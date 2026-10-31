5 Alasan Mengapa Berusaha Menyenangkan Orang Lain Lebih Banyak Merugikan daripada Menguntungkan

seseorang yang berusaha menyenangkan orang lain / foto: Magnific/drobotdean

JawaPos.com - Menjadi orang yang baik tentu bukan sesuatu yang buruk. Membantu teman, menjaga perasaan orang lain, bersikap sopan, atau berusaha membuat orang di sekitar kita merasa nyaman merupakan bagian penting dari hubungan sosial yang sehat.

Namun, ada perbedaan besar antara bersikap baik dan terus-menerus berusaha menyenangkan semua orang.



Dalam psikologi populer, kecenderungan kedua ini sering disebut people-pleasing. Orang yang memiliki kecenderungan tersebut biasanya merasa harus mengatakan “iya”, menghindari konflik, memenuhi harapan orang lain, atau mengorbankan kebutuhan pribadi agar tetap diterima dan disukai.



Masalahnya bukan pada tindakan membantu orang lain. Masalah muncul ketika harga diri dan ketenangan diri mulai bergantung pada apakah orang lain merasa puas terhadap kita.



Penelitian mengenai people-pleasing menunjukkan bahwa kecenderungan memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri dapat berkaitan dengan ketergantungan pada penilaian positif, kelelahan emosional, stres, dan kesulitan mengungkapkan kebutuhan pribadi.



Bahkan, penelitian terbaru mengenai people-pleasing mengembangkan alat ukur khusus untuk memahami kecenderungan tersebut dan menemukan bahwa pengorbanan diri yang berlebihan dapat membuat seseorang mengalami stres karena mengambil terlalu banyak tanggung jawab serta mengabaikan tujuan dan kebutuhannya sendiri.



Lalu, mengapa berusaha menyenangkan orang lain justru bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), terdapat lima alasannya.



1. Anda Bisa Kehilangan Kemampuan Mengenali Apa yang Sebenarnya Anda Inginkan



Salah satu kerugian terbesar dari people-pleasing adalah seseorang perlahan kehilangan kontak dengan dirinya sendiri.



Pada awalnya mungkin terlihat sederhana.



Teman bertanya:



“Kamu mau makan di mana?”



Anda menjawab:



“Terserah.”



Pasangan bertanya:



“Kamu keberatan kalau kita melakukan ini?”



Anda menjawab:



“Nggak apa-apa.”



Atasan memberikan pekerjaan tambahan:



“Bisa diselesaikan hari ini?”



Anda menjawab:



“Bisa.”



Sekali atau dua kali tentu bukan masalah.



Tetapi jika pola tersebut terjadi terus-menerus, Anda bisa terbiasa menempatkan keinginan orang lain sebagai prioritas utama. Akibatnya, ketika ditanya mengenai keinginan sendiri, Anda justru kesulitan menjawab.



“Aku sebenarnya mau apa?”



“Aku sebenarnya nyaman atau tidak?”



“Aku setuju karena memang setuju, atau karena takut mengecewakan?”



Pertanyaan-pertanyaan semacam itu menjadi semakin sulit dijawab.



Penelitian mengenai people-pleasing menunjukkan bahwa individu dengan kecenderungan tersebut dapat mengalami kesulitan mengartikulasikan kebutuhan sendiri karena terlalu berorientasi pada penerimaan dan persetujuan orang lain.



Inilah paradoksnya.



Anda berusaha menjaga perasaan semua orang, tetapi dalam prosesnya justru mengabaikan perasaan sendiri.



Lama-kelamaan, kebutuhan pribadi terasa seperti sesuatu yang egois



Orang yang terlalu terbiasa menyenangkan orang lain kadang mulai menganggap bahwa kebutuhan dirinya harus selalu berada di urutan terakhir.



Ingin beristirahat dianggap malas.



Menolak permintaan dianggap jahat.



Meminta bantuan dianggap merepotkan.



Mengungkapkan ketidaksetujuan dianggap membuat suasana buruk.



Padahal, memiliki kebutuhan bukanlah tindakan egois.



Setiap manusia memiliki batas energi, waktu, perhatian, dan kemampuan. Mengakui keterbatasan tersebut justru merupakan bagian dari kemampuan mengelola diri.



Hubungan yang sehat juga seharusnya memberi ruang bagi kedua pihak untuk memiliki kebutuhan.



Karena itu, menjadi baik tidak berarti selalu mengatakan “iya”.



Terkadang, menjadi sehat secara psikologis berarti mampu mengatakan:



“Aku ingin membantu, tetapi kali ini aku tidak sanggup.”



2. Terlalu Sering Mengatakan “Iya” Bisa Menyebabkan Kelelahan Emosional



Orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain sering kali mengambil terlalu banyak tanggung jawab.



Ada pekerjaan teman yang dibantu.



Ada permintaan keluarga yang dipenuhi.



Ada teman yang ingin curhat.



Ada rekan kerja yang membutuhkan bantuan.



Ada pasangan yang membutuhkan perhatian.



Ada orang lain yang meminta waktu.



Satu per satu mungkin terlihat kecil.



Namun, semuanya tetap menggunakan sumber daya psikologis yang terbatas: waktu, energi, perhatian, dan kapasitas emosional.



Ketika seseorang terus mengatakan “iya” tanpa memperhitungkan kapasitas dirinya, beban tersebut akhirnya menumpuk.



Penelitian tentang people-pleasing mengaitkan perilaku tersebut dengan emotional exhaustion, antara lain karena individu mengambil tanggung jawab tambahan demi mendapatkan penerimaan atau persetujuan orang lain.



Ini menjelaskan mengapa seseorang bisa terlihat sangat baik dari luar tetapi sebenarnya merasa sangat lelah di dalam.



Masalahnya bukan hanya banyak pekerjaan



Kelelahan juga muncul karena adanya tekanan psikologis.



Misalnya:



“Bagaimana kalau dia kecewa?”



“Bagaimana kalau mereka marah?”



“Bagaimana kalau aku dianggap tidak peduli?”



“Bagaimana kalau setelah aku menolak, hubungan kami berubah?”



Artinya, setiap permintaan bukan hanya membutuhkan tindakan, tetapi juga memicu proses mental yang panjang.



Seseorang mungkin menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan bagaimana orang lain menilai dirinya.



Inilah yang membuat people-pleasing begitu melelahkan.



Anda tidak hanya melakukan sesuatu untuk orang lain.



Anda juga terus-menerus mengawasi reaksi mereka terhadap diri Anda.



Dalam konteks pekerjaan, pola diam dan menekan suara sendiri juga memiliki kaitan dengan burnout. Sebuah meta-analisis terhadap 84 studi dengan total 34.975 partisipan menemukan hubungan yang signifikan antara employee silence dan burnout; semakin tinggi kecenderungan diam, semakin tinggi pula burnout yang dilaporkan.



Tentu, people-pleasing tidak sama persis dengan employee silence. Namun, temuan tersebut menunjukkan mengapa kebiasaan terus menahan suara, kebutuhan, atau keberatan diri tidak selalu merupakan strategi yang sehat dalam jangka panjang.



Kadang-kadang, mengatakan “tidak” justru merupakan cara menjaga energi agar kita masih mampu memberikan sesuatu yang bermakna ketika memang diperlukan.



3. Harga Diri Bisa Menjadi Terlalu Bergantung pada Penilaian Orang Lain



Ini mungkin merupakan kerugian yang paling dalam.



Bayangkan jika Anda merasa berharga ketika orang lain menyukai Anda.



Ketika dipuji, Anda merasa baik.



Ketika dibutuhkan, Anda merasa penting.



Ketika orang lain berterima kasih, Anda merasa berhasil.



Namun, ketika seseorang kecewa kepada Anda, tiba-tiba harga diri Anda ikut turun.



Anda mulai bertanya:



“Apakah aku orang yang buruk?”



“Apakah dia masih menyukaiku?”



“Apa yang salah denganku?”



“Haruskah aku melakukan sesuatu agar dia kembali senang?”



Di sinilah masalahnya.



Jika harga diri terlalu bergantung pada respons eksternal, maka ketenangan psikologis Anda berada di tangan orang lain.



Penelitian tentang people-pleasing menemukan adanya kaitan dengan ketergantungan terhadap evaluasi positif serta evaluasi diri yang lebih rendah. Ketika seseorang terlalu bergantung pada persetujuan eksternal, rasa berharga dirinya dapat menjadi lebih rapuh.



Anda akhirnya hidup berdasarkan “tepuk tangan”



Anda melakukan sesuatu bukan karena benar-benar ingin melakukannya, tetapi karena berharap mendapatkan respons tertentu.



“Kalau aku membantu, mereka akan menyukaiku.”



“Kalau aku tidak pernah marah, mereka akan menganggapku baik.”



“Kalau aku selalu tersedia, mereka tidak akan meninggalkanku.”



Pola semacam ini bisa menciptakan lingkaran yang sulit dihentikan.



Anda membantu → mendapatkan penerimaan → merasa berharga → takut kehilangan penerimaan → semakin banyak membantu.



Akibatnya, Anda mungkin merasa bersalah ketika melakukan sesuatu untuk diri sendiri.



Padahal, harga diri yang sehat seharusnya tidak sepenuhnya bergantung pada seberapa puas orang lain terhadap kita.



Orang lain boleh kecewa kepada Anda.



Orang lain boleh tidak setuju.



Orang lain bahkan boleh memiliki penilaian yang kurang baik tentang Anda.



Dan semua itu tidak otomatis berarti Anda adalah orang yang buruk.



Ini adalah kemampuan psikologis yang penting: mampu mempertahankan penilaian terhadap diri sendiri meskipun tidak selalu mendapatkan persetujuan dari orang lain.



4. Anda Bisa Membangun Hubungan yang Tidak Seimbang



Ironisnya, berusaha terlalu keras menyenangkan orang lain justru bisa merusak hubungan yang ingin Anda pertahankan.



Mengapa?



Karena hubungan yang sehat membutuhkan kejujuran.



Jika Anda selalu mengatakan “tidak masalah” padahal sebenarnya masalah, orang lain tidak pernah benar-benar mengetahui kebutuhan Anda.



Jika Anda selalu mengatakan “aku bisa” padahal sebenarnya tidak sanggup, orang lain tidak mengetahui batas kemampuan Anda.



Jika Anda selalu mengatakan “aku setuju” padahal sebenarnya tidak setuju, orang lain mendapatkan gambaran yang tidak akurat mengenai diri Anda.



Akhirnya, hubungan tersebut dibangun bukan berdasarkan diri Anda yang sebenarnya, tetapi berdasarkan versi diri yang Anda ciptakan agar diterima.



Penelitian tentang self-silencing menunjukkan bahwa kebiasaan menghambat ekspresi diri demi menghindari konflik dan mempertahankan hubungan dapat berkaitan dengan berkurangnya kualitas hubungan, kesejahteraan psikologis, serta rasa autentik terhadap diri sendiri.



Orang lain mungkin menyukai versi Anda yang selalu mengalah



Ini bagian yang agak menyakitkan.



Ketika Anda selalu tersedia, selalu membantu, selalu setuju, dan selalu memaklumi, orang mungkin terbiasa mendapatkan versi Anda tersebut.



Kemudian, ketika suatu hari Anda mulai memiliki batasan, mereka mungkin mengatakan:



“Kamu berubah.”



“Sekarang kamu egois.”



“Dulu kamu tidak seperti ini.”



Padahal, bisa jadi Anda bukan berubah menjadi lebih buruk.



Anda hanya mulai menunjukkan kebutuhan yang sebelumnya selalu Anda sembunyikan.



Hubungan yang sehat seharusnya mampu bertahan ketika seseorang berkata:



“Aku tidak nyaman dengan itu.”



“Aku membutuhkan waktu sendiri.”



“Aku tidak bisa membantu kali ini.”



“Aku punya pendapat yang berbeda.”



