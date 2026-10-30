Merasa Cemas Menjelang Hari Senin Setelah Akhir Pekan yang Padat? 6 Cara Ini untuk Menguranginya

seseorang yang cemas menjelang hari senin./Magnific/DC Studio
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa akhir pekan justru membuat tubuh semakin lelah?
Sabtu dan Minggu yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat bisa berubah menjadi rangkaian aktivitas yang padat: bertemu teman, menghadiri acara keluarga, bepergian, menyelesaikan pekerjaan rumah, berbelanja, hingga mengejar berbagai hal yang tidak sempat dilakukan selama hari kerja.
Lalu, ketika Minggu sore tiba, muncul perasaan yang sulit dijelaskan.
Besok sudah Senin.
Mulai muncul pikiran tentang pekerjaan, jadwal rapat, tugas yang belum selesai, perjalanan menuju kantor, atau berbagai tuntutan yang menunggu. Bahkan ketika belum melakukan apa-apa, tubuh terasa tegang dan pikiran mulai sibuk memikirkan hari esok.
Fenomena ini sering disebut secara informal sebagai “Sunday Scaries”, yaitu rasa cemas, gelisah, atau tidak nyaman yang muncul menjelang dimulainya kembali rutinitas setelah akhir pekan.
Jika Anda mengalaminya, bukan berarti Anda malas bekerja atau tidak bersyukur dengan kehidupan yang dimiliki. Bisa jadi, pikiran dan tubuh Anda sedang mengalami transisi yang cukup mendadak dari mode santai menuju mode tuntutan dan produktivitas.
Kabar baiknya, ada beberapa cara sederhana yang dapat membantu mengurangi kecemasan tersebut.
Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (18/10), terdapat enam strategi yang dapat Anda coba berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.
1. Jangan Memenuhi Minggu dengan Terlalu Banyak Aktivitas
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