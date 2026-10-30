6 Alasan Mengapa Kebanyakan Orang Kalah dalam Negosiasi Pertama dengan Dirinya Sendiri

seseorang yang kalah negosiasi dengan dirinya sendiri / foto: Magnific/wayhomestudio

JawaPos.com - Pernahkah kamu berjanji kepada diri sendiri untuk bangun lebih pagi, tetapi akhirnya menekan tombol snooze berkali-kali? Pernah bertekad berhenti menunda pekerjaan, tetapi justru menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal-hal yang tidak penting? Atau pernah membuat keputusan untuk mengubah hidup, tetapi beberapa hari kemudian kembali melakukan kebiasaan lama?

Menariknya, sebagian besar orang menganggap kegagalan seperti ini sebagai masalah kurang disiplin, kurang motivasi, atau kurang kemauan. Padahal, jika dilihat dari perspektif psikologi, ada sesuatu yang jauh lebih menarik sedang terjadi: kita sebenarnya sedang bernegosiasi dengan diri sendiri, dan sering kali kita kalah bahkan sebelum benar-benar memulai.



Negosiasi pertama dalam hidup bukanlah ketika kita berhadapan dengan atasan, klien, pasangan, atau orang yang memiliki kepentingan berbeda. Negosiasi pertama justru terjadi di dalam pikiran kita sendiri.



Ada satu bagian dari diri kita yang mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, tetapi ada bagian lain yang menginginkan kenyamanan, kesenangan, keamanan, dan kepuasan sesaat.



Keduanya saling berhadapan.



Ketika seseorang berkata, "Besok saya harus mulai olahraga," sebenarnya ia sedang membuat kesepakatan dengan dirinya sendiri. Namun, ketika pagi tiba dan tempat tidur terasa begitu nyaman, muncul suara lain: "Tidak apa-apa kalau hari ini istirahat. Besok masih bisa."



Pada titik itulah negosiasi berlangsung.



Masalahnya, banyak orang terlalu mudah memberikan toleransi kepada keinginan sesaat. Mereka terus menunda, membuat pengecualian, dan membenarkan keputusan yang sebenarnya bertentangan dengan tujuan jangka panjang.



Lalu, mengapa kebanyakan orang begitu mudah kalah dalam negosiasi pertama dengan dirinya sendiri?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (30/10), terdapat enam penjelasan menurut psikologi.



1. Otak Lebih Menyukai Kenyamanan Sekarang daripada Keuntungan di Masa Depan



Salah satu alasan terbesar mengapa manusia sering mengingkari janji kepada dirinya sendiri adalah karena otak memiliki kecenderungan untuk lebih menghargai kepuasan yang bisa diperoleh sekarang dibandingkan keuntungan yang baru dirasakan nanti.



Dalam psikologi perilaku, kecenderungan ini dikenal sebagai temporal discounting atau penurunan nilai subjektif terhadap imbalan yang diperoleh di masa depan.



Sederhananya, sesuatu yang menyenangkan sekarang sering terasa jauh lebih menarik daripada sesuatu yang bermanfaat beberapa bulan kemudian.



Misalnya, seseorang ingin menurunkan berat badan. Ia mengetahui bahwa olahraga teratur dan menjaga pola makan akan memberikan manfaat bagi kesehatannya. Namun, ketika melihat makanan favorit, keinginan untuk menikmatinya terasa jauh lebih kuat daripada bayangan tubuh yang lebih sehat di masa depan.



Secara rasional, ia mengetahui apa yang harus dipilih. Namun, secara emosional, pilihan yang memberikan kesenangan langsung terasa lebih menggoda.



Hal serupa terjadi dalam banyak aspek kehidupan.



Kita memilih menonton film daripada menyelesaikan pekerjaan.



Kita memilih tidur lebih lama daripada bangun untuk berolahraga.



Kita memilih membeli barang yang tidak dibutuhkan daripada menabung.



Kita memilih menunda belajar daripada menghadapi kesulitan.



Kita memilih kenyamanan daripada mengambil risiko untuk berkembang.



Inilah salah satu konflik paling mendasar dalam perilaku manusia: kepentingan jangka pendek sering bertentangan dengan kepentingan jangka panjang.



Psikolog dan peneliti perilaku telah banyak mempelajari fenomena ini melalui konsep delay discounting. Semakin jauh suatu imbalan berada di masa depan, semakin kecil nilai subjektifnya bagi sebagian orang.



