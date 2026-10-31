6 Alasan Mengapa Tekanan Terasa Seperti Masalah Bahkan Saat Tekanan Itu Tepat Menurut Psikologi

seseorang yang menganggap tekanan sebagai masalah / foto: Magnific/DC Studio

JawaPos.com - Tekanan sering kali mendapatkan reputasi yang buruk.

Ketika seseorang merasa tertekan, kita cenderung menganggap ada sesuatu yang salah. Kita ingin segera menghilangkan sumber tekanan tersebut, mencari ketenangan, beristirahat, atau melarikan diri dari situasi yang membuat tidak nyaman.



Namun, psikologi memberikan gambaran yang lebih kompleks.



Tidak semua tekanan adalah sesuatu yang buruk. Dalam tingkat tertentu, tekanan justru dapat membantu seseorang berkonsentrasi, menyelesaikan pekerjaan, mengambil keputusan, menghadapi tantangan, dan berkembang. Masalahnya, tubuh dan pikiran manusia tidak selalu membedakan antara "tekanan yang berguna" dan "ancaman yang harus dihindari."



Akibatnya, sesuatu yang sebenarnya tepat dan proporsional tetap dapat terasa seperti masalah.



Seorang mahasiswa mungkin membutuhkan tenggat waktu agar dapat menyelesaikan tugas. Seorang pekerja mungkin membutuhkan target agar tetap fokus. Seorang atlet membutuhkan tuntutan latihan agar kemampuannya berkembang. Bahkan dalam kehidupan pribadi, batasan dan tuntutan tertentu dapat membantu seseorang menjadi lebih disiplin.



Tetapi pada saat tekanan itu muncul, pengalaman subjektifnya bisa tetap terasa tidak menyenangkan.



Mengapa?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), terdapat enam alasan psikologis yang dapat menjelaskannya.



1. Otak Tidak Selalu Menilai Tekanan Berdasarkan Manfaat Jangka Panjang



Salah satu alasan utama tekanan terasa seperti masalah adalah karena otak manusia sangat memperhatikan apa yang terjadi sekarang, bukan hanya apa yang akan terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian.



Bayangkan seseorang memiliki tugas penting yang harus selesai dalam tiga hari.



Secara rasional, tenggat waktu tersebut mungkin masuk akal. Tanpa tenggat, tugas itu mungkin terus ditunda. Tekanan deadline justru dapat membantu orang tersebut memusatkan perhatian dan mengurangi kecenderungan untuk menunda.



Namun, ketika tenggat semakin dekat, tubuh dapat merespons dengan ketegangan.



Pikiran mulai mengatakan:



"Aku belum selesai."



"Bagaimana kalau hasilnya buruk?"



"Aku tidak punya cukup waktu."



"Aku harus menyelesaikannya sekarang."



Secara psikologis, pengalaman tersebut terasa seperti ancaman.



Inilah perbedaan penting antara nilai objektif sebuah tekanan dan pengalaman subjektif terhadap tekanan tersebut.



Sesuatu dapat berguna sekaligus terasa tidak nyaman.



Seperti olahraga.



Ketika seseorang melakukan latihan fisik yang cukup berat, tubuh terasa lelah, napas meningkat, otot terasa terbebani, dan seseorang mungkin ingin berhenti. Tetapi rasa tidak nyaman tersebut tidak otomatis berarti bahwa latihan tersebut salah.



Tekanan psikologis juga bisa bekerja dengan cara yang serupa.



Ketidaknyamanan bukan selalu bukti bahwa sesuatu harus dihentikan.



Kadang-kadang ketidaknyamanan hanya menunjukkan bahwa kita sedang berada di luar kondisi nyaman.



Namun, tentu saja, ini bukan berarti semua tekanan harus diterima. Tekanan yang terlalu tinggi, berlangsung terlalu lama, tidak dapat dikendalikan, atau mengganggu fungsi sehari-hari dapat menjadi masalah yang serius.



Yang penting adalah memahami bahwa "terasa buruk" tidak selalu sama dengan "buruk."



2. Manusia Secara Alami Mencari Kenyamanan dan Menghindari Ancaman



Manusia memiliki kecenderungan alami untuk menghindari keadaan yang terasa mengancam.



Dari sudut pandang evolusi, kecenderungan ini sangat masuk akal.



Jika sesuatu berpotensi membahayakan, respons cepat untuk menghindarinya dapat meningkatkan peluang bertahan hidup.



Masalahnya, sistem psikologis tersebut tidak hanya aktif ketika kita menghadapi bahaya fisik.



Ia juga dapat muncul ketika kita menghadapi:



kritik,



ketidakpastian,



kegagalan,



tuntutan pekerjaan,



konflik,



penolakan,



tanggung jawab,



perubahan,



atau kemungkinan kehilangan sesuatu yang penting.



Akibatnya, tekanan yang sebenarnya diperlukan dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang harus segera dihindari.



Misalnya, seseorang ingin meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum.



Satu-satunya cara untuk berkembang adalah dengan menghadapi situasi yang membuat gugup. Ia mungkin perlu berbicara di depan orang lain berulang kali.



Secara rasional, tekanan tersebut memiliki fungsi.



Namun sistem emosionalnya dapat berkata:



"Aku tidak nyaman."



"Aku takut dinilai."



"Lebih baik jangan lakukan."



Jika setiap rasa tidak nyaman langsung dianggap sebagai tanda bahwa kita harus mundur, proses belajar akan menjadi sangat terbatas.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk melakukan avoidance, atau penghindaran.



Penghindaran memang dapat memberikan kelegaan dalam jangka pendek.



Seseorang yang takut presentasi mungkin merasa jauh lebih tenang setelah membatalkan presentasi.



Tetapi ada konsekuensinya.



Otak dapat belajar bahwa:



"Presentasi memang berbahaya, karena ketika aku menghindarinya, aku merasa lebih baik."



Pada akhirnya, penghindaran dapat memperkuat ketakutan.



Inilah salah satu alasan mengapa tekanan yang sebenarnya sehat terkadang terasa seperti masalah: pikiran kita lebih cepat menghargai rasa lega sekarang daripada manfaat yang mungkin datang kemudian.



3. Tekanan Mengaktifkan Respons Stres, Bahkan Ketika Situasinya Tidak Berbahaya



Ketika seseorang menghadapi tekanan, tubuh tidak hanya "berpikir" tentang tekanan tersebut.



Tubuh juga dapat memberikan respons fisiologis.



Denyut jantung dapat meningkat. Napas berubah. Otot menjadi lebih tegang. Perhatian menjadi lebih terfokus. Tubuh menjadi lebih siap untuk bertindak.



Respons stres sebenarnya memiliki fungsi adaptif.



Ketika menghadapi tantangan, tubuh mempersiapkan kita untuk merespons.



Masalah muncul ketika sensasi tubuh tersebut kemudian ditafsirkan sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang salah.



Misalnya, seseorang merasa jantungnya berdebar sebelum wawancara kerja.



Ia kemudian berpikir:



"Aku terlalu gugup."



"Ada yang salah denganku."



"Aku tidak mampu melakukan ini."



Padahal, jantung yang berdebar mungkin hanya merupakan bagian dari respons tubuh terhadap situasi yang dianggap penting.



Dengan kata lain, bukan hanya tekanan yang membuat kita tidak nyaman.



Cara kita menafsirkan respons terhadap tekanan juga dapat memperbesar ketidaknyamanan tersebut.



Hal ini penting karena dua orang dapat menghadapi tekanan yang sama tetapi mengalaminya secara berbeda.



Seseorang mungkin berpikir:



"Aku gugup karena ini penting bagiku."



Sementara orang lain berpikir:



"Aku gugup, berarti aku tidak mampu."



Respons tubuhnya mungkin serupa, tetapi maknanya berbeda.



Dan makna tersebut dapat memengaruhi pengalaman psikologis.



Karena itu, belajar mengenali respons stres tanpa langsung menganggapnya sebagai bahaya dapat membantu.



Rasa tegang tidak selalu berarti kita berada dalam situasi yang salah.



Terkadang rasa tegang hanya berarti:



"Ini penting, dan tubuhku sedang bersiap menghadapinya."



4. Tekanan Menjadi Lebih Berat Ketika Kita Merasa Tidak Memiliki Kendali



Tekanan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar tuntutannya.



Perasaan memiliki kendali juga sangat penting.



Tenggat waktu mungkin terasa dapat dikelola ketika seseorang tahu apa yang harus dilakukan, memiliki sumber daya yang cukup, dan dapat menentukan langkahnya sendiri.



Tetapi tekanan yang sama dapat terasa jauh lebih berat ketika seseorang merasa:



"Aku tidak punya pilihan."



"Apa pun yang kulakukan tidak akan cukup."



"Aku tidak tahu apa yang akan terjadi."



"Aku tidak bisa mengubah keadaan."



Inilah mengapa ketidakpastian sering kali membuat tekanan menjadi lebih melelahkan.



Misalnya, seseorang sedang menunggu keputusan penting dari sebuah perusahaan.



Secara objektif, ia mungkin hanya perlu menunggu.



Namun karena hasilnya berada di luar kendalinya, pikirannya dapat terus memproduksi berbagai kemungkinan.



"Bagaimana kalau aku ditolak?"



"Bagaimana kalau semuanya gagal?"



"Bagaimana kalau keputusan mereka buruk?"



Semakin sedikit kendali yang dirasakan, semakin mudah pikiran memandang tekanan sebagai ancaman.



Sebaliknya, ketika seseorang memiliki rasa kendali, tekanan yang sama dapat terasa lebih dapat ditangani.



Contohnya adalah seorang atlet yang menghadapi pertandingan.



Ia tidak dapat mengontrol hasil pertandingan secara penuh.



Namun ia dapat mengontrol latihan, persiapan, pola tidur, strategi, dan usahanya.



Fokus pada hal-hal yang masih dapat dikendalikan dapat mengubah pengalaman terhadap tekanan.



Karena itu, salah satu pertanyaan psikologis yang berguna ketika menghadapi tekanan bukan hanya:



"Bagaimana cara menghilangkan tekanan ini?"



Tetapi:



"Bagian mana dari situasi ini yang masih bisa aku kendalikan?"



Pertanyaan tersebut menggeser perhatian dari ancaman menuju tindakan.



5. Kita Sering Menganggap Ketidaknyamanan Sebagai Bukti Bahwa Sesuatu Salah



Ada sebuah kesalahan berpikir yang sangat manusiawi:



"Kalau ini terasa buruk, berarti ini buruk."



Padahal hubungan antara perasaan dan kenyataan tidak sesederhana itu.



Perasaan adalah informasi, tetapi bukan selalu keputusan akhir.



Rasa takut dapat memberi tahu kita bahwa sesuatu terasa penting atau tidak pasti.



Rasa gugup dapat menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi tantangan.



Rasa tertekan dapat menunjukkan bahwa tuntutan yang ada sedang membutuhkan perhatian.



Namun, perasaan tersebut belum tentu memberi tahu kita apa yang harus dilakukan.



Contohnya adalah belajar.



Saat mempelajari sesuatu yang sulit, seseorang dapat merasa bodoh, frustrasi, dan ingin menyerah.



Tetapi perasaan tersebut tidak membuktikan bahwa ia tidak mampu belajar.



Begitu pula ketika seseorang mulai membangun kebiasaan baru.



Pada awalnya, disiplin dapat terasa seperti tekanan.



Bangun lebih pagi terasa berat.



Berolahraga terasa berat.



Menyelesaikan pekerjaan sebelum bersantai terasa berat.



Mengatakan "tidak" pada gangguan terasa berat.



Tetapi rasa berat tersebut tidak otomatis berarti bahwa kebiasaan tersebut salah.



Dalam proses perkembangan pribadi, ada perbedaan antara ketidaknyamanan yang konstruktif dan tekanan yang merusak.



Ketidaknyamanan konstruktif biasanya memiliki tujuan yang jelas, masih dapat ditoleransi, dan membantu seseorang bergerak menuju sesuatu yang bernilai.



Sebaliknya, tekanan yang merusak dapat muncul ketika tuntutan melebihi kemampuan seseorang secara terus-menerus, tidak ada kesempatan pemulihan, atau seseorang merasa terus-menerus terancam dan tidak berdaya.



Membedakan keduanya sangat penting.



Tujuannya bukan menjadi orang yang selalu tahan tekanan.



Tujuannya adalah mengetahui tekanan mana yang perlu dihadapi dan tekanan mana yang perlu dikurangi.



6. Tekanan Dapat Mengganggu Identitas dan Keinginan Kita untuk Tetap Merasa Aman



Ada alasan yang lebih dalam mengapa tekanan bisa terasa mengancam.



Tekanan sering kali menantang cara kita melihat diri sendiri.



Misalnya, seseorang yang selama ini merasa dirinya pintar mendapatkan tugas yang sangat sulit.



Tugas tersebut bukan sekadar tugas.



Tanpa disadari, tugas itu dapat terasa seperti ujian terhadap identitas:



"Kalau aku gagal, mungkin aku sebenarnya tidak pintar."



Seorang pekerja yang sangat menghargai profesionalisme mungkin merasa sangat tertekan ketika melakukan kesalahan.



Seorang orang tua yang ingin menjadi orang tua yang baik mungkin merasa sangat bersalah ketika tidak mampu memenuhi semua harapan.



Seorang mahasiswa yang terbiasa mendapatkan nilai tinggi mungkin menganggap satu kegagalan sebagai ancaman terhadap harga dirinya.



Dalam situasi seperti ini, tekanan bukan lagi sekadar:



"Aku harus melakukan sesuatu."



Tekanan berubah menjadi:



"Aku harus membuktikan bahwa aku adalah seseorang yang berharga."



Inilah yang membuat tekanan menjadi jauh lebih berat.



Ketika performa dikaitkan terlalu erat dengan identitas, kegagalan kecil dapat terasa seperti ancaman besar.



Karena itu, salah satu bentuk ketahanan psikologis adalah belajar memisahkan:



apa yang kita lakukan dari siapa diri kita.



Gagal dalam sebuah tugas tidak berarti menjadi manusia yang gagal.



Mendapat kritik tidak berarti menjadi manusia yang buruk.



Merasa gugup tidak berarti menjadi orang yang lemah.



Membutuhkan istirahat tidak berarti malas.



Ketika identitas tidak sepenuhnya bergantung pada performa, tekanan menjadi lebih mudah ditempatkan pada proporsinya.



Kita masih dapat berusaha keras tanpa harus mempertaruhkan seluruh harga diri dalam setiap hasil.



Jadi, Apakah Tekanan Itu Baik atau Buruk?



Jawabannya tidak sesederhana itu.



Tekanan dapat menjadi stimulus untuk bertumbuh, tetapi juga dapat menjadi beban yang merusak.



Yang menentukan bukan hanya keberadaan tekanan, tetapi juga:



seberapa besar tekanannya,



berapa lama berlangsung,



seberapa besar kendali yang kita miliki,



apakah kita memiliki waktu untuk pulih,



apakah tuntutannya realistis,



bagaimana kita menafsirkan tekanan tersebut,



dan apakah tekanan itu membawa kita menuju sesuatu yang bermakna.



Tekanan yang tepat dapat membuat seseorang lebih fokus.



