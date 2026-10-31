6 Kebohongan Tak Terduga yang Nyatanya Dibutuhkan oleh Setiap Hubungan Menurut Psikologi

seseorang yang membohongi pasangannya./Magnific/Camandona
JawaPos.com - Kita sering diajarkan bahwa hubungan yang sehat harus dibangun di atas kejujuran. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menyembunyikan sesuatu, dan pasangan harus selalu mengatakan apa pun yang ada di pikirannya.
Secara prinsip, nasihat tersebut memang masuk akal.
Namun, hubungan manusia ternyata jauh lebih rumit daripada sekadar jujur atau berbohong.
Ada kejujuran yang justru bisa melukai. Ada pula hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikatakan meskipun benar. Dalam kehidupan sehari-hari, pasangan sering menggunakan apa yang bisa disebut sebagai white lies atau “kebohongan kecil” untuk menjaga perasaan, menghindari konflik yang tidak perlu, memberikan rasa aman, atau sekadar mempertahankan kehangatan dalam hubungan.
Justru sebaliknya.
Perbedaannya terletak pada niat, dampak, dan konteks. Kebohongan yang digunakan untuk mengeksploitasi, menyembunyikan perselingkuhan, mengontrol pasangan, atau menghindari tanggung jawab jelas berbeda dari kebohongan kecil yang bertujuan menjaga perasaan dan tidak merugikan siapa pun.
Dengan kata lain, hubungan yang sehat bukan selalu hubungan di mana setiap pikiran harus diucapkan.
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Terkadang, kedewasaan emosional justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk mengetahui kebenaran mana yang perlu disampaikan, kapan harus disampaikan, dan mana yang sebenarnya lebih baik disimpan sebagai bagian dari kebijaksanaan pribadi.
Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat enam “kebohongan” tak terduga yang sering kali justru memiliki fungsi positif dalam hubungan.
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Jawa Pos
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