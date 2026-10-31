6 Tanda Kamu Masih Lebih Baik Hidup untuk Melajang Menurut Psikologi, Apa Saja?

seseorang yang lebih baik untuk melajang dulu / foto: Magnific/haritanita

JawaPos.com - Tidak semua orang harus terburu-buru mencari pasangan.

Di tengah masyarakat yang sering menganggap bahwa memiliki pasangan adalah tanda bahwa seseorang sudah "berhasil" dalam kehidupan, menjadi lajang terkadang justru dianggap sebagai sesuatu yang harus segera diakhiri. Pertanyaan seperti, "Kapan punya pasangan?", "Kapan menikah?", atau "Masa masih sendiri?" bisa terdengar sederhana, tetapi bagi sebagian orang, pertanyaan tersebut justru menciptakan tekanan yang besar.



Padahal, secara psikologis, memiliki pasangan bukanlah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang bahagia dan bermakna.



Ada orang yang berkembang ketika berada dalam hubungan. Ada pula orang yang justru merasa lebih sehat secara emosional ketika memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Bahkan, ada orang yang sebenarnya ingin memiliki hubungan, tetapi belum berada dalam kondisi psikologis yang cukup siap untuk menjalani hubungan secara sehat.



Karena itu, melajang bukan selalu berarti gagal mendapatkan pasangan.



Terkadang, melajang bisa menjadi kesempatan untuk mengenal diri sendiri, menyembuhkan luka lama, membangun kemandirian, dan memahami seperti apa hubungan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita.



Namun, bagaimana jika kamu sedang mempertimbangkan apakah hubungan romantis memang cocok untukmu saat ini?



Menurut perspektif psikologi, ada beberapa pola dalam diri yang bisa menjadi tanda bahwa kamu mungkin lebih baik menjalani masa lajang terlebih dahulu. Bukan berarti kamu harus selamanya sendiri. Bukan pula berarti hubungan adalah sesuatu yang buruk.



Sebaliknya, tanda-tanda ini mungkin menunjukkan bahwa kamu membutuhkan waktu untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri sebelum membangun hubungan dengan orang lain.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), terdapat enam di antaranya.



1. Kamu Merasa Hubungan Romantis Akan Mengganggu Kebebasanmu



Salah satu tanda yang cukup jelas adalah ketika kamu melihat hubungan romantis terutama sebagai sebuah kehilangan kebebasan.



Kamu mungkin sering berpikir:



"Kalau punya pasangan, aku tidak bisa melakukan apa yang aku mau."



"Nanti aku harus selalu memberi kabar."



"Aku tidak mau hidupku diatur orang lain."



"Aku tidak mau harus mempertimbangkan perasaan orang lain setiap kali mengambil keputusan."



Perasaan seperti ini tidak selalu berarti kamu tidak mampu mencintai seseorang.



Bisa jadi kamu memang memiliki kebutuhan yang sangat tinggi terhadap otonomi dan ruang pribadi.



Dalam psikologi, kebutuhan akan otonomi merupakan bagian penting dari kesejahteraan manusia. Seseorang tetap membutuhkan perasaan bahwa dirinya memiliki kendali atas keputusan dan kehidupannya sendiri.



Masalahnya bukan pada kebutuhan akan kebebasan tersebut.



Masalah muncul ketika kamu menganggap bahwa setiap hubungan pasti akan menghilangkan kebebasanmu.



Padahal, hubungan yang sehat seharusnya tidak membuat seseorang kehilangan identitasnya.



Dua orang dapat saling mencintai tanpa harus melakukan segala sesuatu bersama-sama. Mereka tetap bisa memiliki teman masing-masing, hobi masing-masing, tujuan pribadi, bahkan waktu untuk menyendiri.



Namun, jika saat ini kamu belum mampu membayangkan hubungan seperti itu dan setiap bentuk kedekatan justru terasa seperti ancaman terhadap kebebasanmu, mungkin kamu memang membutuhkan waktu untuk memahami kebutuhan tersebut.



Melajang dapat menjadi ruang yang sehat untuk belajar bahwa kedekatan dan kebebasan sebenarnya tidak selalu bertentangan.



Kamu bisa bertanya kepada dirimu:



"Apakah aku benar-benar menikmati hidup sendiri, atau sebenarnya aku takut kehilangan kendali ketika seseorang menjadi dekat denganku?"



Pertanyaan tersebut penting karena keduanya terlihat mirip, tetapi memiliki akar yang berbeda.



Jika kamu memang nyaman dengan kemandirian, itu bukan masalah.



Tetapi jika ketakutan terhadap kehilangan kebebasan membuatmu selalu menjauh ketika seseorang mulai dekat, mungkin ada pola emosional yang perlu kamu pahami terlebih dahulu.



2. Kamu Masih Mengharapkan Pasangan untuk Menyembuhkan Kesepianmu



Ini adalah salah satu tanda yang sangat penting.



Ada perbedaan antara ingin memiliki pasangan dan merasa membutuhkan pasangan agar hidupmu terasa berharga.



Jika dalam pikiranmu pasangan ideal adalah seseorang yang akan membuatmu tidak lagi kesepian, menghilangkan rasa kosong, meningkatkan harga dirimu, atau membuat hidupmu terasa lengkap, kamu mungkin perlu berhenti sejenak.



Sebab, hubungan romantis bukanlah obat untuk semua masalah emosional.



Seseorang bisa merasa sangat kesepian meskipun sedang berada dalam hubungan.



Bahkan, hubungan yang dibangun terutama untuk melarikan diri dari kesepian terkadang dapat membuat seseorang menjadi terlalu bergantung pada pasangan.



Misalnya, kamu merasa panik ketika pasangan tidak membalas pesan.



Kamu membutuhkan validasi terus-menerus.



Kamu merasa tidak berharga ketika pasangan terlihat tidak memperhatikanmu.



Kamu takut sendirian sehingga bersedia mempertahankan hubungan yang sebenarnya tidak sehat.



Dalam kondisi seperti itu, hubungan tidak lagi menjadi tempat dua individu bertumbuh bersama.



Hubungan berubah menjadi tempat seseorang mencari rasa aman yang belum mampu ia bangun dalam dirinya sendiri.



Padahal, pasangan bukan bertugas untuk mengisi seluruh kekosongan emosional kita.



Hubungan yang sehat biasanya dibangun oleh dua orang yang memiliki kehidupan masing-masing, kemudian memilih untuk berbagi kehidupan tersebut.



Bukan dua orang yang merasa dirinya tidak lengkap lalu berharap orang lain menyempurnakannya.



Karena itu, jika kamu merasa:



"Aku harus punya pasangan supaya bahagia."



"Aku tidak tahan hidup sendirian."



"Kalau tidak ada yang mencintaiku, berarti aku tidak berarti."



mungkin melajang untuk sementara justru dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga.



Belajar menikmati waktu sendiri bukan berarti menolak cinta.



Sebaliknya, kemampuan untuk merasa cukup ketika sendiri dapat membuatmu lebih bebas dalam memilih pasangan.



Kamu tidak lagi memilih seseorang karena takut sendirian.



Kamu memilih seseorang karena memang ingin berjalan bersamanya.



3. Kamu Selalu Merasa Harus Menyelamatkan atau Memperbaiki Pasangan



Pernahkah kamu merasa tertarik kepada orang-orang yang sedang bermasalah?



Bukan hanya tertarik, tetapi merasa bahwa kamu memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka.



Misalnya, kamu sering berpikir:



"Dia sebenarnya baik, hanya belum menemukan orang yang tepat."



"Aku bisa membuat dia berubah."



"Dia terluka karena masa lalunya. Aku harus membantunya."



"Kalau aku meninggalkannya, siapa yang akan menolongnya?"



Jika pola ini terus berulang dalam kehidupan percintaanmu, ada kemungkinan kamu lebih tertarik pada peran sebagai penyelamat daripada hubungan yang setara.



Kamu mungkin merasa sangat dibutuhkan ketika pasangan bergantung kepadamu.



Awalnya, hal tersebut terasa romantis.



Kamu merasa penting.



Kamu merasa memiliki tujuan.



Tetapi lama-kelamaan hubungan bisa menjadi sangat melelahkan.



Kamu mulai mengorbankan kebutuhan sendiri.



Kamu memaklumi perilaku buruk.



Kamu terus memberikan kesempatan.



Kamu menjadi orang yang bertanggung jawab atas emosi pasangan.



Dan ketika hubungan bermasalah, kamu merasa semuanya adalah kesalahanmu.



Hubungan yang sehat membutuhkan empati, tetapi empati tidak sama dengan mengambil alih tanggung jawab atas kehidupan orang lain.



Setiap orang tetap bertanggung jawab atas proses pertumbuhan dirinya sendiri.



Kamu boleh mendukung pasangan.



Kamu boleh mendengarkan.



Kamu boleh memberikan bantuan.



Tetapi kamu tidak bisa menjalani proses penyembuhan seseorang untuk mereka.



Jika kamu terus tertarik pada hubungan yang membuatmu menjadi "penyelamat", mungkin masa lajang bisa menjadi kesempatan untuk memahami mengapa kamu merasa harus selalu dibutuhkan.



Cobalah bertanya:



"Apakah aku mencintai orang ini karena siapa dirinya, atau karena aku merasa dibutuhkan olehnya?"



Jawaban dari pertanyaan tersebut bisa sangat membuka mata.



4. Kamu Masih Membawa Luka dari Hubungan Masa Lalu



Tidak semua orang yang mengatakan dirinya sudah move on benar-benar sudah selesai dengan masa lalunya.



Terkadang seseorang sudah tidak lagi menghubungi mantan, tetapi secara emosional masih hidup dalam hubungan tersebut.



Kamu mungkin tidak lagi mencintai mantanmu.



Namun, kamu masih marah.



Masih kecewa.



Masih membandingkan orang baru dengannya.



Masih takut mengalami hal yang sama.



Atau masih memiliki keyakinan bahwa semua orang pada akhirnya akan menyakitimu.



Jika hal tersebut terjadi, mungkin kamu membutuhkan waktu lebih banyak sebelum memulai hubungan baru.



Luka emosional dapat memengaruhi cara seseorang menafsirkan perilaku pasangan.



Misalnya, seseorang yang pernah dikhianati mungkin menjadi sangat sensitif ketika pasangannya terlambat membalas pesan.



Seseorang yang pernah ditinggalkan mungkin menjadi sangat takut ketika pasangan meminta ruang.



Seseorang yang pernah mengalami hubungan penuh konflik mungkin menganggap komunikasi biasa sebagai pertengkaran.



Akibatnya, hubungan baru harus menghadapi masalah yang sebenarnya berasal dari pengalaman lama.



Ini bukan berarti kamu rusak.



Ini juga bukan berarti kamu tidak layak dicintai.



Hanya saja, terkadang hati membutuhkan waktu untuk membedakan apa yang sedang terjadi sekarang dari apa yang pernah terjadi dahulu.



Melajang dalam kondisi seperti ini bukan sebuah hukuman.



Justru bisa menjadi bentuk penghormatan kepada diri sendiri.



Kamu memberikan waktu untuk memahami pengalaman masa lalu tanpa buru-buru menjadikan orang baru sebagai tempat pelarian.



Karena pasangan baru seharusnya tidak perlu membayar harga atas kesalahan pasangan lama.



5. Kamu Sering Merasa Kehilangan Diri Sendiri Ketika Jatuh Cinta



Ada orang yang ketika jatuh cinta justru perlahan berhenti menjadi dirinya sendiri.



Awalnya mereka memiliki teman.



Memiliki hobi.



Memiliki rutinitas.



Memiliki tujuan.



Namun setelah memiliki pasangan, hampir seluruh kehidupannya berpusat pada hubungan.



Teman mulai ditinggalkan.



Hobi tidak lagi dilakukan.



Tujuan pribadi ditunda.



Semua keputusan harus berdasarkan pasangan.



Bahkan suasana hati sepenuhnya bergantung pada bagaimana pasangan memperlakukannya.



Jika pasangan bahagia, dia bahagia.



Jika pasangan marah, seluruh dunianya terasa runtuh.



Jika pasangan sibuk, dia merasa tidak berharga.



Jika pasangan memberikan perhatian, dia merasa dicintai.



Pola seperti ini menunjukkan bahwa identitas pribadi bisa menjadi terlalu terikat dengan hubungan.



Padahal, hubungan yang sehat tidak seharusnya menghapus identitas individu.



Kamu tetap seorang manusia dengan kebutuhan, impian, nilai, persahabatan, dan kehidupanmu sendiri.



Cinta seharusnya menjadi bagian dari hidupmu, bukan seluruh hidupmu.



Karena itu, jika setiap kali menjalin hubungan kamu selalu kehilangan dirimu sendiri, mungkin kamu membutuhkan masa lajang untuk membangun kembali batas-batas pribadi.



Belajar mengatakan:



"Aku mencintaimu, tetapi aku juga membutuhkan waktu untuk diriku."



"Aku peduli padamu, tetapi aku tetap memiliki tujuan pribadi."



"Aku ingin bersamamu, tetapi aku tidak ingin kehilangan siapa diriku."



Kemampuan seperti ini bukan tanda kurang cinta.



Justru merupakan salah satu bentuk kedewasaan emosional.



6. Kamu Sebenarnya Tidak Ingin Berpasangan, Tetapi Takut Dinilai Orang Lain



Ini mungkin tanda yang paling sering tidak disadari.



Kamu sebenarnya nyaman hidup sendiri.



Kamu menikmati rutinitasmu.



Kamu memiliki teman.



Kamu memiliki pekerjaan atau aktivitas yang membuatmu merasa bermakna.



Kamu tidak merasa ada sesuatu yang kurang.



Tetapi kemudian orang-orang mulai bertanya:



"Kapan menikah?"



"Kapan punya pasangan?"



"Masa kamu tidak ingin berkeluarga?"



Lama-kelamaan kamu mulai merasa ada yang salah dengan dirimu.



Akhirnya, kamu mencari pasangan bukan karena benar-benar ingin menjalani hubungan, tetapi karena ingin membuktikan kepada orang lain bahwa hidupmu normal.



Padahal, kehidupan seseorang tidak harus mengikuti jadwal sosial yang sama.



Ada orang yang menemukan pasangan lebih cepat.



Ada yang lebih lambat.



Ada yang menikah.



Ada yang memilih tidak menikah.



Ada yang pernah menikah kemudian memilih hidup sendiri.



Tidak ada satu pola kehidupan yang secara otomatis menjamin kebahagiaan semua orang.



Yang penting adalah apakah pilihan tersebut sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan kondisi psikologismu.



Jika kamu sebenarnya bahagia sendiri tetapi merasa harus mencari pasangan karena tekanan sosial, mungkin masalahnya bukan bahwa kamu terlalu lama melajang.



Masalahnya mungkin kamu terlalu lama mendengarkan suara orang lain dibandingkan mendengarkan dirimu sendiri.



Tentu saja, keputusan untuk melajang juga perlu dibedakan dari menghindari hubungan karena ketakutan.



Jika kamu tidak ingin memiliki pasangan karena memang pilihan hidupmu, itu berbeda dengan tidak ingin memiliki pasangan karena kamu takut disakiti.



Keduanya bisa terlihat sama dari luar.



Tetapi secara psikologis, alasannya sangat berbeda.



Melajang Bukan Berarti Kamu Tidak Bisa Dicintai



Enam tanda di atas bukan diagnosis psikologis.



Kamu tidak perlu menemukan semua tanda tersebut untuk memutuskan melajang.



Bahkan, memiliki satu atau dua tanda juga tidak otomatis berarti kamu tidak cocok dengan hubungan.



Manusia jauh lebih kompleks daripada sebuah daftar.



Yang lebih penting adalah memahami mengapa kamu melakukan sesuatu.



Jika kamu memilih melajang karena ingin membangun diri, itu bisa menjadi pilihan yang sehat.



Jika kamu memilih melajang karena ingin memahami dirimu sendiri, itu juga bisa menjadi pilihan yang sehat.



Jika kamu memilih melajang karena belum menemukan orang yang sesuai, tidak ada yang salah dengan itu.



Namun, jika kamu melajang karena takut dicintai, takut ditolak, takut kehilangan kendali, atau merasa tidak layak mendapatkan hubungan yang sehat, mungkin ada sesuatu yang perlu diperhatikan.



Sebab, melajang yang sehat berasal dari pilihan.



Sedangkan menghindari hubungan karena ketakutan berasal dari pertahanan diri.



Keduanya tidak sama.



Belajar Menjadi Utuh Sebelum Mengajak Orang Lain Masuk ke Hidupmu



Salah satu kesalahan terbesar dalam hubungan adalah menganggap bahwa kita harus menemukan seseorang terlebih dahulu agar hidup terasa lengkap.



Padahal, hubungan yang sehat bukan tentang menemukan orang yang akan menyelamatkan kita.



Hubungan lebih sehat ketika dua orang yang sudah memiliki identitas masing-masing memilih untuk saling berbagi kehidupan.



Kamu tidak harus sempurna sebelum memiliki pasangan.



Kamu juga tidak harus menyelesaikan semua masalah pribadi terlebih dahulu.



Namun, kamu perlu memiliki kesadaran mengenai dirimu sendiri.



Kamu perlu tahu apa yang kamu butuhkan.



Apa batasmu.



Apa nilai yang penting bagimu.



Bagaimana kamu menghadapi konflik.



Bagaimana kamu menerima penolakan.



Bagaimana kamu memberikan kasih sayang.



Dan yang tidak kalah penting, bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri ketika tidak ada orang lain yang sedang memperhatikanmu.



Karena pada akhirnya, kualitas hubunganmu dengan orang lain sering kali berkaitan dengan kualitas hubunganmu dengan dirimu sendiri.



Jadi, Apakah Kamu Lebih Baik Melajang?



Jawabannya tidak sesederhana "ya" atau "tidak".



Mungkin kamu memang lebih baik melajang untuk sementara waktu.



Bukan karena kamu tidak pantas mendapatkan pasangan.



Bukan karena ada sesuatu yang salah dengan dirimu.



Tetapi karena mungkin ada bagian dalam dirimu yang sedang membutuhkan perhatian.



Mungkin kamu perlu belajar menikmati kesendirian.



Mungkin kamu perlu memulihkan diri dari hubungan masa lalu.



Mungkin kamu perlu membangun kembali batas pribadi.



Mungkin kamu perlu belajar bahwa pasangan bukanlah obat untuk kesepian.



Atau mungkin, untuk pertama kalinya, kamu perlu berani mengatakan:



"Aku tidak harus memiliki pasangan hanya karena orang lain menganggap aku seharusnya memiliki pasangan."



Jika suatu hari nanti kamu bertemu seseorang yang tepat, kamu bisa masuk ke dalam hubungan bukan karena takut sendirian, tetapi karena benar-benar ingin berbagi kehidupan.



Dan jika saat ini kamu belum menemukannya, tidak apa-apa.



Hidupmu tetap bisa memiliki makna.



Kamu tetap bisa bertumbuh.



Kamu tetap bisa mencintai.



Kamu tetap bisa memiliki keluarga, persahabatan, tujuan, dan kebahagiaan dalam berbagai bentuk.



Karena pada akhirnya, tujuan hidup bukan sekadar memiliki seseorang.



Tujuan yang lebih penting adalah menjadi seseorang yang mengenal dirinya sendiri dan mampu menjalani hidup dengan sadar.



Jadi, jika kamu melihat keenam tanda tadi dalam dirimu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu tidak cocok untuk dicintai.



Mungkin kamu hanya sedang membutuhkan waktu untuk belajar mencintai dirimu sendiri tanpa menjadikan kehadiran orang lain sebagai syarat untuk merasa berharga.



Dan terkadang, melajang bukan berarti menutup pintu untuk cinta.



