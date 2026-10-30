Jika Kamu Ingin Meningkatkan Kecerdasan Emosional, Lakukan 6 Cara Mudah Ini Menurut Psikologi

seseorang yang meningkatkan kecerdasan emosional / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sulit mengendalikan emosi ketika sedang marah? Atau pernahkah kamu menyesali perkataan sendiri karena terlalu terbawa perasaan saat menghadapi masalah? Jika pernah, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami kesulitan dalam memahami dan mengelola emosi, terutama ketika berada dalam situasi yang penuh tekanan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan emosional merupakan salah satu kemampuan penting yang sering kali menentukan bagaimana seseorang menghadapi berbagai persoalan. Bukan hanya kecerdasan intelektual yang berperan dalam mencapai kesuksesan, tetapi juga kemampuan mengenali perasaan, mengendalikan reaksi, memahami orang lain, serta membangun hubungan yang sehat.



Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menggunakan, dan mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Kemampuan ini membantu seseorang mengambil keputusan dengan lebih bijaksana, berkomunikasi secara efektif, dan menghadapi konflik tanpa harus dikuasai oleh perasaan sesaat.



Kabar baiknya, kecerdasan emosional bukanlah kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu sejak lahir. Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui latihan dan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.



Menurut pendekatan psikologi, ada sejumlah cara yang bisa membantu seseorang meningkatkan kecerdasan emosional. Kamu tidak harus melakukan perubahan besar dalam waktu singkat. Justru, langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari dapat membantu membentuk respons emosional yang lebih sehat.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (30/10), terdapat enam cara mudah meningkatkan kecerdasan emosional yang bisa mulai kamu praktikkan.



1. Belajar Mengenali dan Memahami Emosi Diri Sendiri



Langkah pertama untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah belajar mengenali apa yang sedang kamu rasakan. Kedengarannya sederhana, tetapi kenyataannya banyak orang yang belum benar-benar memahami emosinya sendiri.



Misalnya, ketika seseorang mengkritik pekerjaanmu, kamu mungkin langsung merasa marah. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, perasaan tersebut bisa saja berasal dari rasa kecewa, malu, takut dianggap tidak mampu, atau merasa tidak dihargai.



Kemampuan mengenali emosi membantu kamu memahami alasan di balik reaksi yang muncul. Dengan begitu, kamu tidak hanya bereaksi berdasarkan perasaan sesaat, tetapi juga mampu melihat situasi secara lebih objektif.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan kesadaran diri atau self-awareness. Kesadaran diri merupakan salah satu fondasi penting kecerdasan emosional karena seseorang perlu memahami perasaannya sebelum bisa mengelolanya dengan baik.



Cobalah membiasakan diri bertanya kepada diri sendiri ketika mengalami perubahan suasana hati.



Apa yang sebenarnya sedang saya rasakan?



Apa yang menyebabkan perasaan ini muncul?



Mengapa situasi tersebut membuat saya bereaksi seperti ini?



Apakah reaksi saya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?



Kamu juga bisa membuat jurnal emosi setiap malam. Tuliskan kejadian yang kamu alami, emosi yang muncul, penyebabnya, dan bagaimana kamu merespons keadaan tersebut.



Sebagai contoh, kamu menuliskan bahwa hari ini merasa kesal karena pesanmu tidak segera dibalas oleh teman. Setelah memikirkannya, kamu menyadari bahwa rasa kesal tersebut sebenarnya muncul karena merasa diabaikan.



Melalui kebiasaan sederhana ini, kamu akan semakin mengenal pola emosimu sendiri. Semakin baik kamu memahami perasaan, semakin mudah pula kamu menentukan respons yang tepat.



2. Jangan Langsung Bereaksi Ketika Sedang Emosional



Salah satu tanda seseorang memiliki kecerdasan emosional yang baik adalah mampu mengendalikan respons ketika menghadapi situasi yang memancing emosi.



Ketika sedang marah, kecewa, atau tersinggung, seseorang sering kali terdorong untuk langsung berbicara atau bertindak. Akibatnya, perkataan yang keluar justru menyakiti orang lain dan menimbulkan masalah baru.



