Jika Kamu Ingin Mencari Teman Saat Dewasa, Lakukan 7 Strategi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mencari teman saat dewasa / foto: Magnific/bokodi

JawaPos.com - Mencari teman ketika masih kecil biasanya terasa begitu mudah. Kita bisa berteman hanya karena duduk bersebelahan di kelas, bermain di tempat yang sama, menyukai permainan yang sama, atau sekadar merasa cocok setelah mengobrol beberapa kali.

Namun, semuanya berubah ketika kita memasuki usia dewasa.



Kesibukan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, perubahan lingkungan, pindah tempat tinggal, hingga pengalaman hidup yang semakin kompleks membuat kesempatan untuk bertemu orang baru menjadi semakin sedikit. Bahkan ketika kita berada di tengah banyak orang, tidak jarang kita tetap merasa sendirian.



Pada titik tertentu, seseorang mungkin menyadari bahwa lingkaran pertemanannya semakin kecil. Teman-teman lama mulai sibuk dengan kehidupan masing-masing. Ada yang menikah, pindah kota, fokus pada karier, memiliki anak, atau sekadar memilih menjalani kehidupan dengan ritme yang berbeda.



Kemudian muncul sebuah pertanyaan sederhana:



"Bagaimana caranya mendapatkan teman baru ketika sudah dewasa?"



Jawabannya bukan sekadar dengan menjadi lebih ramah atau lebih sering keluar rumah. Dalam psikologi, terbentuknya persahabatan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti frekuensi pertemuan, kedekatan, kesamaan minat, rasa aman, keterbukaan, serta pengalaman positif yang dilakukan secara berulang.



Artinya, mencari teman baru saat dewasa bukan sesuatu yang mustahil. Hanya saja, prosesnya membutuhkan strategi yang berbeda dibandingkan ketika kita masih muda.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), jika kamu sedang berada dalam fase kehidupan ketika ingin memperluas pertemanan, tujuh strategi berikut bisa menjadi titik awal.



1. Jangan Menunggu Teman Datang, Ciptakan Kesempatan untuk Bertemu Orang Baru



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang dewasa adalah berharap persahabatan muncul secara alami.



Masalahnya, kehidupan orang dewasa biasanya tidak menyediakan banyak kesempatan spontan untuk membangun hubungan baru.



Ketika sekolah, kita bertemu orang yang sama hampir setiap hari. Ketika kuliah, kita memiliki kelas, organisasi, kegiatan kampus, dan berbagai acara sosial. Ketika bekerja, kita juga memiliki rekan kerja yang ditemui secara rutin.



Namun setelah memasuki kehidupan yang lebih mandiri, kesempatan tersebut semakin berkurang.



Karena itu, jika ingin memiliki teman baru, kamu perlu secara sengaja menciptakan situasi yang memungkinkan hubungan baru terbentuk.



Misalnya dengan mengikuti komunitas olahraga, kelas bahasa, kegiatan sukarelawan, komunitas membaca, kursus memasak, kegiatan keagamaan atau sosial, komunitas profesional, hingga kelompok yang memiliki hobi serupa.



Tujuannya bukan langsung mendapatkan sahabat.



Tujuannya adalah menciptakan paparan sosial yang berulang.



Dalam psikologi sosial, semakin sering kita bertemu seseorang dalam konteks yang positif, semakin besar peluang munculnya rasa familiar dan kedekatan.



Jadi, jangan terlalu fokus pada pertanyaan:



"Di mana saya bisa menemukan sahabat?"



Cobalah menggantinya dengan:



"Di mana saya bisa secara rutin bertemu orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan saya?"



Perubahan pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi dapat membuat proses mencari teman menjadi jauh lebih realistis.



Persahabatan membutuhkan kesempatan untuk tumbuh. Dan kesempatan itu harus diciptakan.



2. Pilih Aktivitas yang Memungkinkan Kamu Bertemu Orang yang Sama Secara Berulang



Bertemu banyak orang sekali saja belum tentu menghasilkan persahabatan.



