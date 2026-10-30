7 Alasan Mengapa Kita Dapat Merasa Bersyukur atas Kabar Baik yang Diterima oleh Orang Lain

seseorang yang bersyukur saat mendengar kabar baik dari orang lain / foto: Magnific/eugeneshemyakin9

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kabar baik dari orang-orang di sekitar kita. Ada teman yang berhasil mendapatkan pekerjaan impian, saudara yang akhirnya menikah, rekan kerja yang memperoleh promosi jabatan, atau seseorang yang berhasil mencapai cita-cita setelah melalui perjuangan panjang. Mendengar kabar seperti itu tentu dapat menimbulkan berbagai macam perasaan. Ada yang ikut bahagia, merasa terinspirasi, bahkan tidak jarang muncul rasa iri karena pencapaian orang lain mengingatkan kita pada sesuatu yang belum berhasil kita raih.



Sebenarnya, merasa bahagia dan bersyukur atas kabar baik yang diterima orang lain merupakan salah satu bentuk kedewasaan emosional yang menarik untuk dipahami. Dalam psikologi, kemampuan untuk ikut merasakan kebahagiaan orang lain berkaitan dengan empati, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, serta kemampuan seseorang dalam mengelola emosi.



Menariknya, kebahagiaan tidak selalu harus berasal dari sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Terkadang, mendengar bahwa orang lain mendapatkan kesempatan baik, berhasil melewati masa sulit, atau memperoleh sesuatu yang selama ini diperjuangkan juga dapat memberikan perasaan positif bagi diri sendiri.



Lantas, mengapa kita dapat merasa bersyukur atas kabar baik yang diterima oleh orang lain?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (30/10), terdapat tujuh alasannya menurut sudut pandang psikologi.



1. Karena Kita Memiliki Kemampuan untuk Berempati kepada Orang Lain



Salah satu alasan utama mengapa kita dapat merasa bersyukur atas kebahagiaan orang lain adalah karena manusia memiliki kemampuan untuk berempati.



Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan ikut merasakan emosi yang dialami orang lain. Ketika seseorang menceritakan keberhasilannya, kita mungkin dapat membayangkan betapa panjang perjuangan yang telah dilalui, berapa banyak pengorbanan yang dilakukan, serta seberapa besar kebahagiaan yang dirasakan ketika akhirnya mendapatkan hasil yang diharapkan.



Misalnya, seorang teman bercerita bahwa dirinya akhirnya diterima bekerja setelah berbulan-bulan mengirimkan lamaran pekerjaan. Kita mengetahui bahwa sebelumnya ia sering mengalami penolakan, merasa kecewa, dan hampir kehilangan harapan. Ketika mendengar kabar bahwa usahanya membuahkan hasil, kita pun ikut merasa lega dan bahagia.



Perasaan tersebut muncul karena kita tidak hanya melihat hasil akhirnya, tetapi juga mampu memahami perjalanan emosional yang menyertainya.



Dalam psikologi, empati membantu seseorang membangun hubungan emosional yang lebih sehat dengan lingkungan sosialnya. Kita tidak selalu harus mengalami peristiwa yang sama untuk dapat memahami kebahagiaan orang lain.



Dengan demikian, bersyukur atas kabar baik orang lain merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kepedulian terhadap kehidupan dan perjuangan sesama manusia.



2. Karena Kebahagiaan Orang Lain Tidak Selalu Mengurangi Kebahagiaan Kita



Dalam kehidupan sosial, terkadang kita tanpa sadar memandang kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus diperebutkan. Ketika orang lain mendapatkan keberhasilan, kita mungkin merasa bahwa kesempatan kita menjadi semakin kecil.



Pola pikir seperti ini sering berkaitan dengan perbandingan sosial atau social comparison.



Menurut teori perbandingan sosial yang diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger, manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi kemampuan, pencapaian, dan kondisi dirinya dengan membandingkannya dengan orang lain.



Perbandingan tersebut sebenarnya merupakan hal yang wajar. Namun, apabila dilakukan secara berlebihan, kita dapat terjebak dalam perasaan tidak puas, iri hati, dan menganggap pencapaian orang lain sebagai ancaman terhadap harga diri.



Sebaliknya, kita dapat membangun pola pikir yang lebih sehat dengan memahami bahwa kehidupan setiap orang memiliki perjalanan, kesempatan, dan waktunya masing-masing.



Ketika teman mendapatkan pekerjaan yang bagus, bukan berarti kesempatan kita untuk memperoleh pekerjaan juga menghilang. Ketika saudara berhasil membeli rumah, bukan berarti kita telah gagal dalam menjalani kehidupan. Begitu pula ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan dalam hubungan percintaannya, bukan berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang sama.



Kebahagiaan bukanlah sumber daya yang jumlahnya terbatas.



Memahami hal ini dapat membantu kita lebih mudah mengucapkan selamat, memberikan dukungan, dan merasa bersyukur ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang baik.



Kita tidak harus kehilangan sesuatu hanya karena orang lain memperoleh kebahagiaan.



3. Karena Bersyukur atas Kebahagiaan Orang Lain Membantu Mengurangi Rasa Iri



Rasa iri merupakan emosi manusiawi yang dapat muncul ketika kita melihat orang lain memiliki sesuatu yang kita inginkan. Misalnya, melihat teman mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, memiliki keluarga harmonis, atau mencapai kesuksesan pada usia yang relatif muda.



Perasaan iri tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang memiliki karakter buruk. Terkadang, perasaan tersebut justru menjadi petunjuk mengenai keinginan, harapan, atau kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.



Namun, jika terus dipelihara, rasa iri dapat membuat seseorang sulit menikmati kehidupannya sendiri.



Salah satu cara untuk mengelola emosi tersebut adalah dengan melatih rasa syukur atau gratitude.



Dalam psikologi positif, rasa syukur merupakan emosi positif yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengenali dan menghargai hal-hal baik dalam kehidupan.



Robert A. Emmons dan Michael E. McCullough merupakan dua peneliti yang banyak mempelajari hubungan antara rasa syukur dan kesejahteraan psikologis.



Ketika kita membiasakan diri untuk menghargai kabar baik yang diterima orang lain, perhatian kita perlahan-lahan tidak lagi hanya tertuju pada apa yang belum dimiliki. Kita mulai belajar melihat bahwa kehidupan masih menyimpan banyak hal baik, termasuk kebahagiaan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita.



Contohnya, daripada terus merasa kesal karena teman berhasil mendapatkan promosi jabatan, kita dapat mencoba mengatakan kepada diri sendiri bahwa keberhasilannya merupakan sesuatu yang pantas dirayakan.



Kita juga dapat menjadikan pencapaiannya sebagai pengingat bahwa usaha dan kesempatan dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan seseorang.



Dengan cara ini, rasa iri tidak harus berkembang menjadi kebencian. Kita dapat mengubahnya menjadi penerimaan, penghargaan, bahkan motivasi untuk memperbaiki kehidupan sendiri.



4. Karena Kita Menyadari Bahwa Kebahagiaan Merupakan Sesuatu yang Layak Dibagikan



Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan keterikatan dengan orang lain.



Kita tidak hidup sepenuhnya terpisah dari lingkungan. Ada keluarga, sahabat, pasangan, rekan kerja, dan masyarakat yang turut memberikan warna dalam perjalanan kehidupan.



Karena itu, kebahagiaan seseorang terkadang dapat memberikan pengaruh positif kepada orang-orang di sekitarnya.



Dalam psikologi, terdapat konsep prosocial behavior, yaitu perilaku yang dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat atau kebaikan kepada orang lain.



Salah satu bentuk perilaku prososial adalah ikut merayakan keberhasilan seseorang, memberikan ucapan selamat, menunjukkan dukungan, serta membantu orang lain menikmati momen bahagianya.



Ketika kita merasa bersyukur atas kabar baik yang diterima orang lain, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak harus selalu berpusat pada diri sendiri.



Misalnya, ketika seorang anggota keluarga berhasil menyelesaikan pendidikan setelah melewati berbagai kesulitan, kita ikut merasa bangga. Keberhasilannya mungkin tidak secara langsung mengubah kehidupan kita, tetapi tetap memberikan kebahagiaan karena kita memiliki hubungan emosional dengannya.



Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dapat memiliki dimensi sosial.



Kita dapat merasakan kepuasan ketika mengetahui bahwa orang-orang yang kita sayangi berada dalam kondisi yang lebih baik. Bahkan, terkadang melihat mereka tersenyum sudah cukup untuk membuat suasana hati kita menjadi lebih menyenangkan.



Dengan demikian, bersyukur atas kebahagiaan orang lain merupakan bentuk penghargaan terhadap hubungan antarmanusia.



5. Karena Kita Dapat Melihat Harapan dan Peluang dari Keberhasilan Orang Lain



Kabar baik yang diterima orang lain terkadang memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar kebahagiaan. Kabar tersebut juga dapat menumbuhkan harapan.



Dalam psikologi, terdapat konsep self-efficacy yang diperkenalkan oleh Albert Bandura. Konsep ini merujuk pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan tertentu.



Salah satu sumber terbentuknya keyakinan tersebut adalah pengalaman keberhasilan orang lain yang kita amati, terutama ketika kita merasa memiliki kesamaan dengan orang tersebut.



Sebagai contoh, kita mungkin memiliki seorang teman yang berasal dari latar belakang sederhana. Ia bekerja sambil kuliah, menghadapi berbagai keterbatasan, tetapi akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan cita-citanya.



Ketika mendengar keberhasilannya, kita tidak hanya merasa bahagia. Kita juga memperoleh gambaran bahwa tantangan hidup tidak selalu menjadi penghalang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.



Keberhasilan orang lain dapat menjadi bukti bahwa perubahan positif mungkin terjadi.



Tentu saja, perjalanan setiap orang berbeda. Kita tidak harus memiliki pencapaian yang sama, dalam waktu yang sama, atau melalui cara yang sama. Namun, pengalaman orang lain dapat memberikan perspektif baru mengenai kemungkinan yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita pikirkan.



Oleh sebab itu, kita dapat merasa bersyukur ketika mendengar kabar baik dari orang lain karena keberhasilan mereka terkadang membantu kita mempertahankan optimisme terhadap masa depan.



6. Karena Sikap Tersebut Membantu Membangun Hubungan Sosial yang Lebih Sehat



Hubungan sosial yang baik tidak hanya terbentuk ketika seseorang hadir pada saat orang lain mengalami kesulitan. Kemampuan untuk ikut merayakan kebahagiaan juga memiliki peran penting.



Dalam psikologi hubungan interpersonal, terdapat istilah capitalization, yaitu proses ketika seseorang membagikan pengalaman positif kepada orang lain dan mendapatkan respons yang mendukung.



Konsep ini banyak dikaitkan dengan penelitian Shelly Gable dan rekan-rekannya mengenai respons terhadap kabar baik dalam hubungan sosial.



Ketika seseorang menceritakan kabar menggembirakan, respons yang diberikan oleh orang lain dapat memengaruhi kualitas hubungan mereka.



Bayangkan ketika seorang teman mengatakan bahwa dirinya baru saja mendapatkan beasiswa. Ada beberapa kemungkinan respons yang dapat kita berikan.



Kita bisa menunjukkan antusiasme, bertanya mengenai proses yang dilaluinya, dan memberikan ucapan selamat. Namun, kita juga bisa memberikan respons yang datar, mengalihkan pembicaraan, atau bahkan meremehkan pencapaiannya.



Respons pertama menunjukkan dukungan yang tulus. Dalam penelitian mengenai active constructive responding, respons yang antusias dan membangun terhadap kabar baik berkaitan dengan kualitas hubungan yang lebih baik.



Ketika seseorang merasa bahwa kebahagiaannya diterima dan dihargai, ia cenderung merasa lebih dekat dengan orang yang memberikan dukungan tersebut.



Sebaliknya, jika kabar baik selalu disambut dengan sikap sinis atau persaingan, hubungan sosial dapat menjadi kurang nyaman.



Oleh karena itu, merasa bersyukur atas kabar baik orang lain bukan hanya bermanfaat bagi kondisi emosional kita sendiri, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih hangat, suportif, dan saling menghargai.