Tekanan yang terlalu besar dapat membuat seseorang kewalahan.



Tekanan yang singkat dapat membantu mobilisasi energi.



Tekanan kronis tanpa pemulihan dapat menguras sumber daya psikologis.



Karena itu, tujuan kesehatan psikologis bukanlah menghilangkan semua tekanan dari kehidupan.



Itu hampir tidak mungkin.



Tujuan yang lebih realistis adalah belajar mengelola tekanan, memahami sumbernya, membangun kapasitas untuk menghadapinya, dan mengetahui kapan harus mengurangi beban.



Ketika Tekanan Terasa Seperti Masalah, Coba Ajukan Enam Pertanyaan Ini



Ketika sedang merasa tertekan, kita tidak selalu perlu langsung bertanya:



"Bagaimana caranya supaya aku tidak merasa tertekan?"



Cobalah beberapa pertanyaan berikut.



1. Apa sebenarnya sumber tekanannya?



Apakah karena pekerjaan terlalu banyak, ketidakpastian, ekspektasi orang lain, atau ekspektasi diri sendiri?



2. Apakah tekanan ini memang berbahaya, atau hanya tidak nyaman?



Perbedaan ini penting.



Tidak nyaman bukan berarti berbahaya.



3. Bagian mana yang masih bisa aku kendalikan?



Memusatkan perhatian pada tindakan yang dapat dilakukan sering kali lebih membantu daripada terus memikirkan hasil yang tidak dapat dikendalikan.



4. Apakah standar yang aku gunakan realistis?



Kadang tekanan bukan berasal dari tuntutan lingkungan, melainkan dari standar sempurna yang kita berikan kepada diri sendiri.



5. Apakah aku sedang menghadapi tantangan atau sudah mengalami kelebihan beban?



Tidak semua tekanan harus ditoleransi.



Jika tuntutan terus-menerus melebihi kapasitas dan mengganggu kehidupan sehari-hari, mungkin masalahnya bukan kurangnya ketahanan, melainkan terlalu banyak beban.



6. Apa yang sebenarnya ingin aku lindungi?



Kadang tekanan menjadi sangat kuat karena di baliknya terdapat sesuatu yang sangat penting: reputasi, keamanan, hubungan, pekerjaan, masa depan, atau rasa berharga.



Memahami hal tersebut dapat membantu kita memahami mengapa tekanan terasa begitu besar.



Penutup: Tidak Semua Rasa Tertekan Berarti Kita Berada di Jalan yang Salah



Tekanan terasa seperti masalah karena manusia memang dirancang untuk memperhatikan ancaman, mencari keamanan, menghindari ketidaknyamanan, dan mempertahankan kendali.



Itu bukan kelemahan.



Itu bagian dari sistem psikologis manusia.



Namun sistem tersebut tidak selalu sempurna dalam membedakan antara bahaya dan tantangan.



Akibatnya, sesuatu yang sebenarnya dapat membantu kita berkembang tetap bisa terasa menakutkan, berat, atau tidak menyenangkan.



Di sinilah kematangan psikologis menjadi penting.



Bukan dengan mengatakan kepada diri sendiri:



"Aku tidak boleh merasa tertekan."



Melainkan:



"Aku sedang merasa tertekan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?"



Pertanyaan tersebut menciptakan jarak antara perasaan dan reaksi.



Dari sana, kita dapat menilai apakah tekanan itu perlu dihadapi, dikelola, dikurangi, atau justru dilepaskan.



Karena pada akhirnya, kehidupan yang sehat bukanlah kehidupan tanpa tekanan.



Kehidupan yang sehat adalah kehidupan di mana kita mampu membedakan antara tekanan yang membantu kita tumbuh dan tekanan yang perlahan-lahan menghabiskan kita.



Dan mungkin, salah satu bentuk ketahanan psikologis yang paling penting bukanlah kemampuan untuk menahan tekanan sebanyak mungkin.



Melainkan kemampuan untuk berkata:



