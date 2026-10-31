Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Irfan Ferdiansyah
Minggu, 1 November 2026 | 02.33 WIB

8 Alasan Mengapa Ketangguhan Tanpa Gairah Hanyalah Penderitaan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Gambar utama - Image
seseorang yang tidak memiliki gairah meski tangguh./Magnific/DC Studio

JawaPos.com -  Kita sering diajarkan bahwa ketangguhan adalah salah satu kualitas terbaik yang bisa dimiliki manusia. Bertahan ketika sulit, terus berjalan ketika lelah, tidak menyerah ketika gagal, dan tetap berdiri ketika keadaan memaksa kita untuk jatuh—semuanya dianggap sebagai tanda mental yang kuat.

Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering terlupakan:

Bertahan untuk apa?

Tidak semua bentuk ketangguhan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Ada kalanya seseorang begitu sibuk membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan, sampai lupa bertanya apakah sesuatu yang sedang dipertahankan itu masih layak diperjuangkan.

Dalam psikologi, kemampuan bertahan memang berkaitan dengan resiliensi. Akan tetapi, resiliensi bukan sekadar kemampuan menanggung rasa sakit tanpa batas. Ketangguhan yang sehat juga mencakup kemampuan beradaptasi, mengevaluasi keadaan, mengubah strategi, menetapkan batas, bahkan meninggalkan sesuatu ketika hal tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan nilai dan kebutuhan psikologis kita.

Di sinilah perbedaan antara ketangguhan dan penderitaan menjadi penting.

Seseorang dapat terlihat sangat kuat dari luar, tetapi sebenarnya sedang menjalani kehidupan yang semakin kosong di dalam dirinya.

Ia bekerja keras, tetapi tidak lagi merasa terhubung dengan pekerjaannya.

Ia mempertahankan hubungan, tetapi tidak lagi merasa dihargai.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Butuh Waktu Sendiri untuk Mengisi Ulang Energi? Ini 9 Ciri Kepribadian Introvert - Image
Kepribadian

Butuh Waktu Sendiri untuk Mengisi Ulang Energi? Ini 9 Ciri Kepribadian Introvert

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.45 WIB

Bikin Plenger! Simak, 11 Kebohongan yang Sering Diucapkan Orang dengan Kepribadian Narsistik - Image
Lifestyle

Bikin Plenger! Simak, 11 Kebohongan yang Sering Diucapkan Orang dengan Kepribadian Narsistik

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00.54 WIB

Suka Menyendiri atau Senang Bersosialisasi? Kenali Tipe Kepribadianmu - Image
Kepribadian

Suka Menyendiri atau Senang Bersosialisasi? Kenali Tipe Kepribadianmu

Rabu, 28 Oktober 2026 | 02.58 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore