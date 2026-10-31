Pantang Jauh dari HP? Ini 5 Ciri Psikologis Orang yang Kecanduan Ponsel

JawaPos.com - Menjauhkan diri dari ponsel pintar bahkan hanya untuk beberapa menit saja sering kali memicu rasa gelisah yang luar biasa bagi sebagian orang.

Gawai seolah telah menjelma menjadi bagian tubuh yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern, padahal peradaban sempat bertahan selama berabad-abad tanpa teknologi tersebut.

Kebiasaan panik atau enggan meninggalkan ruangan tanpa membawa ponsel ternyata tidak terjadi begitu saja.

Berbagai dorongan psikologis, mulai dari faktor keamanan hingga kecemasan akan kesepian, menjadi latar belakang utama di balik fenomena ketergantungan ini.

Seperti dikutip dari YourTango, studi dari Edith Cowan University dan RMIT University bahkan menunjukkan bahwa keterpisahan dari ponsel dapat menciptakan sensasi psikologis seolah-olah seseorang kehilangan bagian dari tubuh mereka sendiri.

Berikut adalah lima ciri halus yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang pantang meninggalkan ruangan tanpa membawa ponsel mereka.

1. Selalu Diliputi Kekhawatiran Terkait Masalah Keselamatan

Sebagian orang telah melatih diri untuk selalu menggenggam ponsel ke mana pun mereka pergi demi alasan keamanan pribadi. Keberadaan gawai memberi rasa tenang karena mereka merasa dapat dengan mudah menghubungi layanan darurat atau melacak lokasi orang terdekat saat situasi mendesak.

Meskipun protokol keamanan berbasis digital ini baru berkembang dalam satu dekade terakhir, faktor proteksi diri ini membuat seseorang menjadi sangat bergantung dan enggan meninggalkan ponsel di ruangan lain.