Padahal, tidak semua emosi harus langsung diikuti dengan tindakan.



Dalam pendekatan psikologi, kemampuan mengatur respons emosional dikenal sebagai emotional regulation. Kemampuan ini bukan berarti menekan atau menghilangkan emosi, melainkan mengelolanya agar tidak mengambil alih keputusan.



Misalnya, ketika seseorang mengatakan sesuatu yang membuatmu tersinggung, cobalah untuk tidak langsung membalas dengan perkataan kasar. Berikan dirimu waktu untuk menenangkan pikiran sebelum merespons.



Ada beberapa cara sederhana yang bisa kamu lakukan:



Tarik napas perlahan dan hembuskan secara teratur.



Berhenti berbicara sejenak ketika emosi sedang memuncak.



Beri jarak dari situasi yang membuatmu semakin tertekan.



Pikirkan konsekuensi sebelum mengatakan atau melakukan sesuatu.



Kembali membicarakan masalah ketika pikiran sudah lebih tenang.



Kamu juga bisa menerapkan aturan sederhana, yaitu jangan mengambil keputusan penting ketika sedang sangat marah atau kecewa.



Perlu dipahami bahwa mengendalikan emosi bukan berarti kamu harus selalu terlihat tenang. Kamu tetap boleh merasa marah, sedih, atau kecewa. Hal terpenting adalah bagaimana kamu mengekspresikan perasaan tersebut tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain.



Dengan membiasakan diri memberi jeda sebelum bereaksi, kamu akan belajar menjadi pribadi yang lebih tenang dan bijaksana dalam menghadapi berbagai keadaan.



3. Belajar Memahami Perasaan dan Sudut Pandang Orang Lain



Kecerdasan emosional tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami diri sendiri. Kemampuan memahami perasaan orang lain juga memiliki peran yang sangat penting.



Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai empati.



Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan mempertimbangkan perasaan, pengalaman, serta sudut pandang orang lain. Orang yang memiliki empati tidak selalu harus setuju dengan pendapat orang lain, tetapi mampu menghargai bahwa setiap orang mempunyai pengalaman dan alasan yang berbeda.



Sebagai contoh, ketika temanmu tiba-tiba menjadi pendiam, jangan langsung menganggap bahwa dia sedang marah kepadamu. Bisa jadi dia sedang menghadapi persoalan keluarga, mengalami tekanan pekerjaan, atau memiliki masalah yang belum siap diceritakan.



Alih-alih langsung menghakimi, cobalah bertanya dengan penuh perhatian.



Kamu bisa mengatakan, "Sepertinya akhir-akhir ini kamu sedang banyak pikiran. Kalau kamu ingin cerita, aku siap mendengarkan."



Kalimat sederhana tersebut menunjukkan bahwa kamu berusaha memahami keadaan orang lain tanpa memaksanya untuk bercerita.



Untuk melatih empati, kamu bisa melakukan beberapa hal berikut:



Dengarkan orang lain tanpa terburu-buru menyela.



Jangan langsung memberikan penilaian terhadap masalah seseorang.



Cobalah melihat suatu persoalan dari sudut pandang orang lain.



Perhatikan ekspresi wajah, nada bicara, dan bahasa tubuh.



Hindari menganggap bahwa semua orang harus memiliki pemikiran yang sama denganmu.



Empati juga membantu mengurangi konflik dalam hubungan sosial. Ketika seseorang merasa didengarkan dan dipahami, komunikasi biasanya menjadi lebih terbuka.



Ingat, memahami perasaan orang lain bukan berarti harus selalu mengalah atau mengorbankan kebutuhan sendiri. Kamu tetap boleh memiliki batasan pribadi sambil menghargai perasaan orang lain.



4. Biasakan Berpikir Sebelum Menarik Kesimpulan



Sering kali, masalah emosional muncul bukan hanya karena kejadian yang sebenarnya, tetapi juga karena cara kita menafsirkan kejadian tersebut.



Misalnya, ketika rekan kerja tidak menyapamu, kamu langsung berpikir bahwa dia tidak menyukaimu. Padahal, mungkin saja dia sedang terburu-buru atau tidak menyadari keberadaanmu.



