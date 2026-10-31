Menciptakan Tempat Kerja yang Menarik bagi Gen Z, Lakukan 6 Strategi Efektif Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Generasi Z mulai memainkan peran yang semakin besar dalam dunia kerja. Mereka bukan lagi sekadar mahasiswa atau pekerja pemula yang sedang mencari pengalaman. Banyak dari mereka kini telah memasuki dunia profesional, membangun karier, memimpin proyek, dan mulai menentukan seperti apa lingkungan kerja yang mereka inginkan.

Kondisi ini membuat perusahaan perlu melihat kembali cara mereka membangun tempat kerja.

Bagi generasi sebelumnya, tempat kerja yang menarik mungkin identik dengan gaji yang kompetitif, jabatan yang jelas, dan fasilitas kantor yang nyaman. Semua itu tetap penting. Namun, bagi banyak pekerja Gen Z, pengalaman bekerja tidak hanya dinilai dari kompensasi finansial.

Mereka juga memperhatikan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, apakah pekerjaan memiliki makna, seberapa besar kesempatan untuk berkembang, apakah pendapat mereka didengar, dan apakah lingkungan kerja mendukung kehidupan mereka di luar pekerjaan.

Dari sudut pandang psikologi, hal ini masuk akal. Manusia tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang. Kita juga membutuhkan rasa aman, hubungan sosial, otonomi, kompetensi, penghargaan, dan makna.

Karena itu, perusahaan yang ingin menarik dan mempertahankan talenta Gen Z perlu menciptakan pengalaman kerja yang mampu memenuhi kebutuhan psikologis tersebut.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (24/10), terdapat enam strategi efektif untuk menciptakan tempat kerja yang lebih menarik bagi Gen Z berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Ciptakan Rasa Aman Secara Psikologis

Salah satu fondasi tempat kerja yang sehat adalah psychological safety atau keamanan psikologis.