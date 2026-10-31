7 Alasan Mengapa Sifat-Sifat Kepemimpinan Tidak Menentukan Keberhasilan Seorang Pemimpin

seseorang yang berhasil menjadi pemimpin / foto: Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Selama bertahun-tahun, kepemimpinan sering dipahami sebagai sesuatu yang berasal dari karakter pribadi seseorang. Seorang pemimpin yang berhasil biasanya digambarkan sebagai sosok yang percaya diri, tegas, berani mengambil keputusan, komunikatif, cerdas, berwibawa, memiliki integritas, dan mampu memengaruhi orang lain.

Pandangan seperti ini memang memiliki dasar dalam psikologi. Berbagai penelitian tentang leadership traits atau sifat-sifat kepemimpinan menunjukkan bahwa karakteristik tertentu dapat berkaitan dengan munculnya seseorang sebagai pemimpin. Misalnya, kepercayaan diri, kemampuan kognitif, ekstraversi, kestabilan emosi, dan integritas dapat membantu seseorang menjalankan peran kepemimpinan.



Namun, ada persoalan penting: memiliki sifat yang dianggap sebagai "sifat pemimpin" tidak otomatis membuat seseorang menjadi pemimpin yang berhasil.



Seseorang bisa sangat percaya diri tetapi mengambil keputusan buruk. Seseorang bisa sangat cerdas tetapi gagal membangun kepercayaan dengan bawahannya. Seseorang bisa sangat tegas tetapi justru menciptakan ketakutan di dalam organisasi. Sebaliknya, seseorang yang tidak terlalu dominan, tidak banyak bicara, atau bahkan cenderung introver dapat menjadi pemimpin yang sangat efektif.



Psikologi kepemimpinan modern karena itu tidak hanya bertanya, "Sifat apa yang dimiliki seorang pemimpin?" tetapi juga mempertanyakan bagaimana sifat tersebut digunakan, dalam situasi apa sifat tersebut muncul, bagaimana perilaku pemimpin diterima oleh pengikut, serta bagaimana pemimpin menyesuaikan diri dengan lingkungan.



Dengan kata lain, keberhasilan kepemimpinan bukan sekadar persoalan siapa seseorang, tetapi juga apa yang ia lakukan, bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain, dan dalam situasi seperti apa ia memimpin.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), terdapat tujuh alasan mengapa sifat-sifat kepemimpinan tidak dapat dianggap sebagai penentu tunggal keberhasilan seorang pemimpin.



1. Kepemimpinan Sangat Dipengaruhi oleh Situasi



Alasan pertama adalah bahwa tidak ada satu sifat kepemimpinan yang selalu efektif dalam semua situasi.



Sifat tertentu dapat menjadi keunggulan dalam satu kondisi, tetapi menjadi kelemahan dalam kondisi lainnya.



Misalnya, ketegasan sering dianggap sebagai karakter penting bagi seorang pemimpin. Dalam situasi krisis, pemimpin yang mampu mengambil keputusan dengan cepat memang dapat sangat membantu. Ketika sebuah organisasi menghadapi keadaan darurat, terlalu banyak keraguan dapat memperlambat tindakan.



Namun, ketegasan yang sama dapat menjadi masalah ketika organisasi sedang membutuhkan kreativitas, diskusi, dan partisipasi.



Bayangkan seorang pemimpin perusahaan yang selalu yakin bahwa dirinya benar. Dalam situasi krisis, keyakinan tersebut mungkin membuatnya mampu mengambil keputusan dengan cepat. Tetapi dalam situasi yang membutuhkan inovasi, keyakinan berlebihan dapat membuatnya mengabaikan pendapat anggota tim.



Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu sifat bergantung pada konteks.



Dalam psikologi kepemimpinan, gagasan ini berkaitan dengan pendekatan situasional dan kontingensi. Efektivitas pemimpin tidak hanya ditentukan oleh karakteristik pribadi, tetapi juga oleh kesesuaian antara gaya pemimpin dengan tuntutan situasi.



Situasi yang berbeda membutuhkan respons yang berbeda.



Pemimpin militer dalam kondisi perang, misalnya, menghadapi tuntutan yang berbeda dengan kepala sekolah, manajer perusahaan teknologi, pemimpin organisasi sosial, atau direktur rumah sakit.



Pemimpin dalam kondisi krisis mungkin membutuhkan kecepatan dan ketegasan. Sebaliknya, pemimpin dalam organisasi yang sedang mengembangkan inovasi mungkin perlu lebih banyak mendengarkan, memberi ruang untuk eksperimen, dan mentoleransi kegagalan.



Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan:



"Apakah pemimpin ini tegas?"



melainkan:



"Apakah ketegasan pemimpin ini sesuai dengan kebutuhan situasinya?"



Inilah alasan pertama mengapa sifat kepemimpinan tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.



2. Sifat yang Baik Tidak Selalu Menghasilkan Perilaku yang Baik



Alasan kedua adalah bahwa memiliki sifat tertentu tidak menjamin seseorang akan menerjemahkannya menjadi perilaku kepemimpinan yang efektif.



Seseorang mungkin memiliki kecerdasan tinggi, tetapi kecerdasan tidak otomatis membuatnya menjadi komunikator yang baik.



Seseorang mungkin memiliki kepercayaan diri tinggi, tetapi kepercayaan diri tidak otomatis menghasilkan keputusan yang tepat.



Seseorang mungkin memiliki ambisi besar, tetapi ambisi tidak otomatis menghasilkan kepemimpinan yang etis.



Dengan demikian, terdapat perbedaan antara traits dan behaviors.



Traits adalah kecenderungan karakteristik seseorang, sedangkan perilaku adalah apa yang benar-benar dilakukan seseorang dalam situasi tertentu.



Misalnya, seorang manajer memiliki sifat percaya diri. Ia yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri. Namun ketika rapat berlangsung, ia selalu memotong pembicaraan bawahannya, menolak kritik, dan menganggap dirinya paling memahami masalah.



Dalam kasus ini, kepercayaan diri tidak menghasilkan kepemimpinan efektif. Justru ketika kepercayaan diri berubah menjadi perilaku yang terlalu dominan, dampaknya dapat menjadi negatif.



Sebaliknya, pemimpin yang memiliki tingkat kepercayaan diri sedang mungkin justru lebih efektif karena ia mau bertanya, mendengarkan, dan mempertimbangkan informasi dari orang lain.



Hal ini memperlihatkan bahwa psikologi kepemimpinan tidak dapat berhenti pada pertanyaan mengenai karakter seseorang. Kita juga harus melihat bagaimana karakter tersebut diwujudkan melalui perilaku.



Dua orang dapat memiliki sifat yang sama tetapi menunjukkan perilaku yang sangat berbeda.



Dua pemimpin sama-sama memiliki keberanian, misalnya. Pemimpin pertama menggunakan keberaniannya untuk melindungi anggota tim dan mengambil keputusan sulit. Pemimpin kedua menggunakan keberaniannya untuk mengambil risiko tanpa mempertimbangkan konsekuensi.



Sifatnya sama.



Hasilnya berbeda.



Yang membedakan adalah bagaimana sifat tersebut digunakan.



3. Keberhasilan Pemimpin Juga Bergantung pada Pengikut



Alasan ketiga yang sering dilupakan adalah bahwa kepemimpinan bukan hubungan satu arah.



Pemimpin tidak bekerja sendirian.



Keberhasilan kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengikut atau anggota kelompok merespons pemimpin tersebut.



Seorang pemimpin mungkin memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa. Namun apabila anggota tim tidak mempercayainya, komunikasi tersebut belum tentu menghasilkan pengaruh yang efektif.



Sebaliknya, seorang pemimpin yang tidak terlalu karismatik dapat menjadi sangat efektif apabila ia berhasil membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, rasa hormat, dan kejelasan tujuan.



Dalam psikologi sosial, hubungan antara pemimpin dan pengikut menjadi bagian penting dalam memahami kepemimpinan.



