5 Tips Kencan Jitu Bagi Kaum Introvert untuk Menemukan Pasangan yang Cocok

JawaPos.com - Para pemilik kepribadian introvert kerap merasa minder saat mencari pasangan hidup. Musabnya, dunia kencan modern sering kali menuntut standar sosial yang serba aktif dan ekstrovert.

Padahal, menikmati proses pencarian cinta tanpa harus mengubah jati diri yang tenang dan selektif sangat mungkin dilakukan jika Anda mengetahui strategi kencan yang tepat.

Menghadapi kecanggungan sosial dan rasa gugup saat mendekati seseorang tidak harus mengorbankan kenyamanan batin Anda.

Menerapkan kiat-kiat komunikasi yang jujur dan terarah akan membantu Anda menemukan sosok yang benar-benar menghargai karakter asli Anda.

Seperti dikutip dari YourTango pada Sabtu (31/10), mengelola ritme kencan sesuai dengan kebutuhan energi seorang introvert terbukti efektif untuk membangun hubungan asmara yang sehat dan bermakna.

Berikut adalah lima tips kencan praktis dan jitu bagi kaum introvert untuk menemukan pasangan yang paling cocok.

1. Bersikaplah Jujur Tanpa Harus Berpura-Pura Menjadi Supel

Banyak orang terjebak dalam kebiasaan memaksakan diri tampil sangat ramah dan ekspresif saat kencan pertama demi menyenangkan hati lawan jenis. Padahal, tidak ada yang keliru dengan menjadi seorang introvert yang tenang dan membutuhkan waktu lebih lama untuk membuka diri.