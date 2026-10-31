7 Alasan Mengapa Kamu Tidak Bisa Menahan Diri untuk Membagikan Hal-Hal yang Disukai kepada Pasangan

JawaPos.com - Pernahkah kamu menemukan sebuah lagu yang menurutmu sangat bagus, lalu orang pertama yang ingin kamu kirimi adalah pasangan? Atau ketika menemukan film, makanan, tempat, meme, buku, sampai video lucu yang menarik, rasanya ada dorongan untuk segera membagikannya kepada orang yang kamu cintai?

Bahkan terkadang, hal yang sebenarnya terlihat sederhana bisa terasa kurang lengkap kalau pasangan belum mengetahuinya.

“Ini kamu harus coba.”

“Kayaknya kamu bakal suka.”

“Aku baru menemukan lagu bagus, dengarkan deh.”

“Tempat ini kayaknya cocok buat kita.”

Jika kamu sering melakukan hal seperti itu, jangan buru-buru menganggap dirimu terlalu bergantung pada pasangan. Dalam banyak hubungan, kebiasaan membagikan hal-hal yang disukai justru merupakan salah satu bentuk komunikasi emosional.

Menurut psikologi hubungan, manusia memang memiliki kecenderungan untuk membagikan pengalaman yang dianggap bermakna kepada orang-orang yang memiliki kedekatan emosional. Kita bukan hanya ingin menikmati sesuatu, tetapi juga ingin seseorang yang penting bagi kita mengetahui, memahami, atau bahkan ikut merasakannya.

Lantas, mengapa kamu seolah tidak bisa menahan diri untuk membagikan hampir semua hal yang kamu sukai kepada pasangan?