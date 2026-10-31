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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Minggu, 1 November 2026 | 02.47 WIB

Jika Kamu Ingin Membuat Produktivitas Terasa Lebih Mudah, Lakukan 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjadikan produktif lebih mudah./Magnific/Kiwistocks - Image

seseorang yang menjadikan produktif lebih mudah./Magnific/Kiwistocks

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa menjadi produktif berarti harus mampu bekerja lebih lama, bangun lebih pagi, menyelesaikan banyak tugas, atau selalu memiliki motivasi yang tinggi.

Padahal, produktivitas tidak selalu tentang melakukan lebih banyak hal.

Sering kali, produktivitas justru terasa lebih mudah ketika kita tidak terus-menerus memaksa diri.

Ada perbedaan besar antara bekerja dengan penuh tekanan dan bekerja dengan sistem yang membuat otak lebih mudah memulai, mempertahankan perhatian, serta menyelesaikan pekerjaan.

Dalam psikologi, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kebiasaan, tingkat energi, perhatian, emosi, dan seberapa besar hambatan yang harus dilewati untuk melakukan sesuatu.

Itulah sebabnya seseorang bisa memiliki banyak waktu, tetapi tetap sulit menyelesaikan pekerjaan. Sebaliknya, orang lain mungkin hanya memiliki beberapa jam, tetapi mampu menyelesaikan hal penting karena mereka memiliki kebiasaan yang membantu otaknya bekerja secara lebih efisien.

Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa produktivitas selalu membutuhkan perjuangan besar, mungkin masalahnya bukan karena kamu malas.

Mungkin sistem yang kamu gunakan terlalu berat.

Kabar baiknya, kamu tidak harus mengubah seluruh hidup dalam satu hari. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membuat produktivitas terasa lebih alami.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat tujuh kebiasaan yang bisa kamu coba.

Editor: Hanny Suwindari
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