Mengubah Rasa Kewalahan Menjadi Produktivitas: Lakukan 6 Strategi Efektif Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi produktif / foto: Magnific/pvproductions

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa memiliki begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi justru tidak tahu harus mulai dari mana? Daftar tugas semakin panjang, pikiran terasa penuh, waktu terus berjalan, dan pada akhirnya kamu malah kesulitan melakukan satu pekerjaan pun. Kondisi ini sering disebut sebagai overwhelm atau perasaan kewalahan.

Rasa kewalahan merupakan pengalaman yang cukup umum dalam kehidupan modern. Tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, target pribadi, hingga berbagai informasi yang terus berdatangan dapat membuat otak merasa seolah-olah harus menangani semuanya dalam waktu bersamaan.



Ironisnya, semakin banyak pekerjaan yang ingin diselesaikan, terkadang semakin sulit pula kita untuk mengambil tindakan. Kita mungkin menghabiskan waktu memikirkan pekerjaan, mengkhawatirkan tenggat waktu, atau menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak cukup produktif. Padahal, masalahnya belum tentu terletak pada kurangnya disiplin, melainkan pada cara kita mengelola beban mental.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep cognitive overload, yaitu keadaan ketika tuntutan informasi dan tugas melebihi kapasitas kognitif yang tersedia untuk memprosesnya. Ketika hal ini terjadi, kemampuan untuk berkonsentrasi, mengambil keputusan, dan mengatur prioritas dapat terganggu.



Kabar baiknya, rasa kewalahan bukan sesuatu yang harus terus-menerus mengendalikan kehidupan kita. Ada sejumlah strategi psikologis yang dapat membantu mengurangi tekanan mental sekaligus mengembalikan kemampuan untuk bertindak secara produktif.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), jika kamu ingin mengubah rasa kewalahan menjadi produktivitas, berikut enam strategi efektif yang bisa diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Pecah Pekerjaan Besar Menjadi Tugas-Tugas Kecil



Salah satu penyebab utama seseorang merasa kewalahan adalah melihat pekerjaan sebagai satu kesatuan besar yang sulit diselesaikan.



Misalnya, kamu memiliki tugas untuk menyelesaikan sebuah laporan pekerjaan. Dalam pikiran, tugas tersebut mungkin terlihat seperti sesuatu yang sangat besar karena melibatkan pengumpulan data, analisis, penulisan, pemeriksaan, dan penyuntingan.



Ketika semua tanggung jawab itu dipikirkan sekaligus, otak dapat menganggapnya sebagai beban yang berat. Akibatnya, kamu merasa tidak memiliki cukup energi untuk memulainya.



Dalam psikologi, salah satu cara mengatasi kondisi ini adalah dengan menerapkan prinsip task breakdown atau memecah pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana.



Strategi ini berkaitan dengan cara kerja memori kerja (working memory). Kapasitas memori kerja manusia terbatas sehingga terlalu banyak informasi atau instruksi yang harus diproses secara bersamaan dapat membuat seseorang kesulitan berkonsentrasi.



Daripada menuliskan satu tugas besar seperti menyelesaikan laporan, cobalah membaginya menjadi beberapa langkah:



Membuka dokumen dan membuat kerangka laporan.



Mengumpulkan tiga sumber data utama.



Menulis bagian pendahuluan.



Menyusun hasil analisis.



Memeriksa kembali keseluruhan laporan.



Perhatikan bahwa setiap langkah terlihat jauh lebih mudah dilakukan daripada keseluruhan pekerjaan.



Keuntungan lainnya adalah setiap kali berhasil menyelesaikan satu bagian, kamu memperoleh pengalaman keberhasilan kecil. Pengalaman ini dapat meningkatkan keyakinan bahwa kamu mampu menyelesaikan pekerjaan yang lebih besar.



Cara menerapkannya: Setiap kali menghadapi pekerjaan yang terasa berat, jangan langsung bertanya, "Bagaimana saya menyelesaikan semuanya?" Ubahlah pertanyaan tersebut menjadi, "Apa satu langkah paling sederhana yang bisa saya lakukan sekarang?"



Terkadang, produktivitas tidak dimulai dengan melakukan sesuatu yang besar, tetapi dengan menyelesaikan satu hal kecil.



2. Tentukan Prioritas Menggunakan Prinsip Penting dan Mendesak



Tidak semua pekerjaan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Namun, ketika sedang merasa kewalahan, seseorang sering kali memperlakukan semua tugas seolah-olah harus diselesaikan sekarang juga.



Akibatnya, perhatian mudah berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Kita mungkin sibuk sepanjang hari, tetapi tidak benar-benar menyelesaikan sesuatu yang memberikan dampak besar.



Untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan Matriks Eisenhower, sebuah metode pengelolaan prioritas yang membagi tugas berdasarkan dua kategori utama: tingkat kepentingan dan tingkat urgensi.



Metode ini membantu kita membedakan pekerjaan yang benar-benar membutuhkan perhatian segera dari pekerjaan yang sebenarnya masih bisa dijadwalkan.



Secara sederhana, pembagiannya adalah sebagai berikut:



Pertama, penting dan mendesak.



Ini merupakan pekerjaan yang harus segera ditangani, seperti menyelesaikan laporan dengan tenggat waktu hari ini, menangani masalah pekerjaan yang kritis, atau memenuhi kewajiban yang tidak bisa ditunda.



Kedua, penting tetapi tidak mendesak.



Kategori ini mencakup aktivitas yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti belajar keterampilan baru, berolahraga, merencanakan masa depan, dan mengembangkan kemampuan profesional.



Ketiga, tidak penting tetapi mendesak.



Contohnya adalah beberapa pesan yang membutuhkan jawaban cepat, permintaan bantuan yang tidak terlalu berkaitan dengan prioritas utama, atau gangguan kecil yang muncul selama bekerja.



Keempat, tidak penting dan tidak mendesak.



Aktivitas ini biasanya dapat dikurangi atau dihilangkan, seperti terlalu lama menggulir media sosial tanpa tujuan atau memeriksa notifikasi secara berulang.



Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pekerjaan yang terlihat mendesak belum tentu penting. Begitu pula pekerjaan penting tidak selalu harus diselesaikan saat itu juga.



Ketika kamu mampu membedakan keduanya, energi mental tidak lagi habis untuk menanggapi semua hal secara bersamaan.



Cara menerapkannya: Setiap pagi, tuliskan seluruh pekerjaan yang perlu dilakukan. Kemudian, pilih maksimal tiga prioritas utama yang paling berdampak pada tujuanmu. Fokuslah menyelesaikan ketiganya sebelum terlalu banyak memberikan perhatian pada pekerjaan tambahan.



Ingat, menjadi produktif bukan berarti melakukan semua hal, melainkan melakukan hal yang paling berarti.



3. Gunakan Teknik Time Blocking untuk Mengendalikan Waktu dan Perhatian



Banyak orang merasa tidak produktif bukan karena kekurangan waktu, melainkan karena perhatian mereka terus-menerus terpecah.



Saat sedang mengerjakan sesuatu, muncul notifikasi pesan. Beberapa menit kemudian, ada email yang harus diperiksa. Setelah itu, kita membuka media sosial sebentar dan akhirnya kehilangan konsentrasi.



Perpindahan perhatian seperti ini dapat meningkatkan beban kognitif dan membuat pekerjaan terasa lebih melelahkan.



Salah satu strategi yang dapat membantu adalah time blocking, yaitu metode mengalokasikan waktu tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan yang spesifik.



Alih-alih membuat daftar pekerjaan tanpa menentukan kapan harus mengerjakannya, kamu memberikan ruang waktu yang jelas untuk setiap aktivitas.



Sebagai contoh:



08.00–08.30: Menyusun rencana pekerjaan.



08.30–10.00: Mengerjakan tugas paling penting.



10.00–10.15: Istirahat.



10.15–11.15: Membalas email dan pesan.



11.15–12.00: Melanjutkan pekerjaan utama.



13.00–14.00: Menyelesaikan pekerjaan administratif.



14.00–14.15: Istirahat.



14.15–15.00: Mengevaluasi hasil pekerjaan.



Jadwal tersebut bukan aturan kaku yang harus selalu diikuti. Kamu dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan, tingkat energi, dan karakter pekerjaan.



Dari perspektif psikologi, strategi ini membantu mengurangi kelelahan dalam mengambil keputusan (decision fatigue), karena kamu tidak perlu terus-menerus memikirkan apa yang harus dikerjakan berikutnya.



Selain itu, alokasi waktu yang jelas dapat membantu mengurangi kecenderungan menunda pekerjaan.



Salah satu hal terpenting dalam menerapkan teknik ini adalah memberikan batasan pada gangguan. Ketika memasuki waktu fokus, usahakan untuk mematikan notifikasi yang tidak diperlukan, menjauhkan ponsel, dan mengerjakan satu jenis tugas terlebih dahulu.



Cara menerapkannya: Mulailah dengan menyediakan satu blok waktu selama 25–45 menit untuk mengerjakan tugas yang paling penting. Setelah itu, berikan waktu istirahat selama 5–10 menit. Tingkatkan durasinya secara bertahap sesuai kemampuan berkonsentrasi.



Jangan memaksakan diri bekerja tanpa henti. Otak membutuhkan jeda untuk memulihkan perhatian dan menjaga performa.



4. Terapkan Teknik Cognitive Reframing untuk Mengubah Pola Pikir Negatif



Rasa kewalahan tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya pekerjaan, tetapi juga oleh cara kita memandang pekerjaan tersebut.



Coba perhatikan dua pemikiran berikut:



"Saya memiliki terlalu banyak pekerjaan. Sepertinya saya tidak akan sanggup menyelesaikan semuanya."



"Saya memang memiliki banyak pekerjaan, tetapi saya bisa menyelesaikannya secara bertahap dengan menentukan prioritas."



Kedua kalimat tersebut menggambarkan situasi yang sama, tetapi menghasilkan sudut pandang yang berbeda.



Pikiran pertama cenderung memperbesar ancaman dan membuat seseorang merasa tidak berdaya. Sementara itu, pikiran kedua membantu mengarahkan perhatian pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan.



Dalam psikologi kognitif, proses mengubah cara menafsirkan suatu situasi disebut cognitive reframing.



Teknik ini juga berkaitan dengan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT), yang membantu seseorang mengenali hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku.



Ketika merasa kewalahan, kita sering terjebak dalam pola pikir seperti:



Semua pekerjaan harus selesai hari ini.



Saya tidak boleh melakukan kesalahan.



Jika tidak bisa menyelesaikan semuanya, berarti saya gagal.



Orang lain mampu melakukan banyak hal, jadi saya juga harus bisa.



Saya harus menunggu sampai merasa termotivasi untuk mulai bekerja.



Pola pikir semacam ini dapat meningkatkan tekanan psikologis dan membuat pekerjaan terasa lebih sulit daripada kenyataannya.



Cobalah mengganti pemikiran tersebut dengan pernyataan yang lebih realistis:



Saya tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus.



Kesalahan merupakan bagian dari proses belajar.



Saya bisa menyelesaikan pekerjaan berdasarkan prioritas.



Saya tidak perlu membandingkan kapasitas diri dengan orang lain.



Saya bisa mulai bekerja meskipun belum merasa sepenuhnya siap.



Tujuan dari strategi ini bukan memaksakan diri untuk selalu berpikir positif. Sebaliknya, kamu belajar melihat situasi secara lebih objektif dan tidak membiarkan pikiran negatif menguasai tindakan.



Cara menerapkannya: Ketika mulai merasa kewalahan, berhentilah sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri: "Apakah pikiran saya saat ini berdasarkan fakta atau hanya kekhawatiran?"



Setelah itu, cari sudut pandang yang lebih realistis dan tentukan tindakan kecil yang dapat dilakukan.



Dengan mengubah cara berpikir, kamu dapat mengubah respons emosional dan perilaku ketika menghadapi tekanan.



5. Gunakan Aturan Dua Menit untuk Mengatasi Kebiasaan Menunda



Salah satu masalah yang sering muncul ketika seseorang merasa kewalahan adalah kecenderungan menunda pekerjaan.



Semakin banyak tugas yang menumpuk, semakin besar pula keinginan untuk menghindarinya. Kita mungkin mengatakan akan mulai bekerja setelah makan, setelah beristirahat, atau ketika suasana hati sudah membaik.



Namun, penundaan sering kali justru membuat beban mental semakin besar.



Untuk mengatasinya, kamu dapat mencoba aturan dua menit (two-minute rule).



Prinsip dasarnya sederhana: jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua menit, lakukan segera daripada terus menyimpannya dalam daftar tugas.



Contohnya:



Membalas pesan singkat yang memang membutuhkan jawaban.



Merapikan meja kerja.



Menyimpan dokumen pada folder yang tepat.



Menuliskan ide yang muncul.



Menyiapkan perlengkapan untuk pekerjaan berikutnya.



Selain itu, aturan dua menit juga dapat digunakan sebagai strategi untuk memulai pekerjaan besar.



Misalnya, jika kamu harus menulis artikel sepanjang 2.000 kata, jangan langsung memikirkan keseluruhan artikel. Cukup berkomitmen untuk membuka dokumen dan menulis satu paragraf pertama selama dua menit.



Mengapa pendekatan ini bisa membantu?



Dalam psikologi perilaku, memulai suatu aktivitas sering menjadi salah satu hambatan terbesar. Ketika seseorang berhasil memulai, hambatan psikologis untuk melanjutkan pekerjaan dapat berkurang.



Strategi ini juga sejalan dengan prinsip aktivasi perilaku (behavioral activation), yaitu mendorong seseorang melakukan tindakan yang konstruktif tanpa harus menunggu munculnya motivasi terlebih dahulu.



Tindakan kecil dapat menciptakan momentum. Setelah memulai, kamu mungkin menemukan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesulit yang dibayangkan.



Namun, perlu diingat bahwa aturan dua menit bukan berarti semua pekerjaan harus langsung dikerjakan. Jika tugas tersebut membutuhkan konsentrasi mendalam, masukkan ke dalam jadwal agar tidak mengganggu prioritas utama.



Cara menerapkannya: Ketika merasa enggan memulai pekerjaan, berikan komitmen kepada diri sendiri untuk melakukannya selama dua menit saja. Setelah dua menit, kamu boleh memutuskan apakah ingin melanjutkan atau berhenti sejenak.



Sering kali, langkah pertama adalah bagian yang paling sulit. Begitu berhasil melewatinya, pekerjaan menjadi lebih mudah untuk diteruskan.



6. Berikan Waktu Istirahat dan Latih Mindfulness agar Pikiran Kembali Segar



Banyak orang menganggap bahwa semakin lama mereka bekerja, semakin tinggi pula produktivitas yang dihasilkan.



Padahal, bekerja terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat dapat menyebabkan kelelahan mental, menurunkan konsentrasi, dan meningkatkan kemungkinan melakukan kesalahan.



Otak bukan mesin yang dapat bekerja secara optimal tanpa jeda. Kita membutuhkan waktu untuk memulihkan energi fisik maupun mental.



Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah mindfulness, yaitu kemampuan untuk memberikan perhatian secara sadar pada pengalaman saat ini tanpa menghakiminya secara berlebihan.



Mindfulness dapat membantu seseorang menyadari pikiran dan perasaan yang muncul tanpa harus langsung bereaksi terhadap semuanya.



Sebagai contoh, ketika sedang bekerja dan tiba-tiba merasa cemas karena banyaknya tugas, kamu tidak harus langsung memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya.



Cobalah berhenti sejenak, mengatur napas, dan memperhatikan apa yang sedang kamu rasakan.



Kamu bisa melakukan latihan sederhana berikut:



Pertama, berhenti selama beberapa menit.



Jauhkan perhatian dari pekerjaan sejenak. Duduk dengan nyaman dan biarkan tubuh berada dalam posisi rileks.



Kedua, perhatikan pernapasan.



Tarik napas secara perlahan, kemudian embuskan dengan nyaman. Perhatikan sensasi udara yang masuk dan keluar.