Pemimpin tidak hanya "memimpin orang", tetapi juga membangun hubungan dengan orang yang dipimpinnya.



Bayangkan dua manajer.



Manajer pertama sangat karismatik. Ia pandai berbicara, percaya diri, dan mampu membuat presentasi yang mengesankan. Namun bawahannya merasa bahwa ia tidak peduli terhadap mereka.



Manajer kedua tidak terlalu karismatik. Ia lebih pendiam dan sederhana. Namun ia konsisten, mau mendengarkan, memberikan dukungan, dan memperlakukan bawahannya dengan adil.



Dalam jangka pendek, manajer pertama mungkin terlihat lebih mengesankan.



Dalam jangka panjang, manajer kedua bisa saja menghasilkan tim yang lebih loyal dan stabil.



Mengapa?



Karena kepemimpinan tidak hanya terjadi melalui kualitas pribadi pemimpin. Kepemimpinan juga terbentuk melalui interaksi sosial antara pemimpin dan pengikut.



Karena itu, pemimpin yang berhasil perlu memahami kebutuhan, harapan, motivasi, persepsi, dan karakteristik orang-orang yang dipimpinnya.



4. Kecerdasan dan Kemampuan Tidak Sama dengan Kebijaksanaan



Alasan keempat adalah bahwa kemampuan kognitif yang tinggi tidak otomatis menghasilkan kepemimpinan yang baik.



Kecerdasan memang dapat membantu seseorang menganalisis masalah, memahami informasi kompleks, dan membuat keputusan.



Tetapi kepemimpinan melibatkan lebih dari sekadar kemampuan berpikir.



Pemimpin harus memahami manusia.



Ia harus mampu membaca situasi sosial, mengelola emosi, memahami konflik, membangun kepercayaan, dan mempertimbangkan konsekuensi keputusan terhadap orang lain.



Seorang pemimpin dapat memiliki kecerdasan intelektual yang sangat tinggi tetapi gagal memahami bagaimana keputusan tertentu akan diterima oleh bawahannya.



Contohnya adalah pemimpin yang melakukan perubahan organisasi secara logis berdasarkan data. Secara analitis, keputusannya mungkin masuk akal.



Tetapi jika ia tidak menjelaskan alasan perubahan, tidak mendengarkan kekhawatiran karyawan, dan tidak mempertimbangkan dampak psikologisnya, perubahan tersebut dapat menimbulkan resistensi.



Ini menunjukkan perbedaan antara mengetahui apa yang benar secara logis dan mengetahui bagaimana membuat orang lain dapat bergerak menuju tujuan tersebut.



Kepemimpinan membutuhkan kombinasi antara kemampuan kognitif dan kemampuan interpersonal.



Bahkan, dalam banyak situasi, pemimpin perlu menyadari bahwa dirinya tidak selalu menjadi orang paling pintar di dalam ruangan.



Pemimpin yang efektif justru mampu mengatakan:



"Saya mungkin tidak memiliki semua jawabannya. Mari kita dengarkan orang yang paling memahami masalah ini."



Sikap seperti itu bukan tanda kelemahan.



Justru dapat menunjukkan kematangan psikologis.



5. Sifat yang Sama Dapat Menjadi Kekuatan atau Kelemahan



Alasan kelima adalah bahwa satu sifat dapat memiliki dua sisi.



Dalam psikologi, karakteristik seseorang tidak selalu bersifat positif atau negatif secara mutlak. Dampaknya sering bergantung pada tingkat, konteks, dan bagaimana karakteristik tersebut diekspresikan.



Ambisi adalah contoh yang bagus.



Ambisi dapat mendorong pemimpin bekerja keras, menetapkan target tinggi, dan mengejar kemajuan.



Tetapi ambisi yang berlebihan dapat membuat pemimpin terlalu berorientasi pada pencapaian pribadi, mengabaikan kesejahteraan anggota tim, atau bahkan membenarkan perilaku tidak etis demi mencapai target.



Begitu pula dengan kepercayaan diri.



Kepercayaan diri dapat membantu pemimpin mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti.