Akibatnya, tujuan besar yang sebenarnya penting menjadi mudah dikalahkan oleh kesenangan kecil yang tersedia saat ini.



Masalahnya bukan karena seseorang tidak mengetahui apa yang baik untuk dirinya, melainkan karena mengetahui sesuatu yang baik tidak otomatis membuatnya mampu memilih hal tersebut.



Cara mengatasinya adalah membuat keuntungan jangka panjang terasa lebih dekat dan konkret.



Jika ingin hidup lebih sehat, jangan hanya membayangkan hasil enam bulan ke depan. Fokuslah pada manfaat yang bisa dirasakan setelah satu sesi olahraga: tubuh lebih segar, pikiran lebih jernih, dan munculnya rasa puas karena berhasil menepati janji.



Semakin dekat manfaat sebuah tindakan terasa, semakin mudah kita mempertahankan komitmen.



2. Kita Terlalu Pandai Mencari Alasan untuk Membenarkan Keinginan Sendiri



Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyusun alasan yang terdengar masuk akal, bahkan ketika alasan tersebut sebenarnya hanya digunakan untuk membenarkan sesuatu yang sudah ingin dilakukan.



Dalam psikologi, salah satu konsep yang berkaitan dengan fenomena ini adalah cognitive dissonance atau disonansi kognitif.



Konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger ini menjelaskan ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika seseorang memiliki keyakinan, nilai, atau perilaku yang saling bertentangan.



Contohnya, seseorang percaya bahwa disiplin merupakan kunci keberhasilan. Namun, ia terus menunda pekerjaan penting.



Ada ketidaksesuaian antara apa yang diyakini dan apa yang dilakukan.



Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan ketidaknyamanan. Untuk menguranginya, seseorang memiliki dua pilihan: mengubah perilakunya atau mengubah cara berpikirnya.



Sayangnya, mengubah perilaku sering kali terasa lebih sulit.



Karena itu, seseorang mungkin memilih jalan yang lebih mudah dengan menciptakan pembenaran.



"Saya belum mengerjakan tugas karena sedang tidak punya inspirasi."



"Saya belum mulai bisnis karena situasinya belum tepat."



"Saya tidak olahraga hari ini karena tubuh saya perlu istirahat."



"Saya belum membaca buku karena pekerjaan sedang banyak."



Perhatikan bahwa beberapa alasan tersebut mungkin benar dalam situasi tertentu. Tubuh memang membutuhkan istirahat, pekerjaan bisa sangat padat, dan kondisi hidup tidak selalu ideal.



Namun, masalah muncul ketika alasan-alasan tersebut terus digunakan untuk menghindari sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan.



Lambat laun, seseorang tidak lagi berusaha menyelesaikan konflik antara tujuan dan perilakunya. Ia justru menjadi semakin terampil dalam membenarkan ketidakkonsistenan.



Inilah yang membuat negosiasi dengan diri sendiri begitu berbahaya.



Kita tidak selalu kalah karena tidak mampu melakukan sesuatu. Terkadang, kita kalah karena terlalu mudah menerima alasan yang kita ciptakan sendiri.



Cara mengatasinya adalah membedakan antara alasan yang benar-benar merupakan hambatan dan alasan yang hanya berfungsi sebagai pembenaran.



Ketika ingin membatalkan sebuah komitmen, tanyakan kepada diri sendiri:



"Apakah saya benar-benar tidak bisa melakukannya, atau sebenarnya saya hanya tidak ingin merasakan ketidaknyamanan saat melakukannya?"



Pertanyaan sederhana ini dapat membantu seseorang melihat perbedaan antara kebutuhan nyata dan keinginan untuk menghindar.



3. Kita Menghindari Ketidaknyamanan meskipun Mengetahui bahwa Itu Penting



Banyak orang mengira bahwa keberhasilan hanya membutuhkan motivasi yang cukup besar.



Padahal, motivasi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan perilaku. Kemampuan seseorang menghadapi ketidaknyamanan juga memiliki peran penting.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep experiential avoidance, yaitu kecenderungan menghindari pengalaman internal yang tidak menyenangkan, seperti kecemasan, rasa takut, kebosanan, frustrasi, atau ketidakpastian.



Contohnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.



Seseorang ingin memulai usaha, tetapi takut gagal.



