.



Perbedaan ini sering disebut sebagai prediction error atau kesalahan prediksi.



Dalam konteks suara keras, semakin mendadak dan tidak terduga kemunculan suara tersebut, semakin besar kemungkinan seseorang mengalami respons terkejut.



Contohnya:



Suara pintu yang dibanting tanpa peringatan.



Gelas yang tiba-tiba pecah.



Petasan yang meledak di dekat seseorang.



Seseorang yang berteriak dari belakang.



Benda berat yang jatuh ketika ruangan sedang sunyi.



Semua kejadian tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu munculnya rangsangan yang tidak diperkirakan sebelumnya.



Karena itu, tingkat keterkejutan tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras suara yang terdengar, tetapi juga oleh seberapa tiba-tiba suara tersebut muncul.



6. Kondisi Emosional dan Kelelahan Dapat Meningkatkan Sensitivitas terhadap Suara



Alasan terakhir adalah kondisi psikologis dan fisik seseorang.



Ketika seseorang sedang mengalami stres, kecemasan, kurang tidur, atau kelelahan, kemampuan tubuh untuk mengatur respons terhadap rangsangan dapat berubah.



Orang yang sedang berada dalam kondisi stres terkadang lebih mudah merasa terganggu oleh suara di sekitarnya.



Hal ini karena stres dapat meningkatkan kewaspadaan dan membuat sistem saraf lebih siap merespons rangsangan yang dianggap mengancam.



Misalnya, seseorang yang sedang menghadapi banyak tekanan pekerjaan mungkin lebih mudah tersentak ketika mendengar suara pintu tertutup keras.



Padahal, orang lain yang berada di ruangan yang sama mungkin hanya menganggap suara tersebut sebagai kejadian biasa.



Selain stres, kurang tidur juga dapat memengaruhi pengaturan emosi, konsentrasi, dan kemampuan seseorang dalam menghadapi rangsangan lingkungan.



Akibatnya, suara yang sebenarnya tidak terlalu mengganggu bisa terasa lebih mengejutkan atau menjengkelkan.



Kondisi emosional juga memiliki peran penting. Seseorang yang sedang merasa cemas mungkin lebih sering memperhatikan suara-suara di sekitarnya karena pikirannya berada dalam keadaan waspada.



Dengan demikian, sensitivitas terhadap suara tidak hanya berhubungan dengan kemampuan pendengaran, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan psikologis dan kondisi tubuh secara keseluruhan.



Apakah Mudah Tersentak Ketika Mendengar Suara Keras Termasuk Hal yang Normal?



Pada dasarnya, mudah tersentak ketika mendengar suara keras merupakan respons manusia yang normal.



Setiap orang memiliki mekanisme refleks yang membantu tubuh merespons rangsangan mendadak. Perbedaan intensitas respons antara satu orang dan orang lain juga merupakan sesuatu yang wajar.



Ada orang yang hanya berkedip ketika mendengar suara keras. Ada pula yang langsung mengangkat bahu, melompat, atau merasakan jantung berdebar.



Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:



Kondisi sistem saraf.



Pengalaman masa lalu.



Tingkat stres dan kecemasan.



Kualitas tidur.



Tingkat kewaspadaan.



Kebiasaan dan lingkungan tempat seseorang tinggal.



Namun, apabila seseorang mengalami ketakutan yang sangat kuat terhadap suara tertentu, terus-menerus merasa terancam, atau mengalami gangguan aktivitas sehari-hari akibat suara, kondisi tersebut sebaiknya tidak diabaikan.



Dalam situasi seperti itu, berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan dapat membantu mengetahui faktor yang mendasarinya.



Bagaimana Cara Mengurangi Reaksi Berlebihan terhadap Suara Keras?



Meskipun respons terkejut merupakan mekanisme alami, ada beberapa cara yang dapat membantu seseorang mengelola sensitivitasnya terhadap suara.



1. Mengelola stres dengan baik



Stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan kewaspadaan tubuh. Melakukan aktivitas relaksasi, meditasi, atau latihan pernapasan dapat membantu menjaga kestabilan emosi.



2. Memperbaiki kualitas tidur



Tidur yang cukup membantu menjaga fungsi otak, konsentrasi, dan pengaturan emosi. Tubuh yang beristirahat dengan baik umumnya lebih mampu menghadapi rangsangan sehari-hari.



3. Mengenali pemicu suara



Memahami jenis suara yang sering membuat diri tersentak dapat membantu seseorang mengenali pola reaksinya.



4. Menciptakan lingkungan yang nyaman



Mengurangi kebisingan yang tidak perlu dan menciptakan suasana yang lebih tenang dapat membantu orang yang mudah terganggu oleh suara.



5. Tidak memaksakan diri menghadapi suara yang menakutkan



Jika seseorang memiliki sensitivitas suara yang berat, pendekatan psikologis sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan bantuan profesional. Memaksakan diri menghadapi suara yang sangat mengganggu justru dapat meningkatkan tekanan emosional.



Kesimpulan



Suara keras dapat membuat seseorang tersentak karena otak dan sistem saraf manusia memiliki mekanisme perlindungan yang dirancang untuk merespons rangsangan mendadak.



Ada enam faktor utama yang dapat menjelaskan fenomena tersebut, yaitu sistem peringatan dini otak, perubahan fokus perhatian, pengalaman masa lalu, aktivasi sistem saraf simpatik, ketidakpastian terhadap sumber suara, serta kondisi emosional dan kelelahan.



Menariknya, reaksi terkejut tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang penakut atau memiliki mental yang lemah. Respons tersebut merupakan bagian alami dari cara tubuh manusia melindungi dirinya.



Bahkan, orang yang terlihat tenang dan berani sekalipun tetap dapat tersentak ketika mendengar suara keras yang muncul secara tiba-tiba.



Pada akhirnya, tubuh manusia tidak selalu menunggu pikiran untuk memahami keadaan sebelum bereaksi. Terkadang, tubuh memberikan respons terlebih dahulu sebagai bentuk perlindungan terhadap sesuatu yang belum sempat dikenali oleh kesadaran.



