7 Alasan Mengapa Berpikir Berlebihan Semakin Parah Saat Kita Sendirian Menurut Psikologi

seseorang yang berpikir berlebihan / foto: Magnific/shurkin_son

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa baik-baik saja ketika sedang sibuk bersama orang lain, tetapi begitu berada sendirian, pikiran tiba-tiba menjadi jauh lebih ramai?

Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak terlalu dipikirkan mendadak muncul kembali. Percakapan beberapa jam lalu diputar ulang. Pesan yang belum dibalas mulai menimbulkan berbagai dugaan. Kesalahan masa lalu terasa semakin besar. Bahkan sesuatu yang belum terjadi bisa membuat kita cemas seolah-olah sudah benar-benar terjadi.



Kondisi seperti ini cukup umum. Dalam psikologi, kecenderungan untuk terus memikirkan sesuatu secara berulang tanpa menghasilkan solusi yang jelas sering dikaitkan dengan ruminasi atau overthinking. Menariknya, kesendirian tidak selalu menjadi penyebab langsung overthinking. Namun, ketika kita sendirian, beberapa kondisi psikologis dapat membuat pikiran memiliki lebih banyak ruang untuk berputar.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), terdapat tujuh alasan mengapa berpikir berlebihan sering terasa semakin parah ketika kita sendirian.



1. Tidak Ada Distraksi dari Lingkungan Sekitar



Ketika bersama orang lain, perhatian kita biasanya terbagi.



Ada percakapan yang harus diikuti, ekspresi wajah yang perlu diperhatikan, aktivitas yang dilakukan, suara di sekitar, atau berbagai tugas yang membuat otak tetap terlibat dengan dunia luar.



Ketika sendirian, rangsangan tersebut berkurang secara drastis.



Akibatnya, perhatian lebih mudah beralih ke dalam diri sendiri.



Kita mulai memikirkan apa yang kita rasakan, apa yang baru saja terjadi, apa yang seharusnya kita katakan, atau apa yang mungkin terjadi nanti.



Pada titik tertentu, introspeksi yang awalnya sehat dapat berubah menjadi pemikiran berulang.



Misalnya, seseorang mengirim pesan kepada temannya dan belum mendapatkan balasan.



Saat sibuk bekerja atau berbicara dengan orang lain, hal tersebut mungkin tidak terlalu mengganggu. Tetapi ketika malam tiba dan ia sendirian di kamar, pikirannya mulai bekerja:



"Kenapa dia belum membalas?"



Kemudian muncul pertanyaan lain:



"Apa aku membuat kesalahan?"



Lalu:



"Jangan-jangan dia sebenarnya tidak suka berbicara denganku."



Dari satu fakta sederhana—pesan belum dibalas—pikiran dapat berkembang menjadi serangkaian kemungkinan yang belum tentu benar.



Inilah salah satu alasan kesendirian dapat terasa seperti "memperbesar volume" pikiran.



Bukan karena pikiran kita tiba-tiba menjadi lebih buruk, melainkan karena lebih sedikit hal dari luar yang menarik perhatian kita.



2. Otak Memiliki Lebih Banyak Kesempatan untuk Memutar Masa Lalu



Kesendirian sering membuat seseorang kembali mengingat pengalaman yang sebelumnya belum selesai secara emosional.



Percakapan lama, kegagalan, konflik, keputusan yang disesali, atau kesempatan yang terlewat dapat muncul kembali.



Masalahnya, otak manusia tidak selalu mengingat masa lalu secara netral.



Ketika sedang emosional, kita dapat memandang kejadian lama melalui keadaan emosional saat ini.



Kesalahan kecil yang sebenarnya sudah berlalu bisa terasa sangat besar.



"Seharusnya waktu itu aku tidak mengatakan itu."



"Kenapa aku tidak melakukan hal yang berbeda?"



"Kalau saja aku mengambil keputusan lain..."



Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa pikiran sedang mencoba memproses pengalaman masa lalu.



Namun, ada perbedaan antara refleksi dan ruminasi.



Refleksi biasanya menghasilkan pemahaman atau pembelajaran:



"Aku menyadari bahwa aku terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Lain kali aku akan mempertimbangkan lebih lama."