Kamu mungkin menghadiri sebuah acara, berbicara dengan lima orang, bertukar kontak, kemudian tidak pernah bertemu mereka lagi.



Hubungan seperti ini sulit berkembang menjadi persahabatan yang mendalam.



Karena itu, strategi yang lebih efektif adalah memilih kegiatan yang berlangsung secara rutin.



Misalnya:



kelas olahraga setiap minggu,



komunitas lari,



kelompok belajar,



klub buku,



komunitas fotografi,



kegiatan sosial,



kelas seni,



komunitas permainan,



kegiatan relawan,



atau kelompok profesional.



Mengapa pertemuan berulang penting?



Karena hubungan manusia membutuhkan waktu.



Pada pertemuan pertama, seseorang mungkin masih merasa canggung. Pada pertemuan kedua, kalian mulai mengenal nama masing-masing. Pada pertemuan ketiga, mungkin sudah mulai muncul percakapan yang lebih personal.



Lama-kelamaan, hubungan yang awalnya hanya berupa "orang yang sering saya lihat" bisa berubah menjadi "orang yang saya tunggu-tunggu untuk bertemu."



Inilah salah satu alasan mengapa mencari teman dewasa membutuhkan kesabaran.



Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa seseorang bukan teman yang cocok hanya karena percakapan pertama terasa biasa saja.



Tidak semua hubungan langsung terasa istimewa.



Sebagian persahabatan justru tumbuh secara perlahan.



3. Berhenti Mencari Teman yang Sempurna



Ketika dewasa, kita biasanya memiliki standar pertemanan yang jauh lebih tinggi.



Kita mungkin ingin teman yang pengertian, dewasa, humoris, loyal, memiliki nilai hidup yang sama, dapat dipercaya, dan selalu tersedia ketika kita membutuhkan.



Standar seperti itu sebenarnya tidak salah.



Namun, jika terlalu tinggi, standar tersebut bisa membuat kita tidak memberikan kesempatan kepada orang lain.



Kamu mungkin bertemu seseorang yang sebenarnya menyenangkan, tetapi kemudian menemukan satu atau dua perbedaan kecil.



Dia memiliki kepribadian yang berbeda.



Selera humornya tidak selalu sama.



Cara berkomunikasinya berbeda.



Atau dia tidak memiliki semua kualitas yang kamu harapkan.



Lalu kamu berpikir:



"Sepertinya kami tidak cocok."



Padahal, persahabatan tidak selalu membutuhkan kesamaan dalam segala hal.



Justru terkadang perbedaan dapat membuat hubungan menjadi lebih menarik.



Yang jauh lebih penting adalah adanya beberapa fondasi seperti rasa hormat, kepercayaan, kenyamanan, dan kemampuan untuk saling menerima.



Cobalah membedakan antara ketidakcocokan yang benar-benar penting dan perbedaan kecil yang sebenarnya bisa ditoleransi.



Tidak semua teman harus memahami seluruh sisi dirimu.



Ada teman untuk berbicara tentang pekerjaan.



Ada teman untuk olahraga.



Ada teman untuk berdiskusi tentang buku.



Ada teman untuk bercanda.



Dan ada teman yang mungkin menjadi tempat berbagi hal-hal yang jauh lebih dalam.



Kamu tidak harus menemukan satu orang yang memenuhi semua kebutuhan sosialmu.



Persahabatan yang sehat justru bisa terdiri dari beberapa hubungan dengan karakter yang berbeda.



4. Berani Memulai Percakapan, Bahkan Jika Terasa Sedikit Canggung



Banyak orang dewasa sebenarnya ingin memiliki teman baru, tetapi mereka takut memulai percakapan.



Mereka berpikir:



"Bagaimana kalau dia tidak tertarik?"



"Bagaimana kalau saya terlihat aneh?"



"Bagaimana kalau dia sebenarnya tidak ingin berteman dengan saya?"