Jika sebuah hubungan hanya berjalan ketika satu pihak terus mengorbankan dirinya, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya perilaku orang tersebut, tetapi juga keseimbangan hubungan itu sendiri.



5. Kebiasaan Menyenangkan Orang Lain Dapat Membuat Konflik yang Seharusnya Kecil Menjadi Lebih Besar



Banyak people-pleaser menghindari konflik karena konflik terasa menakutkan.



Mereka berpikir:



“Lebih baik aku diam daripada memperpanjang masalah.”



“Tidak usah dibicarakan, nanti juga selesai.”



“Aku mengalah saja.”



Dalam situasi tertentu, mengalah memang merupakan pilihan yang bijaksana.



Tidak semua perbedaan pendapat harus menjadi perdebatan.



Masalah muncul ketika menghindari konflik menjadi satu-satunya cara berkomunikasi.



Perasaan yang ditekan tidak selalu hilang.



Kadang ia hanya menumpuk.



Hari ini Anda membiarkan komentar yang mengganggu.



Besok Anda menerima permintaan yang sebenarnya tidak Anda inginkan.



Minggu depan Anda kembali mengalah.



Bulan berikutnya Anda masih mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja.



Sampai akhirnya hal kecil menjadi pemicu ledakan besar.



Diam bukan selalu berarti damai



Ini merupakan salah satu kesalahpahaman terbesar tentang hubungan.



Tidak adanya konflik belum tentu berarti hubungan tersebut sehat.



Bisa saja konflik tidak terlihat karena salah satu pihak terus menekan dirinya.



Kajian sistematis tentang self-silencing menunjukkan bahwa menekan pikiran dan perasaan demi mempertahankan hubungan dapat memiliki konsekuensi negatif terhadap kesejahteraan dan kualitas hubungan.



Dengan kata lain, hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang tidak pernah memiliki ketidaksetujuan.



Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana ketidaksetujuan dapat dibicarakan tanpa seseorang harus kehilangan dirinya sendiri.



Karena itu, kemampuan mengatakan:



“Aku tidak setuju, tetapi aku tetap menghargaimu.”



sering kali jauh lebih sehat daripada:



“Aku setuju,”



sementara di dalam hati Anda merasa terluka atau marah.



Jadi, Apakah Menjadi Orang Baik Itu Buruk?



Tentu saja tidak.



Ini penting untuk ditegaskan.



People-pleasing bukan berarti sama dengan kebaikan.



Menolong orang lain, berempati, berkompromi, dan menjaga perasaan orang lain merupakan bagian normal dari kehidupan sosial.



Yang menjadi masalah adalah ketika kebaikan tersebut selalu membutuhkan pengorbanan diri.



Ada perbedaan antara:



“Aku membantu karena aku ingin membantu.”



dan



“Aku membantu karena aku takut kalau tidak membantu, orang itu akan membenciku.”



Dari luar, tindakannya mungkin terlihat sama.



Namun secara psikologis, motivasinya sangat berbeda.



Yang pertama berasal dari pilihan.



Yang kedua bisa berasal dari ketakutan.



Dan kebebasan psikologis muncul ketika kita mampu membantu tanpa merasa bahwa kita wajib mendapatkan persetujuan sebagai imbalannya.



Bagaimana Berhenti Terlalu Sibuk Menyenangkan Orang Lain?



Perubahan tidak harus dimulai dengan menjadi orang yang tiba-tiba keras atau tidak peduli.



Justru, langkah yang lebih sehat adalah belajar bersikap tegas tanpa kehilangan empati.



Beberapa kebiasaan sederhana dapat membantu.



1. Jangan langsung menjawab permintaan



Jika seseorang meminta sesuatu, Anda tidak harus selalu menjawab saat itu juga.



Coba katakan:



“Aku pikir-pikir dulu, ya.”



Kalimat sederhana ini memberi Anda kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri:



“Aku memang mau, atau aku hanya takut menolak?”



2. Belajar mengatakan “tidak” tanpa memberikan terlalu banyak alasan



Anda tidak selalu membutuhkan penjelasan panjang.



“Aku belum bisa membantu kali ini.”



“Aku tidak bisa ikut.”