Seseorang ingin berbicara di depan umum, tetapi merasa cemas akan penilaian orang lain.



Seseorang ingin belajar keterampilan baru, tetapi tidak nyaman ketika harus menjadi pemula.



Seseorang ingin memperbaiki hubungan, tetapi menghindari percakapan sulit karena takut konflik.



Dalam situasi seperti ini, manusia sering kali tidak benar-benar menghindari tujuannya. Mereka menghindari perasaan tidak menyenangkan yang muncul ketika berusaha mencapai tujuan tersebut.



Akibatnya, menghindari tindakan terasa seperti sebuah kemenangan kecil.



Ketika seseorang membatalkan rencana olahraga, ia tidak perlu menghadapi rasa lelah. Ketika seseorang menunda pekerjaan, ia tidak perlu menghadapi tekanan. Ketika seseorang menghindari percakapan sulit, ia tidak perlu menghadapi kecemasan.



Untuk sementara, semuanya terasa lebih nyaman.



Namun, kenyamanan tersebut memiliki harga.



Setiap kali seseorang menghindari ketidaknyamanan, ia berpotensi memperkuat pola penghindaran yang sama. Pada kesempatan berikutnya, tindakan menghindar bisa terasa semakin mudah, sementara menghadapi situasi tersebut terasa semakin berat.



Inilah alasan mengapa kebiasaan menunda sering berkembang menjadi pola yang berulang.



Seseorang tidak hanya menunda satu pekerjaan. Ia mulai membangun hubungan psikologis dengan ketidaknyamanan: setiap kali sesuatu terasa sulit, respons pertamanya adalah melarikan diri.



Padahal, perkembangan pribadi hampir selalu melibatkan pengalaman yang tidak nyaman.



Belajar membutuhkan kesabaran. Disiplin membutuhkan pengorbanan. Perubahan membutuhkan penyesuaian. Keberanian membutuhkan kesediaan untuk menghadapi rasa takut.



Cara mengatasinya bukan dengan memaksa diri agar tidak pernah merasa takut, bosan, atau malas.



Sebaliknya, belajarlah melakukan sesuatu meskipun perasaan tersebut masih ada.



Jika ingin menulis, mulailah dengan satu paragraf meskipun belum memiliki inspirasi. Jika ingin berolahraga, mulailah dengan berjalan selama sepuluh menit. Jika ingin belajar, buka materi dan fokus selama lima belas menit.



Tujuannya bukan langsung menjadi sempurna, melainkan membangun kemampuan untuk bertindak tanpa harus menunggu perasaan menjadi ideal.



Orang yang mampu berkembang bukanlah orang yang selalu merasa nyaman ketika melakukan hal penting, melainkan orang yang tidak selalu menjadikan ketidaknyamanan sebagai alasan untuk berhenti.



4. Kita Terjebak dalam Perangkap Niat Baik tanpa Sistem yang Mendukung



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan manusia adalah terlalu mengandalkan niat.



Ketika merasa termotivasi, seseorang membuat banyak janji kepada dirinya sendiri.



Mulai besok akan bangun pukul lima pagi. Mulai minggu depan akan membaca tiga puluh halaman setiap hari. Bulan depan akan mulai menabung. Tahun ini akan mengubah seluruh kebiasaan buruk.



Pada saat membuat keputusan tersebut, semuanya terasa mudah.



Namun, ketika menghadapi kehidupan sehari-hari, niat tersebut mulai berhadapan dengan berbagai gangguan.



Pekerjaan menumpuk. Tubuh lelah. Lingkungan tidak mendukung. Ada banyak godaan yang menawarkan kesenangan lebih cepat.



Di sinilah seseorang menyadari bahwa memiliki niat berbeda dengan memiliki kemampuan untuk menjalankan niat.



Dalam psikologi, terdapat konsep intention-behavior gap, yaitu kesenjangan antara niat seseorang dan perilaku yang benar-benar dilakukannya.



Seseorang bisa memiliki keinginan kuat untuk berubah, tetapi belum tentu mampu menerjemahkan keinginan tersebut menjadi tindakan nyata.



Salah satu penyebabnya adalah karena manusia tidak selalu mengambil keputusan melalui pertimbangan sadar. Banyak perilaku sehari-hari berlangsung secara otomatis akibat kebiasaan, pemicu lingkungan, dan pola respons yang telah terbentuk.



Misalnya, seseorang ingin mengurangi penggunaan media sosial.



Ia sudah memiliki niat kuat. Namun, ponsel selalu berada di samping tempat tidur. Setiap kali merasa bosan, tangannya secara otomatis membuka aplikasi media sosial.



Dalam situasi seperti ini, niat baik harus berhadapan dengan kebiasaan yang sudah terbentuk.



Jika hanya mengandalkan kemauan, perjuangannya akan terus berulang.



Karena itu, psikologi perilaku menekankan pentingnya membangun sistem yang membantu seseorang menjalankan niatnya.



Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah implementation intentions, yaitu membuat rencana spesifik dengan pola jika-maka.



Contohnya:



Jika jam menunjukkan pukul 06.00, saya langsung mengenakan pakaian olahraga.



Jika selesai makan malam, saya akan membaca buku selama lima belas menit.



Jika ingin membuka media sosial saat bekerja, saya akan menyelesaikan satu tugas kecil terlebih dahulu.



Jika menerima penghasilan, saya akan langsung menyisihkan sejumlah uang untuk tabungan.



Rencana seperti ini membantu menghubungkan situasi tertentu dengan tindakan yang sudah ditentukan sebelumnya.



Dengan begitu, seseorang tidak perlu terus-menerus melakukan negosiasi dari awal.



Ia tidak lagi bertanya, "Apakah hari ini saya ingin berolahraga?"



Ia cukup menjalankan rencana yang telah dibuat.



Inilah perbedaan antara orang yang hanya memiliki keinginan untuk berubah dan orang yang membangun sistem untuk mendukung perubahan.



5. Kita Terlalu Mudah Memberikan Diskon terhadap Janji Sendiri



Menariknya, manusia sering kali lebih mudah menuntut konsistensi dari orang lain dibandingkan dari dirinya sendiri.



Ketika seseorang berjanji kepada atasan untuk menyelesaikan pekerjaan, ia mungkin merasa memiliki tanggung jawab besar. Ketika berjanji kepada teman untuk datang pada waktu tertentu, ia berusaha menepatinya.



Namun, ketika membuat janji kepada dirinya sendiri, standar yang digunakan sering kali berbeda.



"Kalau hari ini tidak belajar, besok masih bisa."



"Kalau bulan ini tidak menabung, bulan depan saja."



"Kalau hari ini gagal diet, tidak masalah. Mulai lagi hari Senin."



"Kalau hari ini tidak produktif, mungkin besok akan lebih baik."



Kita memperlakukan janji kepada diri sendiri seolah-olah tidak memiliki konsekuensi.



Padahal, setiap kali seseorang mengingkari komitmennya sendiri, ia berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap dirinya.



Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep self-efficacy yang dikembangkan oleh psikolog Albert Bandura.



Self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil tertentu.



Keyakinan ini berpengaruh terhadap bagaimana seseorang menghadapi tantangan, mempertahankan usaha, dan merespons kegagalan.



Ketika seseorang berulang kali membuat rencana tetapi tidak melaksanakannya, ia dapat mulai meragukan kemampuannya sendiri.



Awalnya mungkin hanya berkata, "Saya sedang malas."



Namun, setelah berkali-kali mengalami hal serupa, muncul keyakinan yang lebih dalam:



"Saya memang tidak pernah konsisten."



"Saya selalu gagal ketika mencoba berubah."



"Saya tidak punya disiplin."



Keyakinan semacam ini dapat menjadi penghalang psikologis bagi usaha berikutnya.



Seseorang mulai memasuki sebuah siklus:



Membuat janji kepada diri sendiri.



Merasa termotivasi untuk berubah.



Menghadapi kesulitan.



Mengingkari janji.



Merasa kecewa terhadap diri sendiri.



Kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pribadi.



Mengulangi pola yang sama.



Lama-kelamaan, seseorang bukan hanya kehilangan konsistensi, tetapi juga kehilangan keyakinan bahwa dirinya mampu berubah.



Cara mengatasinya adalah membangun kembali kepercayaan terhadap diri sendiri melalui komitmen kecil yang realistis.



Jangan langsung berjanji membaca dua jam setiap hari jika selama ini membaca sepuluh menit saja terasa sulit.



Mulailah dengan sepuluh menit.



Jangan langsung berjanji berolahraga setiap hari jika belum terbiasa bergerak secara teratur.