Kekhawatiran seperti ini sangat manusiawi.



Namun, jika selalu menunggu orang lain memulai, kamu mungkin kehilangan banyak kesempatan.



Tidak perlu langsung mengajak seseorang menjadi teman dekat.



Mulailah dengan percakapan sederhana.



Misalnya:



"Kamu sudah lama ikut komunitas ini?"



"Biasanya kamu datang ke sini setiap minggu?"



"Kamu juga suka topik ini?"



"Bagaimana menurutmu kegiatan tadi?"



Percakapan sederhana bisa menjadi pintu masuk menuju interaksi yang lebih dalam.



Yang penting adalah menunjukkan ketertarikan yang tulus.



Dengarkan jawabannya.



Ajukan pertanyaan lanjutan.



Jangan hanya menunggu giliran untuk berbicara.



Salah satu kualitas yang membuat seseorang menyenangkan untuk diajak berteman bukanlah kemampuan berbicara tanpa henti, tetapi kemampuan membuat orang lain merasa didengar.



Kadang-kadang, kalimat sederhana seperti:



"Oh, ternyata kamu juga mengalami hal yang sama."



bisa menjadi awal dari hubungan yang lebih dekat.



5. Latih Keterbukaan Secara Bertahap



Persahabatan tidak bisa berkembang jika kedua orang selalu berada di permukaan.



Kamu bisa berbicara tentang pekerjaan, makanan, film, olahraga, atau cuaca selama berbulan-bulan tanpa benar-benar mengenal satu sama lain.



Kedekatan biasanya mulai tumbuh ketika seseorang mulai menunjukkan bagian dirinya yang lebih personal.



Namun, ini bukan berarti kamu harus langsung menceritakan seluruh masalah hidup kepada orang yang baru dikenal.



Keterbukaan yang sehat dilakukan secara bertahap.



Misalnya, setelah beberapa kali bertemu, kamu bisa mulai berbagi:



"Belakangan ini saya sedang mencoba lebih seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi."



Atau:



"Saya sebenarnya agak pemalu kalau berada di lingkungan baru."



Pernyataan sederhana seperti ini memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengenal dirimu lebih jauh.



Jika dia merespons dengan keterbukaan yang serupa, hubungan tersebut bisa mulai berkembang.



Dalam hubungan interpersonal, keterbukaan yang dilakukan secara bertahap dapat membantu membangun rasa kedekatan dan kepercayaan.



Namun, tetap perhatikan batasan.



Keterbukaan bukan berarti menceritakan semua hal kepada semua orang.



Persahabatan yang sehat membutuhkan kerentanan sekaligus batas pribadi.



Kamu tidak harus membuka seluruh hidupmu untuk membuktikan bahwa kamu ingin berteman.



Biarkan kepercayaan tumbuh seiring waktu.



6. Jadilah Orang yang Konsisten dalam Menjaga Hubungan



Salah satu alasan mengapa banyak persahabatan orang dewasa gagal berkembang bukan karena tidak ada kecocokan.



Masalahnya adalah tidak ada yang mengambil langkah berikutnya.



Kalian bertemu.



Mengobrol.



Tertawa bersama.



Kemudian pulang.



Setelah itu tidak ada yang menghubungi.



Seminggu berlalu.



Sebulan berlalu.



Akhirnya hubungan tersebut hilang begitu saja.



Karena itu, jika kamu merasa nyaman dengan seseorang, jangan takut mengambil inisiatif.



Kamu bisa mengirim pesan sederhana:



"Tadi seru juga ngobrolnya. Kalau kamu ada waktu, kapan-kapan ngopi lagi yuk."



Atau:



"Minggu depan kamu ikut kegiatan itu lagi? Kalau iya, kita bareng saja."



Tidak perlu membuatnya terlalu formal.



Persahabatan sering kali terbentuk dari interaksi kecil yang dilakukan berulang kali.



