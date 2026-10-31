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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Minggu, 1 November 2026 | 03.34 WIB

8 Alasan Mengapa Hubungan Antar Manusia Modern Terasa Hampa dengan Cara yang Aneh Menurut Psikologi

seseorang yang merasa hampa saat berhubungan dengan orang lain./ Magnific/Wavebreak Media - Image

seseorang yang merasa hampa saat berhubungan dengan orang lain./ Magnific/Wavebreak Media

JawaPos.com - Ada sesuatu yang aneh dalam cara manusia modern berhubungan.

Kita bisa berbicara dengan puluhan orang dalam satu hari, tetapi tetap merasa tidak benar-benar dikenal. Kita bisa memiliki ratusan atau bahkan ribuan koneksi di media sosial, tetapi tidak tahu siapa yang bisa kita hubungi ketika sedang berada di titik paling rapuh.

Kita bisa bertukar pesan setiap hari dengan seseorang, mengirim meme, memberi reaksi pada unggahan, menanyakan "sudah makan?", bahkan bertemu secara langsung—namun setelah semuanya selesai, muncul perasaan kosong yang sulit dijelaskan.

Bukan kesepian dalam arti sederhana.

Lebih seperti perasaan bahwa hubungan masih ada, tetapi kedekatan di dalamnya perlahan menghilang.

Yang lebih membingungkan, sering kali tidak ada masalah besar.

Tidak ada pertengkaran.

Tidak ada pengkhianatan.

Tidak ada perpisahan dramatis.

Hanya percakapan yang terasa semakin dangkal, pertemuan yang semakin mudah dibatalkan, dan hubungan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit disebut dekat tetapi juga terlalu berarti untuk disebut asing.

Editor: Hanny Suwindari
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