7. Karena Kita Belajar Memandang Kehidupan dengan Lebih Luas dan Dewasa



Alasan terakhir adalah karena kemampuan untuk bersyukur atas kebahagiaan orang lain menunjukkan bahwa kita mulai memiliki cara pandang yang lebih luas terhadap kehidupan.



Ketika masih terlalu berfokus pada pencapaian pribadi, kita mungkin mudah mengukur kebahagiaan berdasarkan apa yang sudah berhasil diperoleh dibandingkan dengan orang lain.



Kita merasa tertinggal ketika teman menikah lebih dahulu, merasa gagal ketika rekan kerja memperoleh jabatan lebih tinggi, atau merasa kurang beruntung ketika orang lain mendapatkan kesempatan yang selama ini kita inginkan.



Padahal, kehidupan bukanlah perlombaan yang memiliki satu garis akhir untuk semua orang.



Setiap individu memiliki kondisi, prioritas, tantangan, dan perjalanan yang berbeda. Ada orang yang berhasil mencapai kesuksesan karier pada usia muda, tetapi ada pula yang baru menemukan arah hidupnya setelah melewati berbagai pengalaman.



Ada yang mendapatkan kebahagiaan melalui keluarga, ada yang menemukannya dalam pekerjaan, dan ada pula yang merasa cukup dengan kehidupan sederhana yang dijalaninya.



Dalam konteks kesejahteraan psikologis, kemampuan menerima perjalanan hidup sendiri dan menghargai kehidupan orang lain berkaitan dengan sikap penerimaan diri serta hubungan positif dengan orang lain.



Kita mulai memahami bahwa keberhasilan seseorang tidak perlu menjadi ukuran kegagalan diri sendiri.



Kita juga belajar bahwa tidak semua hal harus dimiliki sekarang, tidak semua pencapaian harus dibandingkan, dan tidak semua kabar baik harus membuat kita merasa tertinggal.



Pada akhirnya, kedewasaan emosional bukan berarti kita tidak pernah merasa iri atau kecewa. Kedewasaan justru terlihat dari kemampuan untuk mengenali perasaan tersebut tanpa membiarkannya menguasai cara kita memperlakukan orang lain.



Kita dapat mengakui bahwa ada sesuatu yang juga kita inginkan, sambil tetap memberikan ruang bagi orang lain untuk menikmati kebahagiaannya.



Penutup



Merasa bersyukur atas kabar baik yang diterima oleh orang lain merupakan salah satu bentuk sikap positif yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan emosional dan sosial kita.



Dari sudut pandang psikologi, perasaan tersebut berkaitan dengan empati, rasa syukur, kemampuan mengelola perbandingan sosial, perilaku prososial, optimisme, serta kualitas hubungan interpersonal.



Kita dapat belajar bahwa kebahagiaan tidak harus selalu berasal dari pencapaian pribadi. Terkadang, mendengar seseorang berhasil melewati masa sulit, memperoleh kesempatan baru, atau mencapai sesuatu yang telah lama diperjuangkan juga dapat menjadi alasan untuk tersenyum.



Tentu saja, bukan berarti kita harus memaksakan diri untuk selalu bahagia ketika mendengar keberhasilan orang lain. Perasaan iri, kecewa, atau sedih tetap merupakan bagian dari pengalaman manusia yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami dan mengelola perasaan tersebut secara sehat.



Kita boleh memiliki impian yang belum tercapai, tetapi tetap ikut bersyukur ketika orang lain berhasil mewujudkan impiannya.



Kita boleh sedang menjalani masa sulit, tetapi tetap memberikan doa dan dukungan kepada mereka yang sedang menikmati masa bahagia.



Sebab, kehidupan akan terasa jauh lebih menyenangkan ketika kita tidak selalu memandang kebahagiaan orang lain sebagai pembanding, melainkan sebagai sesuatu yang juga layak disyukuri.



Pada akhirnya, salah satu bentuk keindahan dalam kehidupan adalah ketika kita mampu ikut tersenyum melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang baik, meskipun hal tersebut bukan milik kita.