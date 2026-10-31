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Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22.06 WIB

7 Perilaku yang Wajib Anda Terapkan Jika Ingin Sukses, Salah Satunya Tingkatkan Vibrasi Positif

Ilustrasi orang sukses/Magnific - Image

Ilustrasi orang sukses/Magnific

JawaPos.com - Sebagian orang tampak begitu mudah menarik kesuksesan, karier impian, hingga peluang hidup yang cemerlang seolah-olah mereka selalu dinaungi keberuntungan.

Padahal, keberuntungan sejati bukanlah sekadar faktor takdir atau kebetulan semata, melainkan hasil dari penerapan pola pikir dan perilaku harian yang tepat.

Meskipun arah hidup berada di tangan Sang Pencipta, setiap individu memiliki kendali penuh untuk mengarahkan gelombang energi positif serta membuka pintu kesempatan melalui langkah-langkah yang terstruktur.

Mengubah kebiasaan kecil dalam keseharian terbukti mampu mengubah arah nasib dan mendekatkan Anda pada gerbang kesuksesan.

Seperti dikutip dari YourTango pada Sabtu (31/10), membangun pola pikir berkembang (growth mindset) serta melatih kepekaan mental menjadi fondasi utama dalam menciptakan keberuntungan hidup secara mandiri.

Berikut adalah tujuh perilaku utama yang wajib Anda terapkan jika ingin meraih kesuksesan dalam hidup.

1. Visualisasikan Tujuan Akhir dengan Jelas di Kepala

Meraih impian menuntut kejelasan visi serta kemampuan membayangkan detail setiap pencapaian yang diinginkan secara nyata.

Otak manusia diketahui merespons latihan mental dengan menyamakan imajinasi dan kenyataan untuk membangun jalur kesuksesan.

Editor: Kuswandi
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