Misalnya:



mengirim pesan sesekali,



mengajak bertemu,



mengingat ulang tahun,



menanyakan kabar,



berbagi sesuatu yang berkaitan dengan minat bersama,



atau sekadar mengatakan bahwa kamu menikmati waktu bersama mereka.



Konsistensi menunjukkan bahwa hubungan tersebut memiliki nilai bagimu.



Dan tentu saja, konsistensi harus berjalan dua arah.



Jika kamu selalu menghubungi seseorang tetapi dia terus-menerus mengabaikan, menolak, atau tidak pernah menunjukkan usaha yang sama, jangan memaksakan hubungan.



Persahabatan bukan perlombaan untuk membuktikan seberapa keras kamu bisa mengejar seseorang.



Hubungan yang sehat membutuhkan timbal balik.



7. Jangan Takut Merasa Canggung, Ditolak, atau Tidak Langsung Cocok



Ini mungkin strategi yang paling sulit.



Ketika dewasa, kita sering membawa lebih banyak pengalaman sosial.



Pernah dikecewakan.



Pernah kehilangan teman.



Pernah merasa tidak diterima.



Pernah berada dalam kelompok yang membuat kita tidak nyaman.



Pengalaman tersebut dapat membuat kita menjadi lebih berhati-hati.



Akibatnya, kita mungkin menghindari situasi sosial karena takut mengalami hal yang sama.



Padahal, mencari teman baru memang memiliki kemungkinan gagal.



Tidak semua orang akan cocok denganmu.



Tidak semua percakapan akan berjalan lancar.



Tidak semua orang akan membalas pesanmu.



Tidak semua hubungan akan berkembang menjadi persahabatan.



Dan itu normal.



Jangan menganggap penolakan kecil sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu.



Kadang-kadang dua orang memang tidak cocok.



Kalian memiliki ritme kehidupan berbeda.



Nilai berbeda.



Minat berbeda.



Atau sekadar tidak menemukan chemistry.



Itu bukan kegagalan.



Dalam proses membangun hubungan sosial, kamu harus memberikan ruang untuk kemungkinan tidak cocok.



Dengan begitu, kamu tidak perlu terlalu takut mengambil langkah pertama.



Mengapa Mencari Teman Saat Dewasa Terasa Lebih Sulit?



Ada alasan psikologis dan situasional mengapa persahabatan terasa lebih sulit dibangun setelah dewasa.



Pertama, waktu menjadi lebih terbatas.



Saat masih muda, sebagian besar kehidupan kita memang dirancang untuk berinteraksi dengan orang lain. Setelah dewasa, banyak waktu dihabiskan untuk bekerja, mengurus keluarga, mengelola keuangan, dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab.



Kedua, kita menjadi lebih selektif.



Pengalaman hidup membuat kita mengetahui hubungan seperti apa yang membuat kita nyaman dan hubungan seperti apa yang ingin kita hindari.



Ketiga, kita lebih sadar terhadap risiko penolakan.



Ketika masih kecil, kita bisa berkata, "Mau jadi teman saya?" tanpa terlalu banyak memikirkan konsekuensinya.



Saat dewasa, pertanyaan sederhana seperti mengajak seseorang bertemu bisa terasa jauh lebih rumit.



Keempat, lingkungan sosial kita bisa menjadi lebih stabil sekaligus lebih tertutup.



Kita mungkin sudah memiliki kelompok teman lama, rekan kerja, atau lingkungan keluarga sehingga kesempatan untuk membangun hubungan baru menjadi lebih sedikit.



Karena itu, kesulitan mencari teman saat dewasa bukan berarti kamu tidak menarik atau tidak disukai.



Bisa jadi kamu hanya berada dalam kehidupan yang menyediakan lebih sedikit kesempatan untuk membentuk hubungan baru.



Jangan Mengukur Keberhasilan dari Jumlah Teman



Ada satu hal penting yang perlu diingat.



Memiliki banyak teman bukan selalu tanda bahwa seseorang memiliki kehidupan sosial yang sehat.



Beberapa orang memiliki banyak kenalan tetapi hanya memiliki satu atau dua hubungan yang benar-benar dekat.



Orang lain mungkin memiliki lingkaran sosial yang lebih luas.



Keduanya bisa sama-sama sehat.



Yang lebih penting adalah kualitas hubungan.



Apakah kamu memiliki seseorang yang bisa diajak berbicara?



Apakah ada orang yang membuatmu merasa diterima?



Apakah kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa harus terus-menerus berpura-pura?



Apakah ada hubungan yang terasa saling mendukung?



Jika jawabannya iya, kamu mungkin sudah memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar banyaknya jumlah teman.



Persahabatan Dewasa Tidak Harus Selalu Intens



Ada anggapan bahwa teman dekat harus sering bertemu.



Padahal, kehidupan dewasa tidak selalu memungkinkan hal tersebut.



Temanmu mungkin memiliki pekerjaan yang padat.



Dia mungkin memiliki pasangan atau keluarga.



Kamu juga memiliki tanggung jawab sendiri.



Karena itu, jangan selalu mengukur kedekatan dari seberapa sering kalian bertemu.



Ada persahabatan yang tetap kuat meskipun hanya bertemu beberapa kali dalam setahun.



Yang membuatnya bertahan adalah adanya rasa percaya, perhatian, dan hubungan emosional yang tetap terjaga.



Kamu tidak harus bertemu setiap minggu untuk membuktikan bahwa seseorang adalah temanmu.



Terkadang, satu percakapan yang bermakna setelah berbulan-bulan tidak bertemu bisa terasa lebih berharga daripada puluhan percakapan dangkal setiap hari.



Jika Kamu Merasa Kesepian, Jangan Menunggu Sampai Semuanya Menjadi Lebih Buruk



Kesepian sering membuat seseorang menarik diri.



Semakin kesepian, semakin sedikit energi yang dimiliki untuk bersosialisasi.



Semakin sedikit bersosialisasi, semakin kecil kemungkinan bertemu orang baru.



Akhirnya terbentuk sebuah lingkaran.



Karena itu, jangan menunggu sampai kamu merasa sepenuhnya siap.



Mulailah dari langkah kecil.



Satu percakapan.



Satu komunitas.



Satu kegiatan.



Satu pesan.



Satu ajakan bertemu.



Kamu tidak perlu mengubah kehidupan sosialmu dalam semalam.



Hubungan yang berarti biasanya dibangun melalui banyak interaksi kecil yang dilakukan secara konsisten.



Pada Akhirnya, Mencari Teman Saat Dewasa Adalah Tentang Memberi Kesempatan



Mencari teman baru ketika dewasa memang tidak selalu mudah.



Kamu mungkin harus melewati beberapa percakapan yang terasa canggung.



Kamu mungkin bertemu orang yang ternyata tidak cocok.



Kamu mungkin mengirim pesan yang tidak dibalas.



Bahkan mungkin ada saat ketika kamu bertanya-tanya apakah masih mungkin mendapatkan teman baru.



Namun, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa waktumu untuk membangun persahabatan telah berakhir.



Manusia tetap membutuhkan hubungan sosial sepanjang hidup.



Yang berubah hanyalah cara kita membangunnya.



Jika kamu ingin mencari teman saat dewasa, mulailah dengan menciptakan kesempatan untuk bertemu orang baru, memilih aktivitas yang memungkinkan interaksi berulang, tidak menuntut kesempurnaan, berani memulai percakapan, membuka diri secara bertahap, menjaga hubungan secara konsisten, dan menerima bahwa tidak semua orang akan cocok denganmu.



Yang paling penting, jangan menunggu seseorang datang dan "menemukan" kamu.



Terkadang, persahabatan baru dimulai ketika kamu sendiri berani mengambil satu langkah kecil.



Satu sapaan. Satu percakapan. Satu ajakan.