Pikiran yang muncul secara otomatis seperti ini dapat memengaruhi perasaan dan perilaku seseorang.



Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep cognitive reappraisal, yaitu kemampuan menilai kembali suatu situasi dengan sudut pandang yang berbeda. Strategi ini dapat membantu seseorang mengelola respons emosional dengan lebih baik.



Ketika menghadapi kejadian yang tidak menyenangkan, cobalah untuk tidak langsung mempercayai interpretasi pertama yang muncul dalam pikiranmu.



Ajukan beberapa pertanyaan berikut:



Apakah saya memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan hal ini?



Adakah kemungkinan penjelasan lain?



Apakah saya sedang terlalu dipengaruhi rasa takut atau kecewa?



Bagaimana jika saya melihat kejadian ini dari sudut pandang yang berbeda?



Sebagai contoh, ketika atasan memberikan kritik terhadap pekerjaanmu, jangan langsung menganggap bahwa dirimu tidak kompeten. Cobalah melihat kritik tersebut sebagai informasi yang dapat membantu memperbaiki kualitas pekerjaan.



Tentu saja, tidak semua kritik disampaikan dengan cara yang tepat. Namun, kamu tetap bisa memisahkan cara seseorang menyampaikan kritik dari isi masukan yang mungkin berguna.



Kebiasaan mengevaluasi pikiran seperti ini membantu kamu menjadi lebih objektif. Kamu juga tidak mudah terjebak dalam prasangka, pikiran negatif, atau kesimpulan yang belum tentu benar.



Semakin sering kamu melatih kemampuan ini, semakin baik pula kemampuanmu dalam menghadapi situasi yang berpotensi memicu emosi negatif.



5. Belajar Mengomunikasikan Perasaan dengan Cara yang Sehat



Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional baik bukan berarti tidak pernah marah, kecewa, atau merasa sedih. Perbedaannya terletak pada bagaimana dia menyampaikan perasaan tersebut.



Banyak konflik dalam hubungan pertemanan, keluarga, maupun pekerjaan terjadi karena seseorang tidak mampu mengomunikasikan emosinya dengan tepat.



Ada orang yang memilih memendam perasaan sampai akhirnya meledak. Ada pula yang melampiaskan kemarahan melalui perkataan kasar, sindiran, atau tindakan menyalahkan orang lain.



Kedua kebiasaan tersebut dapat merusak hubungan apabila terus dibiarkan.



Salah satu kemampuan yang penting untuk dilatih adalah komunikasi asertif. Komunikasi asertif merupakan cara menyampaikan pikiran, kebutuhan, dan perasaan secara jujur serta tegas tanpa merendahkan atau menyerang orang lain.



Sebagai contoh, daripada mengatakan:



"Kamu memang tidak pernah menghargai saya!"



Kamu bisa menggantinya dengan:



"Saya merasa kurang dihargai ketika pendapat saya tidak didengarkan. Saya berharap kita bisa saling memberikan kesempatan untuk berbicara."



Perhatikan perbedaannya. Kalimat pertama cenderung menyalahkan dan memancing pertengkaran, sedangkan kalimat kedua menjelaskan perasaan serta kebutuhan secara lebih jelas.



Beberapa kebiasaan yang bisa kamu praktikkan antara lain:



Gunakan kalimat yang berfokus pada perasaan diri sendiri.



Sampaikan masalah secara spesifik, bukan dengan tuduhan umum.



Dengarkan tanggapan orang lain tanpa langsung bersikap defensif.



Berani mengatakan tidak ketika sesuatu melampaui batas kemampuanmu.



Sampaikan ketidaksetujuan dengan tetap menghormati orang lain.



Kemampuan mengomunikasikan emosi secara sehat akan membantumu membangun hubungan yang lebih terbuka dan saling menghargai.



Selain itu, kamu juga akan lebih mudah menyelesaikan konflik tanpa harus memperbesar masalah.



6. Lakukan Evaluasi Diri dan Latih Kebiasaan Bersyukur



Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah membiasakan diri melakukan evaluasi emosi dan melatih rasa syukur.



Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering terlalu sibuk memikirkan pekerjaan, tanggung jawab, dan berbagai persoalan sampai lupa memperhatikan kondisi emosionalnya sendiri.



Padahal, meluangkan waktu untuk mengevaluasi pengalaman dapat membantu seseorang memahami perkembangan dirinya.



Kamu bisa melakukan evaluasi sederhana sebelum tidur dengan mengingat kembali kejadian yang berlangsung sepanjang hari.



Tanyakan kepada diri sendiri:



Kapan hari ini saya merasa paling bahagia?



Situasi apa yang membuat saya merasa marah atau kecewa?



Bagaimana cara saya menghadapi emosi tersebut?



Apakah ada respons yang seharusnya bisa saya lakukan dengan lebih baik?



Apa satu hal yang bisa saya syukuri hari ini?



Selain evaluasi diri, membiasakan rasa syukur juga dapat membantu mengarahkan perhatian pada hal-hal positif yang sering terlewatkan.



Bersyukur bukan berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kamu tetap boleh mengakui kesulitan yang sedang dihadapi sambil menyadari bahwa masih ada hal-hal baik dalam kehidupan.



Misalnya, kamu bisa bersyukur karena masih memiliki kesempatan belajar, mendapatkan dukungan dari orang terdekat, atau berhasil menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya terasa sulit.



Kamu juga bisa mencoba menuliskan tiga hal sederhana yang kamu syukuri setiap hari.



Lakukan kebiasaan ini secara konsisten tanpa harus memaksakan diri untuk selalu berpikir positif.



Melalui evaluasi diri dan rasa syukur, kamu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap pengalaman emosional. Kamu juga bisa melihat perkembangan diri dari waktu ke waktu.



Mengapa Kecerdasan Emosional Penting dalam Kehidupan Sehari-hari?



Meningkatkan kecerdasan emosional bukan sekadar belajar mengendalikan kemarahan. Kemampuan ini memiliki manfaat yang luas dalam berbagai aspek kehidupan.



Pertama, kecerdasan emosional membantu seseorang menghadapi tekanan. Ketika mengalami masalah, seseorang yang mampu mengenali dan mengelola emosinya cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpikir sebelum mengambil tindakan.



Kedua, kecerdasan emosional mendukung hubungan sosial yang lebih sehat. Kemampuan memahami perasaan orang lain dan mengomunikasikan kebutuhan dengan baik dapat mengurangi kesalahpahaman.



Ketiga, kemampuan ini membantu seseorang mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Emosi tetap menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan, tetapi seseorang dapat belajar agar tidak hanya mengikuti dorongan sesaat.



Keempat, kecerdasan emosional dapat mendukung perkembangan diri. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan pola emosional sendiri, seseorang akan lebih mudah mengenali hal-hal yang perlu diperbaiki.



Namun, penting untuk diingat bahwa kecerdasan emosional bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang. Kemampuan intelektual, keterampilan, lingkungan, kesempatan, dan berbagai faktor lainnya juga memiliki peran.



Kesimpulan



Meningkatkan kecerdasan emosional merupakan proses yang membutuhkan waktu, latihan, dan kesediaan untuk terus belajar memahami diri sendiri.



Kamu bisa memulainya melalui enam kebiasaan sederhana, yaitu mengenali emosi diri sendiri, tidak terburu-buru bereaksi, memahami perasaan orang lain, berpikir sebelum menarik kesimpulan, mengomunikasikan perasaan secara sehat, serta melakukan evaluasi diri dan membiasakan rasa syukur.



Jangan berharap bisa langsung menguasai semuanya dalam satu malam. Ada kalanya kamu masih merasa marah, kecewa, atau melakukan kesalahan ketika menghadapi situasi tertentu. Hal tersebut merupakan bagian dari proses belajar.



Yang terpenting adalah kamu bersedia mengevaluasi diri dan mencoba memberikan respons yang lebih baik pada kesempatan berikutnya.



Pada akhirnya, orang yang memiliki kecerdasan emosional bukanlah orang yang tidak pernah merasakan emosi negatif. Mereka adalah orang yang belajar memahami perasaannya, menerima keberadaan emosi tersebut, dan memilih tindakan yang lebih bijaksana.



