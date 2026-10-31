8 Kebiasaan untuk Meningkatkan Situational Awareness agar Tidak Mudah Salah Paham

JawaPos.com-Situational Awareness merupakan istilah yang merujuk pada kemampuan untuk menyadari kesadaran sekitar. Sehingga, anda dapat merespons dengan tepat berbagai situasi yang sedang terjadi.

Situational awareness atau kesadaran situasional berguna saat anda menghadapi berbagai keadaan di dalam berbagai segi kehidupan. Termasuk saat anda merespons gerak-gerik yang mencurigakan.

Kemampuan ini dapat dilatih dengan melalui sejumlah kebiasaan sederhana. Situational awareness juga membantu anda supaya tidak mudah salah paham atau terburu-buru menghakimi orang lain, terutama pada mereka yang baru dikenal.

Melansir info formasi dari laman aconsciousrethink pada (31/10) berikut sejumlah cara yang dapat anda lakukan untuk melatih situational awareness agar lebih mampu membaca situasi dengan tepat.

Luangkan waktu untuk mengamati

Saat anda membiasakan diri mengamati lingkungan sekitar, kesadaran situasional anda dapat meningkat secara signifikan.jangan sampai perhatian anda tergeser oleh algoritma di media sosial. Distraksi suatu topik dapat memicu inattentional blindness yang terjadi saat otak terlalu sibuk memusatkan perhatian terhadap satu aktivitas.

Beri jeda

Ada ruang jeda diantara sebuah tindakan dan reaksi yang sering tidak disadari. Berhenti sejenak sebelum memberikan respons dapat membantu mengendalikan reaksi emosional yang berpotensi mengganggu kesadaran terhadap keadaan sekitar.

Salah satu cara untuk keluar dari pola pikir penuh emosi adalah dengan meningkatkan situational awareness dengan berhenti sejenak sebelum merespons. Teknik ini dilakukan dengan menarik napas empat detik, menahan napas selama empat detik, dan menghembuskannya perlahan.

Teknik pernapasan dapat membantu anda mengatur detak jantung dan menenangkan diri, sehingga anda mampu memfokuskan kesadaraan pada momen saat ini.

Mengamati tanpa memberi penilaian

Manusia cenderung memberikan label saat mengamati sesuatu di sekitarnya. Namun, kesimpulan yang anda lihat sebagian kecil dari keseluruhan informasi sebenarnya tidak selalu tersedia. Dengan cara yang seperti ini, anda dapat memberikan respon yang lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pertanyakan asumsi pertama