6 Alasan Mengapa Persahabatan di Usia Dewasa Kerap Berakhir Gagal Menurut Psikologi

JawaPos.com - Persahabatan ketika masih muda sering terasa begitu mudah. Kita bisa bertemu hampir setiap hari, menghabiskan waktu bersama tanpa banyak perencanaan, berbagi cerita sampai larut malam, lalu kembali bertemu keesokan harinya seolah tidak pernah kehabisan bahan pembicaraan.

Namun, semuanya bisa berubah ketika seseorang memasuki usia dewasa.

Pekerjaan semakin menyita waktu. Pernikahan dan keluarga membawa tanggung jawab baru. Prioritas berubah. Lingkaran sosial semakin luas, tetapi kesempatan untuk benar-benar dekat dengan orang lain justru semakin sedikit.

Akibatnya, banyak persahabatan yang dahulu terasa sangat kuat perlahan menjadi renggang. Tidak selalu ada pertengkaran. Tidak selalu ada pengkhianatan. Kadang-kadang, hubungan itu hanya semakin jarang diisi percakapan sampai akhirnya kedua orang menyadari bahwa mereka sudah menjadi orang asing.

Dalam psikologi, perubahan seperti ini sebenarnya cukup masuk akal. Persahabatan bukan hanya dibangun oleh rasa suka atau kecocokan kepribadian. Hubungan yang bertahan juga membutuhkan waktu, perhatian, komunikasi, rasa aman, timbal balik, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan hidup.

Lalu, mengapa persahabatan di usia dewasa begitu sering gagal bertahan?

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (18/10), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya.

1. Waktu dan energi menjadi semakin terbatas

Salah satu penyebab paling sederhana sekaligus paling kuat adalah berkurangnya waktu.