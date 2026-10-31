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Penulis: Ryandi Zahdomo
Minggu, 1 November 2026 | 02.46 WIB

Ahli Neurosains Ungkap Baterai Sosial Introvert Habis Tepat 2,3 Jam Saja

Ilustrasi, pemimpin introvert. Magnific/ magnific. - Image

Ilustrasi, pemimpin introvert. Magnific/ magnific.

JawaPos.com - Aktivitas interaksi sosial yang terlalu lama sering kali membuat para pemilik kepribadian introvert merasa terkuras tenaganya hingga kelelahan ekstrem.

Fenomena cepat lelah ini ternyata bukan sekadar perasaan subjektif semata, melainkan memiliki penjelasan biologis yang mutlak dari sisi ilmu saraf (neurosains).

Otak seorang introvert dirancang secara unik untuk memproses rangsangan sosial dengan cara yang jauh berbeda dibandingkan ekstrovert.

Perbedaan sistem saraf ini membuat "baterai sosial" mereka memiliki batasan waktu yang cukup ketat sebelum akhirnya benar-benar menipis.

Seperti dikutip dari YourTango, penjelasan ilmiah mengenai kapasitas energi mental ini memberikan validasi bagi jutaan kaum introvert di seluruh dunia untuk lebih memahami kebutuhan istirahat mereka.

Berikut adalah penjelasan ahli neurosains mengenai batas waktu baterai sosial introvert serta cara cepat mengisi ulangnya.

1. Penjelasan Ilmiah: Mengapa Baterai Sosial Introvert Habis dalam 2,3 Jam?

Seorang ahli ilmu saraf, Kyle Cox, melalui unggahan videonya menjelaskan bahwa para introvert memiliki kadar neurotransmiter khusus bernama asetilkolin yang akan terkuras habis setelah 2 jam 20 menit berinteraksi. Penurunan zat kimia otak inilah yang memicu kelelahan secara neurologis.

"Ekstrovert mengandalkan dopamin dari stimulasi eksternal, sedangkan introvert mengandalkan asetilkolin dari pemrosesan internal," ungkap Cox.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti kendaraan bermotor yang mulai kehabisan bahan bakar dan menyarankan agar setiap agenda sosial dijadwalkan dalam rentang waktu 2,3 jam tersebut.

Editor: Bintang Pradewo
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