Namun kepercayaan diri yang berlebihan dapat berkembang menjadi keyakinan bahwa dirinya selalu benar.



Hal yang sama berlaku pada sifat dominan.



Dominasi dapat membantu pemimpin mengambil kendali ketika situasi kacau.



Tetapi dominasi berlebihan dapat membuat anggota tim takut menyampaikan pendapat.



Bahkan sifat yang sangat dihargai seperti ketekunan juga memiliki sisi negatif.



Ketekunan membantu seseorang bertahan menghadapi kesulitan. Tetapi apabila seseorang terlalu keras kepala, ia mungkin terus mempertahankan strategi yang sebenarnya sudah tidak efektif.



Karena itu, pertanyaannya bukan hanya:



"Apakah pemimpin memiliki sifat X?"



Tetapi:



"Seberapa kuat sifat tersebut, kapan sifat itu digunakan, dan apakah pemimpin mampu mengendalikannya?"



Pemimpin yang matang secara psikologis bukan orang yang hanya memiliki sifat-sifat positif.



Ia adalah orang yang mampu memahami sisi positif dan negatif dari karakter dirinya sendiri.



6. Kepemimpinan Dapat Dipelajari dan Dikembangkan



Alasan keenam adalah bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak sepenuhnya ditentukan oleh sifat bawaan.



Jika kepemimpinan hanya ditentukan oleh traits, maka seseorang yang sejak awal tidak memiliki karakter tertentu akan sangat sulit menjadi pemimpin.



Namun kenyataannya, banyak kemampuan kepemimpinan dapat dikembangkan.



Seseorang dapat belajar mendengarkan.



Seseorang dapat belajar memberikan umpan balik.



Seseorang dapat belajar mengelola konflik.



Seseorang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi.



Seseorang dapat belajar mengendalikan emosi.



Seseorang dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan.



Seseorang bahkan dapat belajar menjadi lebih terbuka terhadap perspektif yang berbeda.



Artinya, kepemimpinan bukan hanya persoalan "siapa kita", tetapi juga bagaimana kita berkembang.



Pengalaman memainkan peran penting dalam proses tersebut.



Seorang pemimpin yang pernah melakukan kesalahan dapat belajar dari pengalaman tersebut. Seorang manajer yang pernah kehilangan anggota tim karena komunikasi yang buruk dapat memperbaiki cara berkomunikasinya.



Dalam konteks ini, kegagalan bahkan dapat menjadi sumber perkembangan kepemimpinan.



Yang penting adalah apakah seseorang mampu melakukan refleksi.



Pemimpin yang mengatakan:



"Apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini?"



memiliki peluang untuk berkembang lebih besar daripada pemimpin yang selalu menyalahkan keadaan atau orang lain.



Karena itu, psikologi kepemimpinan modern lebih tepat melihat kepemimpinan sebagai sesuatu yang dapat berkembang sepanjang kehidupan, bukan sekadar paket sifat bawaan yang dimiliki sejak awal.



7. Keberhasilan Pemimpin Tidak Hanya Diukur dari Karakter, tetapi dari Dampaknya



Alasan terakhir adalah yang paling penting.



Pada akhirnya, keberhasilan pemimpin harus dilihat dari dampak kepemimpinannya, bukan hanya dari daftar sifat yang dimilikinya.



Seorang pemimpin dapat terlihat percaya diri, karismatik, cerdas, tegas, dan berani.



Tetapi apakah timnya berkembang?



Apakah orang-orang merasa aman untuk menyampaikan pendapat?



Apakah konflik dapat dikelola?



Apakah tujuan organisasi tercapai?



Apakah anggota tim menjadi lebih mampu dan mandiri?



Apakah keputusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan?



Apakah keberhasilan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menilai apakah seorang pemimpin memiliki karakter tertentu.



Seorang pemimpin juga dapat mencapai target organisasi tetapi meninggalkan kerusakan psikologis yang besar pada bawahannya.



Jika karyawan mengalami ketakutan, kelelahan, kehilangan kepercayaan, dan tingkat turnover yang tinggi, apakah pemimpin tersebut benar-benar dapat disebut berhasil?



Ini menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan perlu dilihat secara lebih luas.



Keberhasilan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses yang digunakan untuk mencapainya dan dampak yang ditinggalkan setelahnya.



Pemimpin yang efektif bukan hanya orang yang mampu mencapai target.



Ia juga membantu orang lain berkembang sehingga organisasi memiliki kemampuan untuk terus berjalan bahkan ketika dirinya tidak lagi berada di posisi tersebut.



Sifat Kepemimpinan Tetap Penting, tetapi Bukan Segalanya



Menyatakan bahwa sifat kepemimpinan tidak menentukan keberhasilan bukan berarti sifat pribadi tidak penting.



Sifat tetap memiliki peran.



Kepercayaan diri, integritas, kestabilan emosi, keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan kognitif, dan karakteristik lainnya dapat membantu seseorang menjadi pemimpin yang efektif.



Masalahnya muncul ketika kita menganggap sifat-sifat tersebut sebagai jaminan keberhasilan.



Seorang pemimpin yang percaya diri tidak otomatis efektif.



Seorang pemimpin yang cerdas tidak otomatis bijaksana.



Seorang pemimpin yang tegas tidak otomatis mampu membangun tim.



Seorang pemimpin yang karismatik tidak otomatis memiliki integritas.



Seorang pemimpin yang ambisius tidak otomatis menghasilkan organisasi yang sehat.



Karena itu, sifat harus dilihat sebagai modal, bukan sebagai hasil akhir.



Sifat memberikan kemungkinan.



Perilaku mengubah kemungkinan tersebut menjadi tindakan.



Situasi menentukan apakah tindakan tersebut sesuai.



Pengikut memberikan respons.



Pengalaman memberikan kesempatan untuk belajar.



Dan akhirnya, dampak kepemimpinan menunjukkan apakah semuanya benar-benar menghasilkan efektivitas.



Kesimpulan



Psikologi kepemimpinan menunjukkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin terlalu kompleks untuk dijelaskan hanya melalui sifat-sifat pribadi.



Ada setidaknya tujuh alasan utama mengapa traits tidak dapat menjadi satu-satunya penentu keberhasilan kepemimpinan.



Pertama, efektivitas sifat bergantung pada situasi. Sifat yang berguna dalam satu kondisi dapat menjadi masalah dalam kondisi lain.



Kedua, sifat tidak selalu menghasilkan perilaku yang efektif. Memiliki karakter tertentu berbeda dengan mampu menggunakan karakter tersebut secara tepat.



Ketiga, pengikut memiliki peran penting. Kepemimpinan merupakan hubungan sosial, bukan aktivitas satu arah.



Keempat, kecerdasan tidak sama dengan kebijaksanaan. Pemimpin membutuhkan kemampuan interpersonal dan emosional selain kemampuan kognitif.



Kelima, sifat yang sama dapat menjadi kekuatan maupun kelemahan, tergantung intensitas dan penggunaannya.



Keenam, kemampuan kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pengalaman, pembelajaran, refleksi, dan latihan.



Ketujuh, keberhasilan pemimpin pada akhirnya harus dinilai dari dampaknya, bukan hanya dari karakter yang terlihat pada dirinya.



Dengan demikian, pertanyaan yang paling tepat bukanlah:



"Apakah seseorang memiliki sifat seorang pemimpin?"



Melainkan:



"Apakah orang tersebut mampu menggunakan karakter, kemampuan, dan pengalamannya secara tepat untuk menghadapi situasi, membangun hubungan dengan pengikut, mengambil keputusan yang baik, dan menghasilkan dampak yang positif?"



Inilah pergeseran penting dalam memahami kepemimpinan.



Pemimpin yang efektif bukan selalu orang dengan karakter yang paling mengesankan.



Kadang-kadang, pemimpin yang paling efektif adalah orang yang mampu menyadari keterbatasannya, mendengarkan orang lain, menyesuaikan diri dengan keadaan, belajar dari kesalahan, dan menggunakan kekuatannya secara proporsional.



