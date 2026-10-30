6 Tips Memberikan Nasihat tanpa Bikin Seseorang Merasa Lebih Buruk Menurut Psikologi, Apa Saja?

seseorang yang memberikan nasihat kepada temannya / foto: Magnific/odua

JawaPos.com - Pernahkah kamu berniat membantu seseorang yang sedang menghadapi masalah, tetapi setelah mendengarkan nasihatmu, ia justru terlihat semakin murung, menjauh, atau berhenti bercerita? Kamu mungkin merasa sudah mengatakan hal yang benar. Kamu memberikan solusi, menyampaikan sudut pandang yang masuk akal, bahkan berusaha meyakinkannya bahwa semua masalah pasti memiliki jalan keluar. Namun, respons yang kamu terima ternyata tidak sesuai harapan.

Situasi seperti ini cukup sering terjadi dalam hubungan pertemanan, keluarga, percintaan, hingga lingkungan kerja. Seseorang bercerita tentang kegagalannya, lalu kita buru-buru menyuruhnya bangkit. Seseorang mengungkapkan kesedihannya, lalu kita mengatakan bahwa masih banyak orang yang memiliki masalah lebih besar. Ketika seseorang merasa tidak berdaya, kita mendorongnya agar lebih kuat tanpa benar-benar memahami apa yang membuatnya merasa lelah.



Niat kita mungkin baik. Kita tidak ingin melihat orang lain menderita terlalu lama. Kita ingin mereka menemukan jalan keluar secepat mungkin. Akan tetapi, ada satu hal penting yang sering terlupakan: nasihat yang benar belum tentu menjadi nasihat yang dibutuhkan seseorang pada saat itu.



Dalam psikologi, pengalaman emosional seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh masalah yang sedang dihadapinya, tetapi juga oleh bagaimana lingkungan merespons perasaannya. Respons yang terasa menghakimi, meremehkan, atau terlalu cepat menawarkan solusi dapat membuat seseorang merasa tidak dipahami. Sebaliknya, mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengakui perasaannya dapat membantu menciptakan rasa aman untuk bercerita.



Lantas, bagaimana jika kamu termasuk orang yang sering memberikan nasihat, tetapi tanpa sadar justru membuat orang lain merasa lebih buruk? Tidak perlu langsung menyalahkan diri sendiri. Kemampuan memberikan dukungan emosional dapat dipelajari dan dilatih.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat enam cara yang bisa kamu terapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi agar nasihatmu benar-benar membantu, bukan malah menambah beban orang lain.



1. Belajarlah Mendengarkan Sebelum Terburu-buru Memberikan Solusi



Salah satu kesalahan paling umum ketika menghadapi seseorang yang sedang mengalami masalah adalah terlalu cepat menawarkan solusi. Begitu mendengar beberapa kalimat pertama, kita langsung menyusun jawaban di dalam kepala. Kita memikirkan apa yang harus dilakukan orang tersebut, apa yang seharusnya ia hindari, dan keputusan apa yang menurut kita paling masuk akal.



Akibatnya, kita mungkin mendengarkan hanya untuk menemukan kesempatan berbicara, bukan untuk memahami pengalaman orang lain.



Padahal, tidak semua orang yang bercerita sedang meminta jalan keluar. Ada kalanya mereka hanya ingin mengungkapkan sesuatu yang selama ini dipendam. Mereka ingin menceritakan betapa melelahkannya menghadapi tekanan pekerjaan, betapa kecewanya mereka setelah dikhianati, atau betapa takutnya mereka menghadapi masa depan yang tidak pasti.



Dalam keadaan seperti itu, memberikan sepuluh solusi sekaligus belum tentu membantu. Bahkan, orang yang sedang bercerita bisa merasa bahwa emosinya tidak mendapatkan tempat karena percakapan terlalu cepat beralih menjadi sesi pemecahan masalah.



Prinsip ini berkaitan dengan active listening atau mendengarkan secara aktif. Pendekatan tersebut mengharuskan kita memberikan perhatian penuh, berusaha memahami pesan yang disampaikan, dan menunjukkan bahwa kita benar-benar mengikuti cerita lawan bicara.



Mendengarkan secara aktif bukan sekadar diam ketika orang lain berbicara. Kamu juga perlu menahan dorongan untuk memotong pembicaraan, mengalihkan cerita kepada pengalamanmu sendiri, atau langsung menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.



Misalnya, seorang teman bercerita bahwa ia merasa gagal karena tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya.



Respons yang mungkin membuatnya merasa semakin tertekan adalah, "Makanya, kamu harus lebih rajin melamar pekerjaan. Jangan terlalu pilih-pilih."



Kalimat tersebut mungkin mengandung saran yang dapat dipertimbangkan. Namun, jika disampaikan terlalu cepat, temanmu bisa menangkapnya sebagai tuduhan bahwa kegagalannya terjadi karena ia kurang berusaha.



Kamu dapat menggantinya dengan respons seperti, "Kedengarannya kamu sudah berharap banyak pada pekerjaan itu. Pasti mengecewakan ketika hasilnya tidak sesuai harapan."



Perhatikan perbedaannya. Respons kedua tidak langsung menyelesaikan masalah, tetapi menunjukkan bahwa kamu berusaha memahami apa yang sedang dirasakan orang tersebut.



Setelah ia selesai bercerita, kamu juga bisa bertanya, "Kamu ingin aku mendengarkan dulu, atau kamu ingin kita memikirkan langkah berikutnya bersama-sama?"



Pertanyaan sederhana ini membantu kamu memahami kebutuhan lawan bicara tanpa harus menebak-nebak.



Mengapa cara ini penting?



Ketika seseorang merasa didengarkan, ia memiliki kesempatan untuk menyusun pikiran dan mengungkapkan perasaannya dengan lebih jelas. Kamu pun memperoleh gambaran yang lebih utuh sebelum memberikan tanggapan.



Jadi, sebelum berusaha menjadi orang yang paling banyak memberikan solusi, cobalah menjadi orang yang mampu mendengarkan tanpa terburu-buru mengoreksi.



Terkadang, bantuan pertama yang dibutuhkan seseorang bukanlah jawaban, melainkan ruang aman untuk mengungkapkan pertanyaannya.



2. Validasi Perasaan Mereka, Bukan Berarti Kamu Harus Menyetujui Semua Pemikirannya



Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, "Aku merasa tidak cukup baik," lalu kamu langsung menjawab, "Jangan berpikir begitu. Kamu sebenarnya hebat."



Kamu bermaksud memberikan semangat. Kamu ingin orang tersebut berhenti merendahkan dirinya sendiri. Namun, respons seperti ini terkadang membuatnya merasa bahwa perasaannya terlalu cepat ditolak.



Ketika seseorang sedang merasa tidak berharga, kalimat positif belum tentu langsung mengubah keyakinannya. Ia mungkin justru berpikir bahwa kamu tidak memahami seberapa buruk ia memandang dirinya sendiri saat itu.



Di sinilah pentingnya validasi emosi.



Dalam konteks psikologi, validasi emosi berarti mengakui bahwa perasaan seseorang nyata dan dapat dipahami berdasarkan pengalaman atau sudut pandangnya. Validasi tidak berarti kita harus membenarkan seluruh kesimpulannya, menyetujui setiap tindakannya, atau menganggap bahwa persepsinya selalu akurat.



Kamu bisa mengakui bahwa seseorang merasa gagal tanpa menyimpulkan bahwa ia memang orang yang gagal. Kamu bisa memahami kemarahannya tanpa membenarkan tindakan menyakitkan yang mungkin dilakukannya. Kamu juga bisa menerima kesedihannya tanpa harus menganggap bahwa keadaan tidak akan pernah membaik.



Contohnya, ketika seorang teman berkata, "Aku merasa semua usahaku sia-sia," hindari langsung menjawab, "Kamu terlalu negatif. Coba berpikir positif."



Kamu dapat mengatakan, "Aku bisa memahami kenapa kamu merasa begitu setelah berusaha keras dan belum melihat hasil yang kamu harapkan."



Setelah itu, ketika situasinya lebih tenang, kamu dapat mengajaknya melihat persoalan dari sudut pandang lain.



Misalnya, "Menurutmu, adakah sesuatu yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini, meskipun hasilnya belum sesuai keinginan?"



Perhatikan urutannya: kamu terlebih dahulu mengakui perasaan, kemudian membantu orang tersebut mengeksplorasi kemungkinan lain. Kamu tidak memaksanya meninggalkan emosinya hanya karena kamu ingin ia segera merasa lebih baik.



Mengapa validasi lebih membantu daripada sekadar menyuruh orang berpikir positif?



Sebab, emosi tidak selalu hilang hanya karena seseorang diberi tahu bahwa ia seharusnya merasa berbeda. Memaksa seseorang untuk segera bersikap positif bahkan dapat menambah tekanan ketika ia merasa tidak mampu melakukannya.



Validasi memberikan pesan bahwa seseorang tidak harus menyembunyikan kesedihannya agar tetap diterima.



Kalimat sederhana seperti "Wajar kalau kamu merasa kecewa," "Aku bisa memahami mengapa ini terasa berat," atau "Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini" dapat menjadi bentuk dukungan yang berarti, selama disampaikan dengan tulus dan sesuai konteks.



Namun, ingatlah bahwa validasi bukan berarti membiarkan seseorang terjebak dalam kesimpulan yang merugikan dirinya. Jika ia mengatakan bahwa satu kegagalan membuktikan dirinya tidak berguna, kamu dapat mengakui rasa sakitnya sambil tetap mengingatkan bahwa satu pengalaman tidak menentukan keseluruhan nilai dirinya.



Tujuannya bukan membenarkan semua hal yang ia pikirkan, melainkan membantunya merasa cukup aman untuk memeriksa pikiran tersebut tanpa merasa diserang.



3. Hindari Kalimat yang Membandingkan Penderitaan



Salah satu nasihat yang sering terdengar masuk akal, tetapi berpotensi melukai perasaan adalah, "Kamu masih beruntung. Banyak orang yang hidupnya jauh lebih sulit daripada kamu."



Secara logika, pernyataan tersebut mungkin benar. Ada orang yang menghadapi masalah ekonomi lebih berat, kehilangan orang terdekat, atau mengalami situasi yang jauh lebih sulit. Namun, apakah kenyataan bahwa orang lain menderita lebih besar otomatis membuat rasa sakit seseorang menjadi tidak penting?



Tentu tidak.



Penderitaan bukan perlombaan yang menentukan siapa yang paling pantas mendapatkan perhatian. Seseorang tidak harus mengalami tragedi terbesar untuk berhak merasa sedih, kecewa, takut, atau lelah.



Ketika kamu membandingkan masalah seseorang dengan penderitaan orang lain, pesan yang mungkin ia tangkap bukanlah rasa syukur, melainkan bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk mengeluh.



Ia mungkin akhirnya memilih diam. Bukan karena masalahnya sudah selesai, tetapi karena merasa bahwa ceritanya akan dianggap berlebihan.



Dalam psikologi sosial, perbandingan sosial merupakan proses ketika seseorang menilai dirinya dengan membandingkan keadaan atau pengalamannya dengan orang lain. Proses ini dapat memberikan perspektif, tetapi dampaknya bergantung pada konteks dan cara perbandingan tersebut digunakan.



Membandingkan diri dengan orang lain terkadang membantu seseorang menyadari sumber daya atau kemungkinan yang sebelumnya tidak dilihatnya. Namun, ketika perbandingan digunakan untuk mengecilkan emosi, hasilnya dapat berbeda. Seseorang justru bisa merasa bersalah karena sedih atau malu karena menganggap dirinya terlalu lemah.



Bayangkan seorang teman yang baru saja mengalami putus cinta. Ia mengaku sulit tidur dan kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari.



Respons seperti, "Sudahlah, cuma putus cinta. Banyak orang kehilangan pasangan karena meninggal, kamu masih bisa bertemu orang lain," mungkin terdengar realistis. Namun, kalimat tersebut mengabaikan pengalaman yang sedang ia hadapi.



Kamu dapat menggantinya dengan, "Aku tahu mungkin orang lain melihat ini sebagai hal biasa, tetapi aku paham bahwa hubungan itu berarti buatmu. Tidak apa-apa kalau kamu membutuhkan waktu untuk memproses semuanya."



Jika kamu ingin membantu seseorang melihat perspektif yang lebih luas, lakukan setelah kamu memahami pengalamannya.



Kamu bisa bertanya, "Apa yang biasanya membantumu melewati masa sulit seperti ini?" atau "Adakah hal kecil yang masih bisa membuat harimu sedikit lebih ringan?"



Dengan begitu, kamu tidak menjadikan penderitaan orang lain sebagai alat untuk mengukur apakah seseorang pantas merasa sedih.



Ingatlah bahwa mengakui rasa sakit tidak sama dengan membesar-besarkan masalah.



Seseorang bisa bersyukur atas hal-hal baik dalam hidupnya sekaligus merasa terluka karena sesuatu yang buruk sedang terjadi. Kedua pengalaman tersebut dapat hadir bersamaan.



Daripada memaksa orang lain bersyukur sebelum mereka siap, bantulah mereka memahami bahwa perasaannya dapat diterima tanpa harus dibandingkan dengan pengalaman siapa pun.



4. Berikan Nasihat dengan Empati, Bukan dengan Sikap Menggurui



Ada perbedaan besar antara membantu seseorang menemukan jalan keluar dan membuatnya merasa bahwa kamu lebih tahu cara menjalani hidup daripada dirinya sendiri.



Perbedaan tersebut sering kali tidak terletak pada isi nasihat, tetapi pada cara menyampaikannya.



Kalimat seperti "Seharusnya kamu dari dulu melakukan ini," "Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan sebodoh itu," atau "Sudah jelas kamu salah mengambil keputusan" dapat membuat seseorang merasa sedang diadili, terutama ketika ia sudah menyalahkan dirinya sendiri.



Mungkin kamu benar-benar memiliki pengalaman yang relevan. Mungkin kamu pernah mengalami masalah serupa dan mengetahui beberapa langkah yang dapat membantu. Namun, pengalamanmu tidak otomatis membuat situasi orang lain identik dengan situasimu.



Setiap orang memiliki kondisi, keterbatasan, tanggung jawab, sumber daya, dan riwayat pengalaman yang berbeda. Keputusan yang terlihat mudah dari luar bisa terasa sangat sulit bagi seseorang yang sedang menghadapinya secara langsung.



Dalam psikologi, empati membantu kita berusaha memahami pengalaman orang lain dari sudut pandangnya. Empati tidak mengharuskan kita selalu setuju, tetapi mendorong kita untuk mempertimbangkan konteks sebelum memberikan penilaian.



Misalnya, seorang teman bertahan dalam pekerjaan yang membuatnya stres karena ia harus membayar kebutuhan keluarga. Kamu mungkin langsung menyarankan agar ia mengundurkan diri.



Namun, saran itu bisa menjadi beban baru jika ia tidak memiliki tabungan, tanggungan keluarga, atau kesempatan kerja lain.



Alih-alih berkata, "Kalau pekerjaan itu membuatmu stres, keluar saja," cobalah mengatakan, "Aku bisa memahami kenapa kamu merasa tertekan. Di satu sisi, pekerjaan itu membebanimu, tetapi di sisi lain kamu juga punya tanggung jawab yang perlu dipikirkan."



Kemudian, kamu bisa melanjutkan dengan, "Kalau kamu mau, kita bisa mencari beberapa pilihan yang lebih realistis tanpa membuat kondisi keuanganmu semakin sulit."



Perbedaan pendekatan ini cukup mendasar. Kamu tidak menganggap bahwa solusi harus selalu sederhana. Kamu juga tidak menempatkan dirimu sebagai orang yang paling tahu.



Nasihat yang empatik biasanya memiliki beberapa ciri: mempertimbangkan keadaan orang yang menerimanya, tidak menggunakan rasa malu sebagai alat untuk memotivasi, memberikan pilihan alih-alih memaksakan keputusan, dan tetap menghormati kemampuan orang tersebut untuk menentukan hidupnya sendiri.



Kamu juga dapat menggunakan bahasa yang lebih terbuka, seperti:



"Menurutmu, pilihan apa yang paling mungkin dilakukan sekarang?"



"Aku punya satu ide, tetapi aku ingin tahu bagaimana pendapatmu."



"Apakah kamu ingin mendengar pengalamanku tentang masalah serupa?"



"Kita tidak harus menemukan solusi sempurna hari ini. Mungkin kita bisa mulai dari satu langkah kecil."



Kalimat-kalimat ini membantu menciptakan percakapan yang lebih setara. Kamu tetap bisa memberikan masukan, tetapi tidak membuat orang lain merasa bahwa dirinya harus mengikuti semua yang kamu katakan.



Nasihat terbaik bukan selalu yang paling tegas, melainkan yang paling sesuai dengan keadaan orang yang menerimanya.



