7 Alasan Mengapa Mengejar Mimpi Terasa Begitu Stres Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang stres saat mengejar mimpi / foto: Magnific/pe_jo

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki mimpi. Ada yang ingin sukses dalam karier, membangun bisnis sendiri, memiliki kehidupan finansial yang stabil, melanjutkan pendidikan, atau sekadar menjalani kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Mimpi sering kali menjadi sumber motivasi yang membuat seseorang terus bergerak, bahkan ketika keadaan sedang tidak mudah.

Namun, ada satu hal yang jarang dibicarakan: mengejar mimpi ternyata bisa menjadi salah satu pengalaman paling melelahkan secara mental.



Di satu sisi, kita merasa harus terus berusaha agar tidak tertinggal. Di sisi lain, kita juga harus berhadapan dengan ketidakpastian, kegagalan, tekanan sosial, ekspektasi pribadi, dan ketakutan bahwa semua perjuangan yang dilakukan mungkin tidak membuahkan hasil.



Tidak jarang seseorang merasa lelah bukan karena tidak memiliki tujuan, melainkan karena terlalu keras berusaha mencapai tujuan tersebut.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), dalam psikologi, kondisi ini dapat dipahami melalui berbagai konsep, seperti stres akibat ketidakpastian, perfeksionisme, tekanan sosial, konflik tujuan, hingga ketakutan terhadap kegagalan.



Lantas, mengapa mengejar mimpi bisa terasa begitu stres? Berikut tujuh alasannya.



1. Kamu Terlalu Terikat dengan Hasil Akhir, Bukan Prosesnya



Salah satu alasan mengapa mengejar mimpi terasa melelahkan adalah karena kita terlalu berfokus pada hasil akhir.



Ketika memiliki sebuah impian, kita sering membayangkan bagaimana kehidupan akan berubah setelah berhasil mencapainya. Kita membayangkan kesuksesan, kebebasan finansial, pengakuan orang lain, kehidupan yang lebih nyaman, dan perasaan bangga terhadap diri sendiri.



Masalahnya, ketika pikiran terlalu terpaku pada hasil akhir, perjalanan menuju ke sana bisa terasa seperti beban.



Setiap hari menjadi terasa seperti perlombaan. Kita merasa harus selalu produktif, harus mengalami kemajuan, dan tidak boleh membuang waktu sedikit pun.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan outcome-oriented thinking, yaitu pola pikir yang terlalu menitikberatkan perhatian pada hasil dibandingkan proses.



Ketika seseorang hanya mengukur keberhasilan berdasarkan pencapaian akhir, kemajuan kecil sering kali terasa tidak berarti.



Misalnya, seseorang yang sedang membangun bisnis mungkin merasa gagal hanya karena penjualannya belum meningkat. Padahal, ia sudah belajar banyak hal, memperbaiki strategi, dan mendapatkan pengalaman berharga.



Sayangnya, pikirannya terus mengatakan bahwa semua itu belum cukup.



Akibatnya, ia sulit menikmati perjalanan yang sedang dijalani.



Apa yang bisa dilakukan?



Cobalah mengubah ukuran keberhasilan. Jangan hanya bertanya, "Seberapa dekat saya dengan mimpi saya?" tetapi tanyakan juga, "Apa yang sudah saya pelajari dan perbaiki hari ini?"



Sebab, proses bukan sekadar jalan menuju keberhasilan. Proses juga merupakan bagian penting dari pertumbuhan diri.



2. Kamu Terus Membandingkan Perjalananmu dengan Orang Lain



Di era media sosial, membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain menjadi sesuatu yang sangat mudah dilakukan.



Kita bisa melihat teman sebaya yang sudah memiliki pekerjaan bagus, seseorang yang sukses membangun bisnis, orang yang berhasil membeli rumah, atau individu yang terlihat sudah mencapai banyak hal di usia muda.



Tanpa disadari, pencapaian mereka bisa menjadi sumber tekanan bagi diri sendiri.



Kita mulai bertanya-tanya:



Mengapa hidup saya belum sejauh mereka?



Mengapa orang lain terlihat lebih cepat sukses?



Apakah saya tertinggal?



Apakah selama ini saya salah mengambil keputusan?



Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai social comparison atau perbandingan sosial.



Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger pada 1954. Menurut teori tersebut, manusia memiliki kecenderungan mengevaluasi kemampuan dan pendapatnya dengan membandingkan dirinya dengan orang lain.



Perbandingan sosial sebenarnya tidak selalu buruk. Terkadang, melihat keberhasilan orang lain dapat memberikan inspirasi dan motivasi.



Namun, masalah muncul ketika kita terus melakukan perbandingan ke atas (upward social comparison) tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi, kesempatan, sumber daya, dan perjalanan hidup masing-masing.



Kita melihat hasil akhir orang lain, tetapi tidak mengetahui seluruh perjuangan yang mereka lalui.



Kita melihat seseorang berhasil di usia 25 tahun, kemudian menganggap diri sendiri gagal karena belum mencapai hal serupa.



Padahal, kehidupan bukan kompetisi dengan garis awal dan kondisi yang sama.



Apa yang bisa dilakukan?



Kurangi kebiasaan menjadikan pencapaian orang lain sebagai ukuran harga diri. Gunakan keberhasilan orang lain sebagai referensi, bukan sebagai alasan untuk merendahkan perjalanan sendiri.



Ingat, kamu tidak harus memiliki kecepatan yang sama dengan orang lain untuk sampai pada kehidupan yang bermakna.



3. Kamu Takut Gagal dan Takut Semua Pengorbanan Menjadi Sia-Sia



Semakin besar mimpi seseorang, terkadang semakin besar pula ketakutannya terhadap kegagalan.



Ketika sebuah tujuan sudah melibatkan banyak waktu, tenaga, uang, dan pengorbanan emosional, kemungkinan gagal bisa terasa sangat menakutkan.



Bayangkan seseorang yang sudah bertahun-tahun berusaha membangun bisnis. Ia mengorbankan waktu bersama keluarga, menggunakan tabungan pribadi, dan melewati banyak malam tanpa tidur demi mempertahankan usahanya.



Pada akhirnya, ia mungkin mulai bertanya:



"Bagaimana kalau semua ini tidak berhasil?"



"Bagaimana kalau saya sudah mengorbankan banyak hal, tetapi tetap tidak mendapatkan apa-apa?"



Ketakutan tersebut dapat menciptakan tekanan psikologis yang besar.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan fear of failure atau ketakutan terhadap kegagalan.



Ketakutan terhadap kegagalan bukan hanya tentang tidak berhasil mencapai sesuatu. Bagi sebagian orang, kegagalan juga terasa seperti ancaman terhadap identitas, harga diri, dan penilaian sosial.



Seseorang mungkin tidak sekadar takut bisnisnya bangkrut. Ia juga takut dianggap tidak kompeten, mengecewakan keluarga, atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.



Akibatnya, setiap keputusan terasa berat.



Bahkan, ada orang yang justru menunda mengambil tindakan karena takut melakukan kesalahan. Fenomena ini bisa berkaitan dengan perilaku menghindar (avoidance behavior).



Ironisnya, semakin seseorang berusaha menghindari kegagalan, semakin sulit pula ia berkembang melalui pengalaman.



Apa yang bisa dilakukan?



Belajarlah memandang kegagalan sebagai informasi, bukan sebagai vonis terhadap kemampuan diri.



Tidak semua usaha akan menghasilkan keberhasilan. Namun, setiap pengalaman dapat memberikan pengetahuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik.



Kamu boleh memiliki mimpi besar, tetapi jangan sampai ketakutan terhadap kemungkinan gagal membuatmu kehilangan keberanian untuk mencoba.



4. Kamu Memiliki Ekspektasi yang Terlalu Tinggi terhadap Diri Sendiri



Tidak sedikit orang yang merasa harus selalu menjadi versi terbaik dirinya.



Mereka ingin bekerja lebih keras, menghasilkan lebih banyak uang, memiliki kemampuan yang lebih baik, menjaga hubungan sosial, dan mencapai kesuksesan dalam waktu yang relatif singkat.



