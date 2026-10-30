Dikelilingi Banyak Orang tetapi Tetap Kesepian, Menurut Psikologi Ini 6 Pikiran Menyakitkan yang Dia

Merasa kesepian dan tidak diterima meski dikelilingi banyak orang (Pexels/cottonbro studio)
JawaPos.com - Merasa sendirian di tengah keramaian bisa menjadi pengalaman yang menyakitkan. Anda mungkin memiliki teman, keluarga, atau rekan kerja, tetapi tetap merasa tidak ada yang benar-benar memahami diri Anda.
Bahkan, berada di tengah banyak orang terkadang justru membuat perasaan kesepian semakin kuat.
Perasaan tidak diterima ini dapat membuat seseorang terus mempertanyakan dirinya sendiri.
Demi mendapatkan teman, ada yang rela mengubah kepribadian hingga selalu berusaha menyenangkan orang lain.
Padahal, hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan jati diri.
Berikut enam pikiran menyakitkan yang sering muncul ketika seseorang merasa tidak memiliki tempat untuk diterima yang dilansir dari aconsciousrethink.
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1. Merasa Tidak Ada yang Benar-Benar Mengenal Diri Anda
Seseorang mungkin memiliki banyak teman, tetapi merasa tidak ada yang mengenal dirinya secara utuh.
Hal ini bisa terjadi karena terlalu sering menyembunyikan kepribadian asli demi menyenangkan orang lain.
Cobalah mulai menjadi diri sendiri secara bertahap. Anda tidak perlu berpura-pura agar disukai semua orang.
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