Ruminasi justru berputar pada pertanyaan yang sama tanpa menghasilkan jalan keluar:



"Kenapa aku melakukan itu? Kenapa? Kenapa aku tidak berpikir dulu?"



Jika pertanyaan yang sama terus muncul tetapi tidak menghasilkan tindakan baru, kita mungkin tidak sedang memecahkan masalah. Kita hanya sedang mengulangnya.



3. Kesendirian Membuat Kita Lebih Fokus pada Pikiran Internal



Dalam kondisi tenang dan minim rangsangan, perhatian manusia cenderung lebih mudah beralih ke dunia internal.



Kita mulai memperhatikan pikiran, emosi, ingatan, kekhawatiran, dan berbagai sensasi yang sebelumnya tidak terlalu disadari.



Hal ini sebenarnya tidak selalu buruk.



Kemampuan untuk melihat ke dalam diri merupakan bagian penting dari kesadaran diri. Kesendirian bahkan dapat membantu seseorang memahami dirinya dengan lebih baik.



Masalah muncul ketika perhatian internal berubah menjadi self-focused attention yang terlalu intens.



Contohnya:



"Kenapa aku merasa seperti ini?"



Pertanyaan tersebut bisa menjadi awal refleksi yang sehat.



Namun, jika berkembang menjadi:



"Kenapa aku selalu seperti ini?"



"Apa ada yang salah dengan diriku?"



"Kenapa hidupku tidak seperti orang lain?"



maka fokus terhadap diri sendiri dapat berubah menjadi evaluasi diri yang keras.



Semakin lama kita mengamati diri melalui sudut pandang negatif, semakin banyak kekurangan yang tampak.



Karena itu, kesendirian tidak selalu membuat seseorang overthinking. Yang berpengaruh adalah apa yang dilakukan pikiran ketika memiliki ruang untuk fokus ke dalam.



4. Ketika Tidak Ada Perspektif Orang Lain, Pikiran Mudah Menganggap Dugaan sebagai Fakta



Saat kita sedang sendirian, kita tidak mendapatkan umpan balik langsung dari orang lain.



Padahal, interaksi sosial sering membantu kita menguji apakah interpretasi kita masuk akal.



Misalnya kamu merasa seseorang bersikap sedikit dingin.



Jika sedang bersama teman, kamu mungkin bisa menceritakannya:



"Menurutmu, tadi dia marah kepadaku?"



Temanmu mungkin menjawab:



"Sepertinya bukan. Dia memang kelihatan sedang capek."



Perspektif sederhana tersebut dapat menghentikan pikiran yang mulai berkembang terlalu jauh.



Namun ketika sendirian, kita hanya memiliki interpretasi sendiri.



Akibatnya, dugaan dapat terasa seperti fakta.



"Dia tidak membalas pesan berarti dia marah."



Padahal fakta sebenarnya hanya:



Dia belum membalas pesan.



Dua hal tersebut sangat berbeda.



Dalam psikologi kognitif, manusia memang dapat melakukan berbagai pola kesalahan berpikir, seperti mind reading—menganggap kita tahu apa yang dipikirkan orang lain—atau catastrophizing, yaitu membayangkan kemungkinan terburuk secara berlebihan.



Kesendirian dapat membuat pola tersebut semakin sulit dikoreksi karena tidak ada perspektif eksternal yang membantu menyeimbangkan interpretasi kita.



5. Ketidakpastian Menjadi Lebih Sulit Ditoleransi



Salah satu bahan bakar terbesar overthinking adalah ketidakpastian.



Manusia pada dasarnya ingin memahami apa yang sedang terjadi dan memprediksi apa yang akan terjadi.



Ketika jawabannya tidak jelas, otak akan mencoba mengisi kekosongan informasi.



Inilah yang sering terjadi ketika kita sendirian.



Misalnya kita sedang menunggu hasil wawancara pekerjaan.



Selama siang hari, kita masih memiliki berbagai aktivitas. Tetapi ketika malam tiba dan kita sendirian, pikiran mulai kembali kepada hasil wawancara tersebut.



"Bagaimana kalau aku gagal?"



"Bagaimana kalau jawabanku tadi salah?"



"Bagaimana kalau mereka memilih kandidat lain?"



Kemudian pikiran mencoba mencari kepastian dengan menganalisis setiap detail.



"Tadi pewawancara tersenyum. Apakah itu pertanda baik?"



"Tapi kenapa dia tidak bertanya lebih banyak?"



Masalahnya, semakin banyak kita menganalisis situasi yang informasinya memang belum lengkap, semakin banyak kemungkinan yang bisa ditemukan.



Dengan kata lain, pikiran tidak selalu bisa menghilangkan ketidakpastian hanya dengan berpikir lebih lama.



Kadang-kadang kita memang harus menunggu.



Dan bagi orang yang terbiasa mencari kepastian, menunggu tanpa jawaban bisa terasa sangat tidak nyaman.



6. Malam dan Kelelahan Mental Dapat Membuat Pikiran Terasa Lebih Berat



Banyak orang mengalami overthinking paling kuat ketika malam hari.



Salah satu alasannya sederhana: pada malam hari, aktivitas dan distraksi biasanya berkurang.



Namun ada faktor lain yang juga berperan, yaitu kondisi mental setelah menjalani aktivitas sepanjang hari.



Ketika tubuh dan pikiran sudah lelah, kemampuan kita untuk mengatur perhatian dan mengendalikan respons emosional dapat menurun.



Akibatnya, masalah yang pada siang hari terlihat kecil bisa terasa jauh lebih besar.



Sebuah komentar sederhana dapat berubah menjadi sumber kecemasan.



Kesalahan kecil terasa seperti kegagalan besar.



Masa depan terasa jauh lebih mengkhawatirkan.



Itulah mengapa seseorang bisa berpikir:



"Aku harus menyelesaikan masalah ini sekarang."



Padahal mungkin masalah tersebut akan terlihat jauh lebih sederhana setelah tidur dan melihatnya kembali keesokan hari.



Karena itu, tidak semua pikiran yang muncul pada pukul dua pagi perlu dipercaya sebagai kesimpulan final tentang hidup kita.



Kadang-kadang kita hanya sedang lelah.



7. Kesendirian Memberi Ruang bagi Emosi yang Selama Ini Ditahan



Ini mungkin alasan yang paling dalam.



Ada orang yang terlihat baik-baik saja sepanjang hari karena sibuk.



Mereka bekerja, berbicara dengan orang lain, menjalankan rutinitas, tertawa, dan melakukan berbagai aktivitas.



Namun ketika akhirnya sendirian, emosi yang selama ini ditahan mulai muncul.



Kesedihan.



Kekecewaan.



Kemarahan.



Kecemasan.



Rasa kehilangan.



Kesepian.



Pada kondisi seperti ini, overthinking kadang bukan sekadar masalah "terlalu banyak berpikir".



Pikiran yang terus berputar bisa menjadi cara pikiran mencoba memproses emosi yang belum mendapatkan ruang.



Misalnya seseorang terus memikirkan hubungan yang telah berakhir.



Ia mungkin berkata:



"Aku tidak bisa berhenti memikirkannya."



Namun di balik pikiran tersebut mungkin ada emosi yang belum selesai:



"Aku sebenarnya masih sedih."



Atau:



"Aku belum menerima bahwa semuanya sudah berubah."



Jika kita hanya berusaha menghentikan pikirannya tanpa memahami emosinya, masalahnya mungkin tidak benar-benar selesai.



Terkadang yang dibutuhkan bukan memaksa pikiran untuk diam, tetapi memberikan kesempatan kepada emosi untuk dikenali.



Jadi, Apakah Sendirian Selalu Buruk bagi Pikiran?



Tidak.



Ini penting untuk dipahami.



Kesendirian dan kesepian bukanlah hal yang sama.



Kesendirian adalah keadaan ketika kita tidak sedang bersama orang lain. Sementara kesepian berkaitan dengan pengalaman subjektif merasa tidak memiliki koneksi atau kedekatan yang cukup.



Seseorang bisa sendirian tetapi merasa tenang, nyaman, dan bahagia.



Sebaliknya, seseorang bisa berada di tengah banyak orang tetapi tetap merasa sangat kesepian.



Kesendirian juga dapat memberikan manfaat psikologis.



Ketika digunakan dengan sehat, waktu sendirian dapat membantu kita:



memahami perasaan sendiri,



mengevaluasi pengalaman,



memulihkan energi,



mengembangkan kreativitas,



membuat keputusan dengan lebih tenang,



dan membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri.