Ketiga, sadari pikiran yang muncul.



Jika muncul pikiran tentang pekerjaan, tenggat waktu, atau kekhawatiran lainnya, cukup sadari keberadaannya. Tidak perlu memaksa diri untuk menghilangkannya.



Keempat, kembalikan perhatian pada saat ini.



Arahkan kembali fokus pada pernapasan dan lingkungan sekitar. Setelah beberapa menit, tentukan satu pekerjaan yang akan dilakukan berikutnya.



Selain mindfulness, pastikan kamu memiliki waktu istirahat yang cukup, tidur berkualitas, aktivitas fisik, dan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan.



Istirahat bukanlah bentuk kemalasan. Justru, istirahat merupakan bagian penting dari strategi menjaga produktivitas dalam jangka panjang.



Cara menerapkannya: Sisihkan waktu 5–10 menit untuk beristirahat setelah menyelesaikan satu sesi pekerjaan. Gunakan waktu tersebut untuk berjalan sebentar, melakukan peregangan, minum air putih, atau berlatih mindfulness.



Jangan menjadikan seluruh waktu dalam sehari sebagai perlombaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Produktivitas yang sehat membutuhkan keseimbangan antara usaha dan pemulihan.



Menggabungkan Keenam Strategi Menjadi Kebiasaan Sehari-hari



Memahami strategi psikologis saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan penerapan yang konsisten. Karena itu, cobalah menggabungkan keenam strategi tersebut ke dalam rutinitas harian.



Kamu tidak harus menerapkan semuanya secara sempurna sejak hari pertama. Mulailah dengan perubahan sederhana yang paling sesuai dengan kebutuhanmu.



Berikut contoh rutinitas yang bisa dijadikan panduan:



Pagi hari:



Tuliskan seluruh pekerjaan yang perlu diselesaikan.



Pecah pekerjaan besar menjadi beberapa tugas kecil.



Tentukan tiga prioritas utama menggunakan prinsip penting dan mendesak.



Susun jadwal kerja menggunakan teknik time blocking.



Selama bekerja:



Mulai dari tugas yang paling penting.



Fokus pada satu pekerjaan dalam satu waktu.



Gunakan aturan dua menit untuk pekerjaan sederhana.



Ubah pikiran negatif menjadi pemikiran yang lebih realistis.



Berikan waktu istirahat secara teratur.



Pada akhir hari:



Evaluasi pekerjaan yang telah diselesaikan.



Catat kemajuan kecil yang berhasil dicapai.



Pindahkan pekerjaan yang belum selesai ke jadwal berikutnya.



Berikan waktu kepada diri sendiri untuk beristirahat.



Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu menciptakan sistem kerja yang lebih terstruktur sehingga kamu tidak harus terus-menerus mengandalkan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan.



Kesimpulan: Produktivitas Bukan Tentang Melakukan Segalanya, tetapi Mengelola Diri dengan Lebih Baik



Merasa kewalahan bukan berarti kamu tidak kompeten, tidak disiplin, atau tidak mampu mencapai tujuan. Terkadang, hal tersebut merupakan tanda bahwa terlalu banyak tuntutan sedang bersaing mendapatkan perhatian dan energi mentalmu.



Daripada terus memaksakan diri untuk bekerja lebih keras, cobalah memperbaiki cara mengelola pekerjaan dan respons terhadap tekanan.



Enam strategi yang dapat kamu terapkan adalah memecah pekerjaan besar menjadi tugas kecil, menentukan prioritas, menggunakan teknik time blocking, menerapkan cognitive reframing, memanfaatkan aturan dua menit, serta memberikan waktu istirahat melalui mindfulness.



Setiap strategi memiliki peran yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama: membantu kamu mendapatkan kembali kendali atas perhatian, pikiran, dan tindakan.



Ingatlah bahwa produktivitas bukan tentang seberapa banyak pekerjaan yang mampu kamu lakukan dalam satu hari. Produktivitas juga berkaitan dengan kemampuan menentukan hal yang penting, mengelola energi, dan menjaga keseimbangan hidup.



Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Kamu hanya perlu mengetahui langkah berikutnya dan berani memulainya.



