5 Pola Asuh Toksik yang Merusak Mental Anak, Salah Satunya Sering Beri Pujian Basa-basi

Ilustrasi" Pola asuh anak/(Dimas Choirul/Jawapos.com).
JawaPos.com - Perjalanan membersamai tumbuh kembang anak selalu diwarnai berbagai dinamika emosi, mulai dari kebahagiaan hingga kelelahan mental.
Tanpa sadar, sebagian orang tua sering membandingkan anak-anak mereka dengan saudara kandung, sepupu, maupun anak seusia lainnya akibat dorongan naluriah bawah sadar.
Kebiasaan membandingkan ini, jika terus dibiarkan, tidak hanya memicu persaingan tidak sehat antar-saudara, tetapi juga menjadi racun yang merusak harga diri dan kepercayaan diri buah hati Anda.
Mengenali pola asuh yang keliru sejak dini menjadi langkah krusial untuk mencegah luka psikologis jangka panjang pada anak.
Seperti dikutip dari YourTango pada Sabtu (31/10), para orang tua diimbau untuk lebih peka terhadap perilaku pengasuhan yang berpotensi toksik serta belajar merangkul keunikan individual setiap anak tanpa membanding-bandingkan.
Berikut adalah lima perilaku pola asuh beracun yang tanpa sadar dapat merusak kepercayaan diri anak Anda.
1. Mengirimkan Pesan Terselubung Lewat Pujian Kosong
Membangun kepercayaan diri pada anak bukanlah perkara mudah karena mereka sangat peka terhadap ketulusan orang tuanya. Pesan terselubung atau pujian basa-basi sering kali tertangkap oleh anak ketika mereka merasa dibandingkan secara tidak langsung dengan orang lain.
Untuk mengatasi hal ini, orang tua perlu melatih kesadaran diri saat anak berada di tengah kompetisi atau pergaulan sosial. Alih-alih merasa iri atau membandingkan, alihkan fokus pada pencapaian spesifik yang berhasil ditunjukkan oleh anak Anda dan berikan apresiasi yang tulus.
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Jawa Pos
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