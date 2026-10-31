Ambivert & Omnivert Wajib Tahu! 5 Cara Jitu Cegah Burnout Akut

JawaPos.com - Dinamika kepribadian manusia sering kali tidak hanya terpaku pada kutub introvert atau ekstrovert murni semata.

Sebagian besar populasi dunia, mencapai sekitar 65 persen, ternyata diisi oleh para ambivert, sementara jumlah profesional yang mengidentifikasikan diri sebagai omnivert juga kian meningkat dari waktu ke waktu.

Meskipun memiliki kemampuan adaptasi sosial yang tinggi, kedua tipe kepribadian ini ternyata sangat rentan mengalami kelelahan mental (burnout) akibat terus-menerus mencari titik keseimbangan antara interaksi sosial dan kebutuhan menyendiri.

Tanpa pengelolaan energi yang tepat, benturan ritme ini dapat memicu stres akut bagi pelakunya.

Seperti dikutip dari YourTango, memahami perbedaan karakteristik serta menerapkan rutinitas pemulihan energi secara berkala menjadi kunci utama bagi para ambivert dan omnivert untuk menjaga kewarasan mental.

Berikut adalah lima langkah penting yang harus dilakukan secara rutin untuk mencegah kelelahan mental bagi ambivert dan omnivert.

1. Jadwalkan Waktu Istirahat Sosial dan Sesi Menyendiri Secara Seimbang

Jadwal kerja yang padat dengan interaksi sosial tanpa henti dapat menguras energi secara drastis, namun isolasi terlalu lama juga memicu stres.

Mengatasi hal ini menuntut kedisiplinan dalam merencanakan porsi waktu untuk bersosialisasi sekaligus menyediakan ruang tenang bagi diri sendiri.