Semua hal tersebut sebenarnya bisa menjadi tujuan yang positif.



Namun, ketika standar yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak memberikan ruang bagi keterbatasan manusia, kehidupan dapat berubah menjadi sumber tekanan.



Dalam psikologi, hal ini sering dikaitkan dengan perfectionism atau perfeksionisme.



Perfeksionisme adalah kecenderungan menetapkan standar yang sangat tinggi, disertai evaluasi diri yang keras ketika hasil tidak sesuai harapan.



Ada perbedaan antara memiliki ambisi dan menjadi perfeksionis yang tidak sehat.



Orang yang memiliki ambisi ingin berkembang, tetapi masih bisa menerima kesalahan dan keterbatasannya.



Sementara itu, seseorang dengan perfeksionisme yang tidak sehat cenderung merasa bahwa hasil yang tidak sempurna sama dengan kegagalan.



Contohnya, seseorang yang sedang belajar keterampilan baru mungkin merasa tidak puas meskipun sudah mengalami kemajuan besar.



Ia tetap menganggap dirinya tidak cukup baik karena belum menguasai semuanya.



Pola pikir seperti ini membuat seseorang sulit merasa puas dengan pencapaiannya sendiri.



Bahkan, ketika berhasil mencapai satu tujuan, ia langsung menciptakan standar baru yang lebih tinggi.



Akibatnya, tidak ada titik di mana dirinya benar-benar merasa cukup.



Apa yang bisa dilakukan?



Belajar membedakan antara standar yang mendorong pertumbuhan dan standar yang justru menyiksa diri sendiri.



Tidak semua pekerjaan harus sempurna. Tidak semua keputusan harus menghasilkan sesuatu yang luar biasa.



Terkadang, melakukan sesuatu dengan cukup baik dan konsisten jauh lebih sehat daripada terus mengejar kesempurnaan yang tidak realistis.



5. Ketidakpastian Masa Depan Membuat Pikiran Terus Bekerja



Salah satu bagian paling sulit dari mengejar mimpi adalah kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana masa depan akan berjalan.



Kita bisa membuat rencana, menyusun strategi, belajar, bekerja keras, dan mengorbankan banyak hal. Namun, tetap ada faktor-faktor yang berada di luar kendali.



Misalnya, seseorang ingin membangun bisnis yang sukses. Ia sudah mempersiapkan modal, mempelajari pasar, dan membuat strategi pemasaran.



Namun, ia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kondisi ekonomi, perubahan perilaku konsumen, persaingan, atau kebijakan yang memengaruhi bisnisnya.



Ketidakpastian semacam ini bisa membuat pikiran terus bekerja.



Seseorang mungkin menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi.



Bagaimana kalau gagal?



Bagaimana kalau kehilangan pekerjaan?



Bagaimana kalau kondisi ekonomi memburuk?



Bagaimana kalau saya mengambil keputusan yang salah?



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan intolerance of uncertainty, yaitu kesulitan menghadapi situasi yang hasilnya belum dapat dipastikan.



Orang yang memiliki tingkat intoleransi terhadap ketidakpastian tinggi cenderung merasa tidak nyaman ketika menghadapi situasi yang tidak memiliki jawaban jelas.



Mereka mungkin terus mencari kepastian, memikirkan berbagai kemungkinan, dan berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak sepenuhnya bisa dikendalikan.



Kebiasaan ini dapat memicu kekhawatiran berlebihan dan meningkatkan stres.



Apa yang bisa dilakukan?



Pisahkan hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak bisa kamu kendalikan.



Kamu mungkin tidak bisa memastikan apakah sebuah usaha akan berhasil, tetapi kamu bisa mengendalikan kualitas persiapan, cara bekerja, kemampuan beradaptasi, dan keputusan yang diambil.



Belajar menerima ketidakpastian bukan berarti menyerah terhadap masa depan. Justru, itu berarti kamu tetap berani melangkah meskipun belum mengetahui seluruh jawabannya.



6. Kamu Mengorbankan Kesehatan Mental dan Kehidupan Pribadi demi Kesuksesan



Ada anggapan bahwa untuk mencapai mimpi besar, seseorang harus siap mengorbankan hampir segala sesuatu.



Tidur lebih sedikit, bekerja lebih lama, mengurangi waktu bersama keluarga, mengabaikan hobi, bahkan menunda kebutuhan pribadi.



Budaya produktivitas sering kali menggambarkan kesibukan sebagai simbol keberhasilan.



Orang yang selalu bekerja dianggap ambisius. Orang yang beristirahat terkadang dianggap kurang memiliki motivasi.



Padahal, manusia memiliki keterbatasan fisik dan psikologis.



Ketika seseorang terus memaksakan diri tanpa memberikan waktu pemulihan, tubuh dan pikirannya dapat mengalami kelelahan.



Dalam psikologi kerja, fenomena ini berkaitan dengan burnout atau kelelahan akibat stres kronis yang tidak berhasil dikelola.



Menurut kerangka Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), burnout merupakan fenomena yang berkaitan dengan konteks pekerjaan dan ditandai oleh tiga dimensi utama:



Perasaan kehabisan energi atau kelelahan.



Meningkatnya jarak mental terhadap pekerjaan, termasuk perasaan negatif atau sinisme.



Menurunnya efektivitas profesional.



Meskipun burnout secara khusus berkaitan dengan pekerjaan, pola kelelahan serupa juga bisa muncul ketika seseorang terus-menerus mengejar tujuan pribadi tanpa keseimbangan hidup.



Misalnya, seseorang yang ingin sukses secara finansial mungkin bekerja dari pagi hingga malam.



Pada awalnya, ia merasa sangat termotivasi. Namun, setelah beberapa waktu, ia mulai kehilangan energi, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, dan tidak lagi menikmati aktivitas yang sebelumnya disukai.



Ia mungkin berhasil mencapai beberapa target, tetapi kehilangan kemampuan untuk menikmati kehidupannya sendiri.



Inilah salah satu paradoks mengejar mimpi: seseorang bisa terlalu sibuk membangun masa depan sampai lupa menjaga dirinya yang sedang berjuang hari ini.



Apa yang bisa dilakukan?



Jangan menjadikan istirahat sebagai hadiah yang hanya boleh dinikmati setelah berhasil.



Istirahat merupakan kebutuhan, bukan tanda kemalasan.



Sisihkan waktu untuk tidur cukup, berolahraga, menjaga hubungan sosial, dan melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan produktivitas.



Mimpi yang besar membutuhkan energi jangka panjang. Karena itu, menjaga kesehatan diri merupakan bagian dari strategi untuk mencapainya.



7. Kamu Merasa Harga Dirimu Bergantung pada Keberhasilan



Ini mungkin menjadi salah satu alasan paling dalam mengapa mengejar mimpi terasa begitu melelahkan.



Bagi sebagian orang, keberhasilan bukan lagi sekadar sesuatu yang ingin dicapai. Keberhasilan sudah menjadi ukuran untuk menentukan apakah dirinya berharga atau tidak.



Mereka merasa harus sukses agar bisa dihormati.



Harus memiliki pekerjaan bagus agar dianggap berhasil.



Harus memiliki banyak uang agar merasa cukup.



Harus mencapai sesuatu yang besar agar tidak merasa menjadi orang biasa.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan contingent self-worth, yaitu harga diri yang sangat bergantung pada pencapaian atau kondisi tertentu.



Ketika seseorang menggantungkan harga dirinya pada keberhasilan, setiap kegagalan dapat terasa seperti serangan terhadap identitas pribadi.



Misalnya, seseorang gagal mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.



Alih-alih berpikir bahwa ia hanya belum mendapatkan kesempatan yang tepat, ia justru menyimpulkan bahwa dirinya tidak cukup pintar, tidak kompeten, atau tidak memiliki masa depan.



Padahal, kegagalan dalam satu bidang tidak secara otomatis menggambarkan nilai seseorang secara keseluruhan.



Masalahnya, ketika harga diri terlalu bergantung pada pencapaian, keberhasilan pun belum tentu memberikan ketenangan.



Seseorang mungkin berhasil mendapatkan pekerjaan impian, tetapi kemudian merasa harus mendapatkan jabatan yang lebih tinggi.



Setelah mencapai jabatan tersebut, ia kembali menetapkan target baru.



Siklus ini terus berulang karena rasa berharga dalam dirinya selalu membutuhkan pembuktian melalui pencapaian berikutnya.



Pada akhirnya, ia tidak pernah benar-benar merasa cukup.



Apa yang bisa dilakukan?



Mulailah membangun identitas diri yang lebih luas daripada pekerjaan, uang, status, dan pencapaian.



Kamu adalah manusia yang memiliki nilai, bahkan ketika sedang mengalami kegagalan, kebingungan, atau belum mencapai apa pun yang diharapkan.



Keberhasilan memang bisa meningkatkan kualitas hidup, tetapi keberhasilan bukan satu-satunya alasan mengapa seseorang layak dihargai.



Belajar menghargai diri sendiri tanpa harus terus-menerus membuktikan sesuatu kepada dunia merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis.



Bagaimana Cara Mengejar Mimpi Tanpa Terus-Menerus Merasa Tertekan?



Setelah memahami berbagai alasan di atas, kita perlu menyadari bahwa memiliki mimpi bukanlah masalah.



Ambisi, keinginan untuk berkembang, dan dorongan mencapai kehidupan yang lebih baik merupakan bagian alami dari pengalaman manusia.



Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memperlakukan diri sendiri selama proses tersebut.



Berikut beberapa pendekatan yang bisa membantu.



1. Buat tujuan yang realistis dan bertahap.



Jangan memaksa diri mencapai seluruh impian dalam waktu singkat. Pecah tujuan besar menjadi beberapa langkah kecil yang lebih mudah dikelola.



2. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan.



Daripada terus mencemaskan hasil akhir, berikan perhatian pada tindakan yang dapat dilakukan hari ini.



3. Berhenti menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar.



Setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, sumber daya, dan perjalanan yang berbeda.



4. Berikan ruang untuk melakukan kesalahan.



Kesalahan bukan bukti bahwa kamu tidak mampu. Kesalahan merupakan bagian dari proses belajar.



5. Jaga keseimbangan hidup.



Karier, pendidikan, bisnis, keluarga, hubungan sosial, kesehatan, dan waktu pribadi semuanya memiliki peran dalam kehidupan yang sehat.



6. Belajar menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana.



Fleksibilitas psikologis membantu seseorang menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan dan hambatan.



7. Latih self-compassion.



Self-compassion adalah sikap memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, pemahaman, dan penerimaan ketika menghadapi kesulitan.



Daripada terus mengkritik diri sendiri karena belum berhasil, cobalah berbicara kepada diri sendiri sebagaimana kamu berbicara kepada seorang teman yang sedang berjuang.



Kamu tetap bisa bertanggung jawab atas masa depan tanpa harus menyakiti diri sendiri dalam prosesnya.



Penutup: Mengejar Mimpi Seharusnya Tidak Membuatmu Kehilangan Dirimu Sendiri



Mengejar mimpi memang tidak selalu mudah. Ada masa ketika kita merasa bersemangat, tetapi ada juga masa ketika semuanya terasa berat.



Kita mungkin harus menghadapi kegagalan, ketidakpastian, perbandingan sosial, tekanan dari lingkungan, dan ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri.



Semua itu dapat membuat perjalanan menuju kesuksesan terasa melelahkan secara mental.



Namun, satu hal yang penting untuk diingat adalah bahwa kamu tidak harus menghancurkan dirimu sendiri demi membangun kehidupan yang lebih baik.



Kamu boleh memiliki ambisi besar, tetapi tetap membutuhkan istirahat.



Kamu boleh ingin sukses, tetapi tidak harus membandingkan diri dengan semua orang.



Kamu boleh memiliki target tinggi, tetapi tetap berhak melakukan kesalahan.



Dan yang paling penting, kamu tetap berharga meskipun perjalananmu belum menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan.



Jangan sampai seluruh hidupmu hanya dihabiskan untuk mengejar masa depan yang lebih baik, sementara kamu tidak pernah memberikan kesempatan kepada dirimu sendiri untuk menikmati hari ini.



