8 Alasan Mengapa Ketangguhan Tanpa Gairah Hanyalah Penderitaan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang tidak memiliki gairah meski tangguh./Magnific/DC Studio JawaPos.com - Kita sering diajarkan bahwa ketangguhan adalah salah satu kualitas terbaik yang bisa dimiliki manusia. Bertahan ketika sulit, terus berjalan ketika lelah, tidak menyerah ketika gagal, dan tetap berdiri ketika keadaan memaksa kita untuk jatuh—semuanya dianggap sebagai tanda mental yang kuat.

Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering terlupakan:

Bertahan untuk apa?

Tidak semua bentuk ketangguhan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Ada kalanya seseorang begitu sibuk membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan, sampai lupa bertanya apakah sesuatu yang sedang dipertahankan itu masih layak diperjuangkan.

Dalam psikologi, kemampuan bertahan memang berkaitan dengan resiliensi. Akan tetapi, resiliensi bukan sekadar kemampuan menanggung rasa sakit tanpa batas. Ketangguhan yang sehat juga mencakup kemampuan beradaptasi, mengevaluasi keadaan, mengubah strategi, menetapkan batas, bahkan meninggalkan sesuatu ketika hal tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan nilai dan kebutuhan psikologis kita.

Di sinilah perbedaan antara ketangguhan dan penderitaan menjadi penting.

Seseorang dapat terlihat sangat kuat dari luar, tetapi sebenarnya sedang menjalani kehidupan yang semakin kosong di dalam dirinya.

Ia bekerja keras, tetapi tidak lagi merasa terhubung dengan pekerjaannya.