“Aku memilih untuk tidak melakukannya.”



Sudah cukup.



Semakin panjang alasan yang Anda berikan karena merasa bersalah, semakin besar kemungkinan Anda sendiri mulai meragukan keputusan tersebut.



3. Perhatikan rasa bersalah



Salah satu hal yang perlu dipahami adalah:



Merasa bersalah tidak selalu berarti Anda melakukan kesalahan.



Kadang rasa bersalah muncul karena Anda sedang melakukan sesuatu yang belum terbiasa Anda lakukan.



Jika selama bertahun-tahun Anda selalu mengatakan “iya”, mengatakan “tidak” untuk pertama kalinya mungkin terasa sangat tidak nyaman.



Perasaan tidak nyaman itu belum tentu tanda bahwa keputusan Anda salah.



Bisa jadi itu hanya tanda bahwa Anda sedang belajar memiliki batas.



4. Tanyakan apa yang sebenarnya Anda butuhkan



Sesekali berhenti dan bertanya:



“Aku sedang lelah atau tidak?”



“Aku sebenarnya ingin melakukan ini atau tidak?”



“Apa yang sedang kubutuhkan?”



“Kalau tidak ada yang menilai aku, apakah aku masih akan memilih hal yang sama?”



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu mengembalikan perhatian kepada diri sendiri.



5. Terima bahwa tidak semua orang akan menyukai Anda



Ini mungkin bagian tersulit.



Bagaimanapun baiknya Anda, akan selalu ada orang yang tidak cocok dengan Anda.



Ada orang yang tidak menyukai keputusan Anda.



Ada orang yang kecewa.



Ada orang yang salah memahami Anda.



Dan itu tidak selalu bisa dikendalikan.



Tujuan hidup bukan membuat semua orang menyukai kita.



Tujuannya adalah membangun kehidupan dan hubungan yang cukup sehat sehingga kita tidak perlu terus-menerus mengorbankan diri hanya demi mempertahankan penerimaan.



Pada Akhirnya, Menyenangkan Semua Orang Adalah Tugas yang Mustahil



Ada sebuah jebakan dalam people-pleasing: semakin banyak Anda berusaha membuat semua orang bahagia, semakin besar kemungkinan Anda kehilangan kendali atas kehidupan sendiri.



Karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda.



Apa yang membuat seseorang senang mungkin membuat orang lain kecewa.



Apa yang dianggap benar oleh seseorang mungkin dianggap salah oleh orang lain.



Jika Anda mencoba memenuhi semua ekspektasi tersebut, Anda akan terus berpindah dari satu tuntutan ke tuntutan lainnya.



Tidak pernah benar-benar selesai.



Karena itu, menjadi orang yang baik tidak harus berarti menjadi orang yang selalu berkata “iya”.



Anda boleh membantu tanpa mengorbankan diri.



Anda boleh peduli tanpa bertanggung jawab atas semua emosi orang lain.



Anda boleh mendengarkan tanpa selalu menyetujui.



Anda boleh mencintai seseorang tanpa selalu memenuhi semua keinginannya.



Dan yang paling penting, Anda boleh mengecewakan orang lain sesekali tanpa berarti Anda adalah orang yang buruk.



Psikologi tentang people-pleasing pada dasarnya mengingatkan kita pada satu hal penting: hubungan yang sehat membutuhkan kepedulian terhadap orang lain, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk mengenali kebutuhan, batas, dan suara diri sendiri. Penelitian terbaru mengenai people-pleasing juga semakin memperjelas bahwa pengutamaan kebutuhan orang lain secara kronis dapat berkaitan dengan stres, kelelahan emosional, ketergantungan pada validasi eksternal, dan berkurangnya pencapaian kebutuhan pribadi.



Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi:



“Bagaimana caranya agar semua orang menyukaiku?”



Melainkan:



“Bagaimana caranya agar aku tetap menjadi orang yang baik tanpa harus kehilangan diriku sendiri?”



Dan sering kali, jawabannya dimulai dari satu kata sederhana yang selama ini mungkin terlalu sulit untuk diucapkan:



