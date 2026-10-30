7 Hal yang Paling Sering Disalahpahami Orang tentang Trauma Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang hidup dengan trauma / foto: Magnific/rawpixel.com

JawaPos.com - Trauma merupakan salah satu istilah psikologi yang semakin sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin pernah mendengar seseorang berkata bahwa dirinya mengalami trauma karena hubungan yang gagal, masa kecil yang tidak bahagia, kehilangan orang tercinta, atau pengalaman buruk yang sulit dilupakan.

Namun, di balik semakin populernya istilah tersebut, masih banyak kesalahpahaman tentang apa sebenarnya trauma, bagaimana pengaruhnya terhadap seseorang, dan bagaimana seseorang dapat pulih dari pengalaman traumatis.



Sebagian orang menganggap trauma hanya terjadi pada mereka yang mengalami peristiwa ekstrem, seperti peperangan, kekerasan fisik, kecelakaan berat, atau bencana alam. Ada pula yang berpikir bahwa seseorang yang terlihat baik-baik saja pasti sudah berhasil mengatasi traumanya. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap trauma sebagai tanda kelemahan mental atau sesuatu yang seharusnya bisa dilupakan begitu saja.



Padahal, psikologi memandang trauma sebagai pengalaman yang kompleks. Pengalaman traumatis dapat memengaruhi cara seseorang memahami dirinya sendiri, mempercayai orang lain, mengelola emosi, hingga merespons situasi yang sebenarnya tidak berbahaya.



Untuk memahami trauma secara lebih tepat, kita perlu melihatnya bukan sekadar sebagai kenangan buruk, melainkan sebagai pengalaman yang dapat meninggalkan dampak psikologis dan fisiologis.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (30/10), terdapat tujuh hal yang paling sering disalahpahami orang tentang trauma menurut perspektif psikologi.



1. Trauma Tidak Selalu Berasal dari Peristiwa yang Terlihat Sangat Mengerikan



Salah satu kesalahpahaman paling umum tentang trauma adalah anggapan bahwa trauma hanya bisa muncul akibat kejadian yang sangat ekstrem.



Banyak orang mengira seseorang baru bisa disebut mengalami trauma jika pernah mengalami kekerasan berat, pelecehan, peperangan, kecelakaan serius, atau bencana alam.



Memang benar bahwa berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi penyebab trauma. Namun, pengalaman traumatis tidak selalu mudah dinilai hanya dari seberapa mengerikan suatu kejadian terlihat oleh orang lain.



Dalam psikologi, respons seseorang terhadap pengalaman yang mengancam keselamatan, menimbulkan ketakutan intens, atau membuatnya merasa tidak berdaya merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.



Sebagai contoh, seorang anak yang terus-menerus mengalami penghinaan, ancaman, penolakan, atau pengabaian emosional mungkin tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya tidak berharga.



Secara kasatmata, pengalaman tersebut mungkin tidak meninggalkan luka fisik. Namun, dampak psikologisnya dapat memengaruhi perkembangan harga diri, hubungan interpersonal, dan kemampuan mengelola emosi.



Begitu pula seseorang yang tumbuh dalam keluarga dengan konflik berkepanjangan. Ia mungkin terbiasa hidup dalam suasana penuh ketegangan, sehingga ketika dewasa menjadi sangat sensitif terhadap perubahan nada bicara, pertengkaran, atau ekspresi kemarahan orang lain.



Hal yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua pengalaman menyakitkan otomatis memenuhi kriteria trauma klinis. Dalam diagnosis gangguan stres pascatrauma atau PTSD, misalnya, terdapat kriteria paparan terhadap kematian, ancaman kematian, cedera serius, atau kekerasan seksual.



Namun, pengalaman buruk yang tidak memenuhi kriteria PTSD tetap dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berarti.



Dengan demikian, kita tidak seharusnya mengukur penderitaan seseorang hanya berdasarkan seberapa dramatis pengalaman yang pernah dialaminya.



Intinya: pengalaman seseorang tidak harus terlihat mengerikan bagi orang lain agar dampak emosionalnya layak diperhatikan.



2. Trauma Tidak Selalu Membuat Seseorang Terlihat Sedih atau Terpuruk



Banyak orang membayangkan individu yang mengalami trauma sebagai seseorang yang selalu menangis, menarik diri, mudah terlihat ketakutan, atau kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari.



Padahal, respons terhadap trauma sangat beragam.



Ada orang yang menjadi lebih pendiam dan menghindari interaksi sosial. Ada yang mudah marah, sulit percaya kepada orang lain, atau terus-menerus merasa cemas. Namun, ada pula yang justru terlihat sangat produktif, ceria, ambisius, dan seolah tidak memiliki masalah apa pun.



Dalam psikologi, respons stres dan trauma dapat melibatkan berbagai mekanisme pertahanan serta strategi adaptasi.



Salah satunya adalah respons fight, flight, freeze, dan fawn.



Fight: seseorang merespons ancaman dengan melawan, menjadi defensif, mudah marah, atau berusaha mengendalikan keadaan.



Flight: seseorang cenderung melarikan diri dari situasi yang dianggap mengancam, misalnya menghindari konflik atau menjauh dari hubungan tertentu.



Freeze: seseorang merasa tidak mampu bergerak, mengambil keputusan, atau memberikan respons ketika menghadapi tekanan.



Fawn: seseorang berusaha menyenangkan orang lain secara berlebihan demi menghindari penolakan, kemarahan, atau konflik.



Istilah-istilah tersebut merupakan kerangka populer untuk memahami respons terhadap ancaman, bukan kategori diagnosis klinis yang berdiri sendiri.



Bayangkan seseorang yang selalu berusaha menyenangkan semua orang. Ia sulit mengatakan tidak, takut mengecewakan orang lain, dan merasa bersalah ketika memprioritaskan dirinya sendiri.



Dari luar, perilaku tersebut mungkin dianggap sebagai sikap ramah atau terlalu baik.



Namun, dalam konteks tertentu, pola tersebut bisa berkaitan dengan pengalaman masa lalu ketika seseorang belajar bahwa mendapatkan penerimaan atau menjaga keamanan bergantung pada kemampuannya memenuhi harapan orang lain.



Contoh lainnya adalah seseorang yang selalu terlihat sibuk dan mengejar pencapaian. Aktivitas yang berlebihan terkadang menjadi cara untuk menghindari pikiran atau emosi yang tidak nyaman.



Tentu saja, tidak semua orang yang ambisius, pendiam, atau sulit menolak permintaan orang lain mengalami trauma. Perilaku manusia memiliki banyak kemungkinan penyebab.



Intinya: trauma tidak selalu terlihat seperti kesedihan. Terkadang, dampaknya justru tersembunyi di balik perilaku yang dianggap normal oleh lingkungan sekitar.



3. Trauma Tidak Bisa Disembuhkan Hanya dengan Melupakan Masa Lalu



Nasihat seperti "sudah, lupakan saja", "jangan terlalu dipikirkan", atau "ambil hikmahnya" sering diberikan kepada orang yang mengalami pengalaman menyakitkan.



Meskipun biasanya disampaikan dengan niat baik, nasihat semacam itu tidak selalu membantu.



Alasannya sederhana: trauma bukan sekadar masalah mengingat atau melupakan suatu kejadian.



Pengalaman traumatis dapat memengaruhi cara otak dan sistem saraf memproses ancaman, mengingat pengalaman, serta merespons lingkungan.



Seseorang mungkin secara sadar memahami bahwa peristiwa buruk sudah berakhir. Namun, ketika menghadapi situasi yang mengingatkannya pada pengalaman tersebut, tubuhnya tetap dapat memberikan respons stres.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kekerasan dalam hubungan mungkin merasa sangat cemas ketika mendengar pasangannya berbicara dengan nada tinggi.



Secara rasional, ia mungkin mengetahui bahwa pasangannya sekarang tidak melakukan kekerasan. Namun, situasi tersebut dapat mengaktifkan ingatan emosional yang berkaitan dengan pengalaman sebelumnya.



Responsnya bisa berupa jantung berdebar, tubuh menegang, kesulitan berpikir jernih, atau keinginan untuk segera menjauh.



Fenomena ini berkaitan dengan proses pengondisian rasa takut dan pembelajaran terhadap ancaman.



Karena itu, pemulihan trauma bukan berarti menghapus seluruh ingatan tentang masa lalu.



Tujuannya adalah membantu seseorang memproses pengalaman tersebut sehingga kenangan tidak lagi mengendalikan kehidupan dan respons emosionalnya secara berlebihan.



Beberapa pendekatan psikoterapi yang memiliki dukungan penelitian untuk menangani trauma, terutama PTSD, antara lain:



Cognitive Processing Therapy (CPT): membantu seseorang mengevaluasi keyakinan dan pemikiran yang berkembang setelah pengalaman traumatis.



Prolonged Exposure (PE): membantu seseorang menghadapi ingatan dan situasi yang dihindari secara bertahap dengan pendampingan profesional.



Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): pendekatan terapi yang menggunakan stimulasi bilateral dalam proses pemrosesan ingatan traumatis.



Pemilihan terapi perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individu.



Intinya: seseorang tidak harus melupakan masa lalunya untuk pulih. Ia perlu membangun hubungan yang lebih sehat dengan pengalaman tersebut.



4. Orang yang Mengalami Trauma Tidak Selalu Menyadari Bahwa Dirinya Terpengaruh



Kesalahpahaman berikutnya adalah anggapan bahwa seseorang pasti mengetahui ketika trauma memengaruhi kehidupannya.



Kenyataannya, sebagian orang tidak menyadari hubungan antara pengalaman masa lalu dan pola perilakunya saat ini.



Hal ini bisa terjadi karena pola tertentu telah terbentuk sejak masa kanak-kanak dan dianggap sebagai bagian normal dari kepribadian.



Misalnya, seseorang yang sejak kecil terbiasa menghadapi lingkungan keluarga yang tidak stabil mungkin tumbuh menjadi orang yang selalu waspada.



Ia merasa harus mengetahui suasana hati setiap orang di sekitarnya. Ia mudah membaca perubahan ekspresi, nada bicara, dan bahasa tubuh orang lain.



Ketika dewasa, ia mungkin menganggap dirinya hanya sebagai orang yang sangat peka.



Padahal, dalam situasi tertentu, kewaspadaan berlebihan tersebut dapat berkaitan dengan pengalaman hidup yang membuatnya merasa harus selalu siap menghadapi bahaya.



Contoh lainnya adalah seseorang yang selalu merasa tidak nyaman ketika menerima pujian.



Setiap kali orang lain menghargai pekerjaannya, ia justru merasa curiga, menganggap pujian tersebut tidak tulus, atau merasa dirinya sebenarnya tidak pantas mendapatkannya.



Pola tersebut mungkin berkaitan dengan pengalaman masa lalu ketika penghargaan dan penerimaan terasa tidak konsisten.



Ada pula orang yang selalu memilih pasangan dengan pola perilaku serupa, meskipun hubungan tersebut berulang kali membuatnya terluka.



Bukan berarti seseorang secara sadar ingin mengalami penderitaan yang sama. Terkadang, pola hubungan yang familiar terasa lebih mudah dikenali daripada hubungan yang sehat tetapi belum pernah dialami sebelumnya.



Namun, penting untuk tidak menyimpulkan bahwa setiap pola hubungan atau kebiasaan tertentu pasti disebabkan oleh trauma.



Kesadaran terhadap pola perilaku merupakan langkah awal untuk memahami diri sendiri, bukan alasan untuk memberikan diagnosis secara sembarangan.



Intinya: seseorang bisa saja membawa dampak pengalaman masa lalu tanpa sepenuhnya menyadari bagaimana pengalaman tersebut membentuk cara berpikir dan berperilakunya sekarang.



5. Trauma Tidak Otomatis Membuat Seseorang Menjadi Lebih Kuat



Ada anggapan populer bahwa orang yang mengalami banyak penderitaan pasti akan menjadi lebih kuat, dewasa, dan bijaksana.



Ungkapan seperti "apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat" sering digunakan untuk menggambarkan pengalaman sulit.



Memang, sebagian individu dapat mengalami pertumbuhan setelah melewati pengalaman traumatis. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai post-traumatic growth atau pertumbuhan pascatrauma.



Seseorang mungkin menjadi lebih menghargai kehidupan, memiliki hubungan yang lebih bermakna, menemukan tujuan hidup baru, atau mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri.



Namun, pertumbuhan tersebut bukan sesuatu yang otomatis terjadi.



Sebagian orang justru mengalami kesulitan berkepanjangan setelah peristiwa traumatis. Mereka mungkin menghadapi kecemasan, gangguan tidur, kesulitan mempercayai orang lain, atau gejala PTSD.



Bahkan, seseorang dapat mengalami pertumbuhan pribadi sekaligus masih merasakan kesedihan dan kesulitan emosional.



Keduanya tidak harus saling meniadakan.



Masalah muncul ketika masyarakat terlalu cepat memaksa seseorang untuk mengambil pelajaran positif dari penderitaannya.



Misalnya, seseorang yang kehilangan orang tercinta mungkin sering mendengar bahwa kejadian tersebut akan membuatnya lebih kuat.



Padahal, ia mungkin hanya membutuhkan ruang untuk berduka, didengarkan, dan mendapatkan dukungan.



Tidak semua penderitaan harus segera diubah menjadi pelajaran hidup.



Tidak semua luka harus menghasilkan kebijaksanaan.



Dan seseorang tidak perlu membuktikan bahwa dirinya menjadi lebih kuat setelah mengalami sesuatu yang menyakitkan.



Intinya: pertumbuhan setelah trauma mungkin terjadi, tetapi bukan kewajiban bagi setiap penyintas. Pemulihan bukan perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling kuat.



6. Trauma Tidak Selalu Hilang dengan Sendirinya Seiring Berjalannya Waktu



Waktu memang dapat membantu seseorang beradaptasi dengan pengalaman buruk. Banyak orang secara alami mengalami penurunan tekanan emosional setelah melewati peristiwa sulit.



Namun, waktu saja tidak selalu cukup untuk mengatasi dampak trauma.



Sebagian orang mungkin tetap mengalami gejala selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah peristiwa traumatis.



Dalam kondisi tertentu, mereka dapat mengalami gangguan stres pascatrauma atau PTSD.



Beberapa gejala PTSD antara lain:



Mengalami ingatan traumatis yang muncul berulang kali dan terasa mengganggu.



Mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan peristiwa traumatis.



Menghindari tempat, orang, atau situasi yang mengingatkan pada pengalaman tersebut.



Merasa terus-menerus waspada atau mudah terkejut.



Mengalami perubahan negatif dalam suasana hati dan cara memandang diri sendiri.



Mengalami gangguan tidur atau kesulitan berkonsentrasi.



Gejala-gejala tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk durasi, tingkat keparahan, dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari.



Dalam diagnosis PTSD, gejala berlangsung lebih dari satu bulan dan menimbulkan gangguan bermakna dalam kehidupan seseorang.



Penting juga dipahami bahwa tidak semua orang yang mengalami trauma akan mengalami PTSD.



Ada individu yang mampu pulih tanpa mengalami gangguan psikologis berkepanjangan. Ada pula yang membutuhkan bantuan profesional agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih nyaman.



Jika pengalaman masa lalu terus mengganggu aktivitas, hubungan, pekerjaan, atau kualitas hidup, berkonsultasi dengan psikolog klinis atau psikiater merupakan langkah yang tepat.



Mencari bantuan bukan tanda bahwa seseorang gagal mengatasi masalahnya sendiri.



Justru, meminta pertolongan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan mental.



Intinya: waktu dapat membantu proses pemulihan, tetapi tidak selalu menyelesaikan semua dampak psikologis. Terkadang, seseorang membutuhkan dukungan dan penanganan yang tepat.



7. Tidak Semua Orang yang Mengalami Trauma Membutuhkan Respons atau Cara Pemulihan yang Sama



Hal terakhir yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa semua orang dapat pulih dari trauma dengan cara yang sama.



Kita sering menemukan saran sederhana di media sosial, seperti memaafkan orang yang menyakiti, melakukan meditasi, menulis jurnal, berpikir positif, atau mencoba mencintai diri sendiri.



Berbagai aktivitas tersebut memang dapat membantu sebagian orang mengelola emosi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.



Namun, tidak ada satu metode yang otomatis cocok untuk semua individu.



Pengalaman traumatis memiliki karakteristik yang berbeda. Kondisi psikologis seseorang, lingkungan sosial, usia ketika peristiwa terjadi, dukungan keluarga, dan pengalaman hidup lainnya juga dapat memengaruhi proses pemulihan.



Seseorang yang mengalami trauma akibat kecelakaan mungkin memiliki kebutuhan pemulihan yang berbeda dengan seseorang yang mengalami kekerasan dalam hubungan selama bertahun-tahun.



Begitu pula anak yang mengalami pengabaian emosional membutuhkan pendekatan yang mungkin berbeda dengan orang dewasa yang mengalami peristiwa traumatis baru-baru ini.



Dalam psikologi, pemulihan trauma sering kali melibatkan beberapa aspek sekaligus.



Pertama, membangun rasa aman.



Seseorang perlu memiliki lingkungan yang membuatnya merasa terlindungi, baik secara fisik maupun emosional.



Kedua, mengembangkan kemampuan mengatur emosi.



Belajar mengenali pemicu stres, memahami respons tubuh, dan menggunakan strategi regulasi emosi dapat membantu seseorang menghadapi situasi yang sulit.



Ketiga, memproses pengalaman traumatis.



Dalam kondisi yang sesuai, psikoterapi dapat membantu individu memahami dan mengolah ingatan serta keyakinan yang terbentuk setelah pengalaman traumatis.



Keempat, membangun kembali hubungan yang sehat.



Dukungan sosial memiliki peran penting dalam pemulihan. Hubungan yang aman dan suportif dapat membantu seseorang kembali merasakan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya.



Kelima, mengembangkan kembali kehidupan yang bermakna.



Pemulihan bukan hanya tentang mengurangi gejala, tetapi juga membantu seseorang membangun rutinitas, tujuan, hubungan, dan identitas yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh pengalaman traumatisnya.



Karena itu, seseorang tidak perlu memaksakan diri mengikuti proses pemulihan orang lain.



Setiap individu memiliki perjalanan yang berbeda.



Intinya: pemulihan trauma bukan proses yang seragam. Pendekatan yang efektif perlu mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kondisi psikologis masing-masing individu.



Mengapa Kita Perlu Memahami Trauma dengan Lebih Bijaksana?



Memahami trauma bukan berarti menganggap semua masalah kehidupan sebagai gangguan psikologis.



Bukan pula berarti setiap perilaku negatif seseorang harus dibenarkan dengan alasan memiliki masa lalu yang menyakitkan.



Trauma dapat membantu kita memahami mengapa seseorang memiliki respons emosional atau pola perilaku tertentu. Namun, memahami penyebab suatu perilaku tidak berarti menghilangkan tanggung jawab seseorang atas tindakannya.



Seseorang yang pernah mengalami trauma tetap memiliki tanggung jawab untuk tidak menyakiti orang lain.



Di sisi lain, orang yang sedang berjuang dengan dampak pengalaman traumatis juga layak mendapatkan empati dan dukungan.



Kita perlu berhenti mengukur penderitaan seseorang hanya berdasarkan apa yang terlihat dari luar.



Orang yang tertawa belum tentu tidak sedang berjuang. Orang yang terlihat kuat belum tentu tidak membutuhkan pertolongan. Dan orang yang belum mampu menceritakan pengalamannya bukan berarti sedang berpura-pura.



Memahami trauma juga mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam memberikan nasihat.



Alih-alih berkata, "Kamu harus melupakan semuanya," kita bisa mengatakan, "Aku mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang kamu alami, tetapi aku bersedia mendengarkan."



Alih-alih memaksa seseorang untuk segera memaafkan, kita dapat menghargai prosesnya dalam membangun kembali rasa aman.



Terkadang, dukungan terbaik bukanlah memberikan solusi dengan cepat, melainkan menciptakan ruang agar seseorang merasa tidak sendirian.



Kesimpulan



Trauma merupakan pengalaman psikologis yang kompleks dan tidak bisa disederhanakan menjadi sekadar kenangan buruk atau perasaan sedih.



Ada tujuh hal penting yang perlu kita pahami: trauma tidak selalu berasal dari peristiwa yang terlihat ekstrem, tidak selalu tampak dari luar, tidak bisa disembuhkan hanya dengan melupakan masa lalu, terkadang tidak disadari oleh orang yang mengalaminya, tidak otomatis membuat seseorang menjadi lebih kuat, tidak selalu hilang seiring berjalannya waktu, dan tidak memiliki satu metode pemulihan yang cocok untuk semua orang.



Pada akhirnya, memahami trauma berarti belajar melihat manusia secara lebih utuh.



Kita tidak hanya melihat perilaku seseorang hari ini, tetapi juga berusaha memahami pengalaman yang mungkin membentuk cara mereka memandang dunia.



Namun, masa lalu tidak harus menjadi penentu seluruh masa depan seseorang.



Dengan dukungan yang tepat, lingkungan yang aman, dan penanganan profesional ketika diperlukan, seseorang memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih sehat dan bermakna.