Mulailah dengan dua atau tiga kali seminggu.



Yang terpenting bukan seberapa besar janji yang dibuat, melainkan seberapa sering janji tersebut benar-benar ditepati.



Kepercayaan terhadap diri sendiri tidak dibangun melalui kata-kata motivasi, melainkan melalui pengalaman berulang bahwa kita mampu melakukan apa yang telah kita putuskan.



6. Kita Terlalu Takut Kehilangan Kenyamanan daripada Takut Kehilangan Masa Depan



Alasan terakhir ini mungkin merupakan salah satu yang paling mendalam.



Banyak orang sebenarnya mengetahui bahwa mereka perlu berubah. Mereka sadar bahwa kebiasaan tertentu merugikan, lingkungan tertentu tidak mendukung perkembangan, dan keputusan tertentu membuat hidup mereka berjalan di tempat.



Namun, mereka tetap bertahan.



Mengapa?



Karena sesuatu yang sudah dikenal sering terasa lebih aman daripada sesuatu yang belum pernah dicoba.



Dalam psikologi perilaku, fenomena ini berkaitan dengan status quo bias, yaitu kecenderungan manusia untuk mempertahankan keadaan yang sudah ada dibandingkan melakukan perubahan.



Ada pula konsep loss aversion dalam teori prospek yang dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Secara umum, konsep ini menjelaskan bahwa kerugian sering dirasakan lebih kuat daripada keuntungan yang setara.



Kedua konsep tersebut membantu menjelaskan mengapa perubahan sering terasa begitu sulit.



Misalnya, seseorang ingin meninggalkan pekerjaan yang tidak memberikan perkembangan. Namun, ia takut kehilangan penghasilan tetap.



Seseorang ingin memulai bisnis, tetapi takut kehilangan keamanan finansial.



Seseorang ingin mengakhiri kebiasaan buruk, tetapi merasa kehilangan sumber kesenangan yang selama ini menemani kehidupannya.



Seseorang ingin keluar dari lingkungan yang tidak sehat, tetapi takut menghadapi ketidakpastian setelahnya.



Dalam pikiran mereka, perubahan bukan hanya tentang memperoleh sesuatu yang lebih baik. Perubahan juga berarti melepaskan sesuatu yang sudah dikenal.



Bahkan ketika keadaan saat ini tidak ideal, sesuatu yang familiar sering terasa lebih mudah diterima daripada masa depan yang belum pasti.



Di sinilah negosiasi internal menjadi semakin rumit.



Satu bagian diri menginginkan kehidupan yang lebih baik. Bagian lain ingin mempertahankan keamanan yang sudah dimiliki.



Dan sering kali, manusia memilih sesuatu yang terasa aman hari ini meskipun pilihan tersebut dapat membatasi kehidupannya di masa depan.



Untuk mengatasi hal ini, seseorang perlu mengubah cara memandang risiko.



Jangan hanya bertanya:



"Apa yang akan hilang jika saya berubah?"



Mulailah bertanya:



"Apa yang mungkin hilang jika saya terus bertahan dalam keadaan yang sama?"



Sebab, tidak mengambil keputusan juga merupakan sebuah keputusan.



Tidak memulai sesuatu memiliki konsekuensi. Tidak belajar memiliki konsekuensi. Terus menunda memiliki konsekuensi. Mempertahankan kebiasaan yang merugikan juga memiliki konsekuensi.



Terkadang, risiko terbesar bukanlah mencoba sesuatu yang baru, melainkan membiarkan diri tetap berada dalam situasi yang sama selama bertahun-tahun.



Perubahan memang mengandung ketidakpastian. Namun, bertahan dalam keadaan yang tidak berkembang juga bukan jaminan keamanan.



Bagaimana Cara Memenangkan Negosiasi Pertama dengan Diri Sendiri?



Setelah memahami keenam alasan tersebut, kita bisa melihat bahwa masalah utama bukan sekadar kurangnya motivasi.



Ada banyak faktor psikologis yang memengaruhi keputusan seseorang: keinginan mendapatkan kepuasan langsung, kecenderungan membenarkan diri, penghindaran terhadap ketidaknyamanan, kebiasaan otomatis, rendahnya kepercayaan terhadap kemampuan diri, dan ketakutan menghadapi perubahan.



Karena itu, memenangkan negosiasi dengan diri sendiri tidak cukup dilakukan dengan mengatakan, "Saya harus lebih disiplin."



Diperlukan pendekatan yang lebih realistis.



Berikut beberapa langkah yang bisa diterapkan.



1. Berhenti menunggu motivasi datang.



Motivasi dapat berubah-ubah. Jangan menjadikan suasana hati sebagai syarat untuk melakukan sesuatu yang penting.



2. Buat komitmen yang kecil dan terukur.



Lebih baik melakukan sesuatu selama sepuluh menit setiap hari daripada membuat rencana besar yang hanya bertahan selama tiga hari.



3. Kurangi godaan dari lingkungan.



Jika ingin fokus bekerja, jauhkan ponsel. Jika ingin mengurangi konsumsi makanan tertentu, jangan terus menyimpannya dalam jangkauan.



4. Tentukan tindakan sebelum menghadapi godaan.



Buat rencana jika-maka agar keputusan tidak selalu bergantung pada kondisi emosional saat itu.



5. Belajar menerima ketidaknyamanan.



Jangan menganggap rasa malas, bosan, takut, atau cemas sebagai tanda bahwa kamu harus berhenti. Perasaan tersebut bisa hadir tanpa harus menentukan tindakanmu.



6. Bangun kembali kepercayaan terhadap diri sendiri.



Tepati janji kecil yang dibuat. Ketika gagal, evaluasi penyebabnya dan mulai kembali tanpa menjadikan satu kegagalan sebagai identitas diri.



Perubahan besar tidak selalu dimulai dengan keputusan yang dramatis. Sering kali, perubahan dimulai dari keputusan sederhana yang dilakukan secara konsisten.



Penutup: Musuh Terbesar Kita Terkadang Bukan Orang Lain, Melainkan Negosiasi yang Tidak Pernah Kita Menangkan



Dalam kehidupan, kita sering membayangkan bahwa tantangan terbesar berasal dari luar diri.



Kita menyalahkan keadaan, lingkungan, pekerjaan, orang lain, atau kurangnya kesempatan.



Semua itu memang bisa menjadi hambatan nyata.



Namun, ada satu bentuk hambatan yang sering tidak kita sadari: pertentangan antara apa yang kita inginkan untuk masa depan dan apa yang ingin kita nikmati saat ini.



Kita ingin sukses, tetapi tidak selalu bersedia menjalani prosesnya.



Kita ingin sehat, tetapi tidak selalu bersedia meninggalkan kebiasaan yang merugikan.



Kita ingin berkembang, tetapi tidak selalu bersedia menghadapi ketidaknyamanan.



Kita ingin hidup berbeda, tetapi sering kali masih mempertahankan pola yang membuat kehidupan kita tetap sama.



Itulah negosiasi pertama yang harus dihadapi setiap manusia.



Dan yang membuatnya sulit adalah bahwa kedua pihak dalam negosiasi tersebut sama-sama berasal dari diri kita sendiri.



Ada diri kita yang menginginkan masa depan lebih baik. Ada pula diri kita yang hanya ingin merasa nyaman hari ini.



Keduanya memiliki suara. Keduanya memiliki alasan. Namun, tidak semua alasan harus diikuti.



Kita perlu belajar membedakan kapan diri sendiri membutuhkan istirahat dan kapan sebenarnya hanya sedang mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab.



Kapan kita perlu bersabar dan kapan kita hanya sedang menunda.



Kapan kita harus mempertimbangkan risiko dan kapan ketakutan sedang menghalangi kesempatan untuk berkembang.



Pada akhirnya, kedewasaan bukan berarti selalu mampu mengendalikan semua keinginan. Kedewasaan berarti mampu menentukan keinginan mana yang pantas diikuti dan mana yang perlu ditunda.



Sebab, kehidupan tidak hanya dibentuk oleh keputusan besar yang kita ambil di hadapan orang lain.



Kehidupan juga dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil yang kita buat ketika tidak ada seorang pun yang melihat.



Ketika alarm berbunyi dan kita harus memilih bangun atau tidur lagi.



Ketika pekerjaan menunggu dan kita harus memilih memulai atau menundanya.



Ketika kesempatan datang dan kita harus memilih mencoba atau kembali bersembunyi di balik ketakutan.



Di situlah karakter, kebiasaan, dan masa depan perlahan dibentuk.