Masalahnya bukan pada kesendirian itu sendiri.



Masalahnya adalah ketika kesendirian menjadi ruang tanpa batas bagi pikiran untuk mengulang kekhawatiran yang sama.



Bagaimana Menghentikan Overthinking Saat Sedang Sendirian?



Jika kamu sering mengalami hal ini, tujuan utamanya bukan memaksa pikiran agar tidak berpikir sama sekali.



Otak manusia memang dirancang untuk berpikir.



Yang lebih realistis adalah belajar membedakan antara berpikir untuk menyelesaikan masalah dan berpikir untuk mengulang kecemasan.



1. Bedakan Fakta dan Interpretasi



Ketika pikiran mulai berkembang terlalu jauh, tanyakan:



"Apa yang benar-benar aku ketahui?"



Misalnya:



Fakta:



"Dia belum membalas pesan."



Interpretasi:



"Dia pasti marah kepadaku."



Dengan memisahkan keduanya, kita dapat melihat bahwa tidak semua yang terasa benar merupakan fakta.



2. Tanyakan Apakah Ada Tindakan yang Bisa Dilakukan



Jika ada sesuatu yang memang dapat dilakukan, tentukan satu langkah konkret.



Misalnya:



"Aku khawatir pekerjaan ini tidak selesai."



Daripada memikirkannya selama satu jam, tanyakan:



"Apa satu hal yang bisa aku lakukan sekarang?"



Jika jawabannya adalah menyelesaikan satu bagian pekerjaan, lakukan bagian tersebut.



Namun jika tidak ada tindakan yang bisa dilakukan saat ini, mungkin yang diperlukan bukan lebih banyak berpikir, melainkan menerima bahwa situasinya memang belum bisa dikendalikan.



3. Jangan Selalu Mempercayai Pikiran yang Muncul Saat Emosi Tinggi



Pikiran adalah proses mental, bukan selalu fakta.



Saat sedang cemas, otak cenderung mencari informasi yang mendukung kecemasan tersebut.



Karena itu, ketika muncul pikiran:



"Semuanya akan berantakan."



cobalah bertanya:



"Apakah ini fakta, atau prediksi?"



Pertanyaan sederhana ini dapat menciptakan jarak antara diri kita dan pikiran yang sedang muncul.



4. Isi Kesendirian dengan Aktivitas yang Membantu Regulasi Diri



Jika setiap kali sendirian kamu langsung masuk ke dalam siklus overthinking, jangan hanya mengandalkan kemauan untuk "berhenti berpikir".



Berikan otak aktivitas alternatif.



Misalnya:



berjalan kaki,



berolahraga ringan,



membaca,



memasak,



merapikan kamar,



menulis jurnal,



mendengarkan musik,



melakukan hobi,



atau berbicara dengan orang yang dipercaya.



Tujuannya bukan melarikan diri dari pikiran selamanya.



Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada sistem perhatian kita untuk berpindah dari pola ruminasi.



Kesimpulan



Berpikir berlebihan ketika sendirian bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita.



Kesendirian hanya menciptakan kondisi di mana perhatian lebih mudah beralih ke dalam. Ketika digabungkan dengan ketidakpastian, emosi yang belum selesai, kelelahan, dan kebiasaan berpikir negatif, ruang yang tenang dapat berubah menjadi tempat di mana pikiran terus berputar.



Tujuh alasan yang membuat overthinking terasa semakin parah saat sendirian adalah:



Berkurangnya distraksi dari lingkungan.



Lebih banyak kesempatan untuk memutar kembali masa lalu.



Meningkatnya fokus terhadap pikiran internal.



Tidak adanya perspektif orang lain untuk menguji asumsi.



Ketidakpastian yang terasa semakin sulit ditoleransi.



Kelelahan mental, terutama pada malam hari.



Emosi yang selama ini ditahan akhirnya mendapatkan ruang untuk muncul.



Pada akhirnya, kita tidak perlu memusuhi kesendirian.



Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana berada sendirian tanpa membiarkan pikiran mengubah setiap ketidakpastian menjadi ancaman.



Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan berpikir lebih banyak.



