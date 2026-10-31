7 Alasan Mengapa Kamu Tidak Bisa Menahan Diri untuk Membagikan Hal-Hal yang Disukai kepada Pasangan

seseorang yang tidak pandai menahan diri./Magnific/mego-studio
JawaPos.com - Pernahkah kamu menemukan sebuah lagu yang menurutmu sangat bagus, lalu orang pertama yang ingin kamu kirimi adalah pasangan? Atau ketika menemukan film, makanan, tempat, meme, buku, sampai video lucu yang menarik, rasanya ada dorongan untuk segera membagikannya kepada orang yang kamu cintai?
Bahkan terkadang, hal yang sebenarnya terlihat sederhana bisa terasa kurang lengkap kalau pasangan belum mengetahuinya.
“Ini kamu harus coba.”
“Kayaknya kamu bakal suka.”
“Aku baru menemukan lagu bagus, dengarkan deh.”
“Tempat ini kayaknya cocok buat kita.”
Baca Juga:Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Sabtu, 31 Oktober 2026: Perhatikan Pola Makan dan Istirahat
Jika kamu sering melakukan hal seperti itu, jangan buru-buru menganggap dirimu terlalu bergantung pada pasangan. Dalam banyak hubungan, kebiasaan membagikan hal-hal yang disukai justru merupakan salah satu bentuk komunikasi emosional.
Menurut psikologi hubungan, manusia memang memiliki kecenderungan untuk membagikan pengalaman yang dianggap bermakna kepada orang-orang yang memiliki kedekatan emosional. Kita bukan hanya ingin menikmati sesuatu, tetapi juga ingin seseorang yang penting bagi kita mengetahui, memahami, atau bahkan ikut merasakannya.
Lantas, mengapa kamu seolah tidak bisa menahan diri untuk membagikan hampir semua hal yang kamu sukai kepada pasangan?
Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (18/10), terdapat tujuh alasan yang mungkin menjelaskannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022