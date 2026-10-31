Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 19.59 WIB

6 Kebiasaan Harian Orang Introvert Paling Bahagia, Tak Butuh Drama

Ilustrasi kebiasaan introvert yang bahagia. (magnific) - Image

Ilustrasi kebiasaan introvert yang bahagia. (magnific)

JawaPos.com - Kebiasaan harian yang tepat menjadi kunci bagi seorang introvert untuk merasakan kegembiraan yang tulus tanpa terbebani oleh ekspektasi sosial. 

Berdasarkan pengalaman personal, kebiasaan diam-diam merasa gembira ketika sebuah acara sosial dibatalkan mengajarkan banyak hal tentang pentingnya merawat energi batin.

Para introvert yang paling bahagia di dunia ternyata menerapkan rutinitas khusus setiap hari untuk menjaga kesehatan mental dan kestabilan emosi mereka.

Rutinitas ini membantu mereka menikmati hidup dengan lebih tenang tanpa terjebak dalam tekanan ambisi yang melelahkan.

Seperti dikutip dari YourTango, membangun kebiasaan harian yang selaras dengan karakteristik diri terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup kaum introvert secara signifikan.

Berikut adalah enam kebiasaan harian yang rutin dilakukan oleh para introvert paling bahagia untuk menjaga kedamaian hidup mereka.

1. Melepaskan Kebutuhan Berlebihan, Kejar Kebahagiaan

Pengejaran konstan terhadap kebahagiaan sering kali justru mengingatkan seseorang pada kenyataan bahwa mereka sedang tidak bahagia.

Padahal, emosi manusia berjalan dinamis sepanjang hari dan tidak seharusnya bergantung pada saldo rekening atau jumlah pengikut di media sosial.

Langkah awal yang paling tepat adalah menyadari bahwa diri Anda sudah memiliki segala hal yang diperlukan saat ini.

Berhenti mencari-cari cara untuk menjadi bahagia, dan mulailah melakukan segala sesuatu karena Anda sudah merasa cukup dan bersyukur.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Alasan Introvert Disebut Anugerah Menurut Psikologi di Era Modern - Image
Kepribadian

7 Alasan Introvert Disebut Anugerah Menurut Psikologi di Era Modern

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.40 WIB

7 Cara Introvert Menunjukkan Cinta yang Sering Tidak Disadari Pasangan - Image
Kepribadian

7 Cara Introvert Menunjukkan Cinta yang Sering Tidak Disadari Pasangan

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.22 WIB

Jangan Keliru! Psikologi Modern Ungkap Ada 4 Jenis Introvert yang Berbeda - Image
Kepribadian

Jangan Keliru! Psikologi Modern Ungkap Ada 4 Jenis Introvert yang Berbeda

Jumat, 30 Oktober 2026 | 19.00 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore