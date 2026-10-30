8 Cara Umum yang Ternyata Dapat Merusak Kebahagiaan Diri Sendiri Menurut Psikologi

seseorang yang terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain / foto: Magnific/Frolopiaton Palm

JawaPos.com - Kebahagiaan sering dianggap sebagai sesuatu yang datang dari luar diri: memiliki pekerjaan yang baik, mendapatkan pasangan yang tepat, mempunyai banyak uang, atau mencapai berbagai target dalam hidup. Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Cara kita berpikir, menilai diri sendiri, dan merespons berbagai situasi juga memiliki peran yang sangat besar.

Ironisnya, beberapa kebiasaan yang kita lakukan setiap hari justru dapat membuat diri sendiri semakin sulit merasa bahagia.



Masalahnya, kebiasaan-kebiasaan tersebut sering kali terlihat normal. Membandingkan diri dengan orang lain dianggap sebagai cara untuk memotivasi diri. Bekerja tanpa henti dianggap sebagai bentuk tanggung jawab. Memikirkan kesalahan masa lalu dianggap sebagai upaya untuk belajar. Bahkan berusaha selalu menyenangkan orang lain sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang memiliki hati yang baik.



Padahal, jika dilakukan secara berlebihan, berbagai pola tersebut dapat menguras energi mental dan membuat seseorang semakin jauh dari kepuasan hidup.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (30/10), terdapat delapan cara umum yang ternyata dapat merusak kebahagiaan diri sendiri menurut berbagai konsep dalam psikologi.



1. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Salah satu kebiasaan paling umum yang dapat mengganggu kebahagiaan adalah membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain.



Manusia memang secara alami cenderung melakukan perbandingan sosial. Kita melihat pencapaian, penampilan, pekerjaan, hubungan, atau gaya hidup orang lain untuk mendapatkan gambaran mengenai posisi diri sendiri.



Masalah muncul ketika perbandingan tersebut menjadi kebiasaan dan standar kebahagiaan kita ditentukan oleh pencapaian orang lain.



Misalnya, seseorang sebenarnya sudah cukup puas dengan pekerjaannya. Namun setelah melihat teman di media sosial mendapatkan promosi, membeli rumah, atau pergi berlibur ke luar negeri, ia mulai merasa hidupnya tertinggal.



Padahal, yang dibandingkan sering kali bukan dua kehidupan secara utuh. Kita hanya melihat potongan terbaik dari kehidupan orang lain, sementara kita mengetahui seluruh kekurangan dan masalah dalam kehidupan sendiri.



Media sosial dapat memperkuat masalah ini. Foto keberhasilan, perjalanan, hubungan romantis, dan pencapaian profesional orang lain muncul berulang kali di layar. Jika seseorang terus menggunakannya sebagai tolok ukur kehidupan, rasa tidak cukup dapat semakin kuat.



Mengapa hal ini merusak kebahagiaan?



Karena perhatian bergeser dari pertanyaan:



"Apa yang sebenarnya membuat saya bahagia?"



menjadi:



"Apakah hidup saya sudah sebaik hidup orang lain?"



Standar tersebut hampir tidak pernah memiliki titik akhir. Akan selalu ada orang yang lebih kaya, lebih populer, lebih sukses, lebih menarik, atau lebih berprestasi.



Akibatnya, seseorang dapat memiliki banyak hal yang sebenarnya berharga tetapi tetap merasa kekurangan.



Apa yang bisa dilakukan?



Perbandingan tidak harus dihilangkan sepenuhnya. Yang lebih penting adalah mengubah arah perbandingan.



Daripada terus membandingkan diri dengan orang lain, cobalah membandingkan diri dengan versi diri sendiri di masa lalu.



Tanyakan:



Apa yang sudah saya pelajari?



Dalam hal apa saya sudah berkembang?



Kebiasaan apa yang sekarang lebih baik?



Apa yang dahulu sulit tetapi sekarang sudah bisa saya lakukan?



Perubahan kecil yang terlihat ketika melihat perjalanan diri sendiri sering kali jauh lebih bermakna daripada mengejar kehidupan orang lain.



2. Terlalu Banyak Memikirkan Masa Lalu



Belajar dari masa lalu merupakan hal yang sehat. Namun, terus-menerus mengulang kejadian buruk di dalam pikiran merupakan sesuatu yang berbeda.



Dalam psikologi, pola berpikir berulang mengenai pengalaman negatif dapat berkaitan dengan ruminasi. Seseorang terus memikirkan kesalahan, penolakan, konflik, kegagalan, atau keputusan yang pernah dibuat.



"Seharusnya saya tidak mengatakan itu."



"Kenapa dulu saya mengambil keputusan tersebut?"



"Kalau saja saya memilih jalan yang berbeda."



Pikiran seperti ini mungkin muncul sesekali pada siapa saja. Masalahnya terjadi ketika pikiran tersebut terus berputar tanpa menghasilkan solusi baru.



Mengapa ruminasi dapat mengganggu kebahagiaan?



Karena pikiran seolah-olah terus membawa seseorang kembali ke situasi yang sudah berlalu.



Tubuh mungkin sedang berada di tempat yang aman pada hari ini, tetapi pikiran terus menghadirkan kembali emosi negatif dari masa lalu.



Lebih buruk lagi, ruminasi sering terlihat seperti refleksi yang produktif. Seseorang merasa sedang "mencari jawaban", padahal sebenarnya hanya mengulang pertanyaan yang sama.



Belajar dari masa lalu biasanya menghasilkan pemahaman atau tindakan.



Sebaliknya, ruminasi cenderung menghasilkan pertanyaan yang berulang tanpa penyelesaian.



Bagaimana mengatasinya?



Ketika pikiran mulai berputar pada kejadian lama, cobalah bertanya:



"Apakah saya sedang mencari solusi, atau hanya mengulang kejadian?"



Jika memang ada sesuatu yang dapat diperbaiki, fokuslah pada tindakan konkret.



Jika tidak ada lagi yang dapat dilakukan, latihan menerima bahwa masa lalu tidak dapat diubah dapat menjadi langkah yang lebih sehat.



Masa lalu memang bagian dari cerita hidup. Namun, seseorang tidak harus tinggal di dalamnya.



3. Menuntut Diri Sendiri untuk Selalu Sempurna



Keinginan untuk melakukan sesuatu dengan baik sebenarnya bukan masalah. Ambisi dan standar tinggi bahkan dapat membantu seseorang berkembang.



Namun, ketika seseorang merasa bahwa dirinya harus selalu sempurna agar layak dihargai, standar tersebut dapat berubah menjadi beban psikologis.



Perfeksionisme membuat kesalahan kecil terasa seperti kegagalan besar.



Seseorang mungkin mendapatkan nilai tinggi tetapi hanya memikirkan satu jawaban yang salah. Ia mendapatkan pujian di tempat kerja tetapi terus memikirkan satu kritik. Ia menyelesaikan sebagian besar tugas dengan baik tetapi merasa gagal karena ada satu hal yang tidak sesuai rencana.



Mengapa perfeksionisme bisa merusak kebahagiaan?



Karena tujuan selalu bergerak.



Setelah satu target tercapai, muncul target berikutnya. Setelah berhasil, muncul kekhawatiran bahwa keberhasilan tersebut belum cukup.



Akibatnya, seseorang sulit menikmati proses karena pikirannya selalu berada pada kekurangan berikutnya.



Perfeksionisme juga dapat membuat seseorang takut mencoba sesuatu yang baru. Jika kesalahan dianggap tidak dapat diterima, seseorang mungkin memilih tidak mencoba daripada menghadapi kemungkinan gagal.



Padahal, kesalahan merupakan bagian normal dari proses belajar.



Cobalah mengganti standar "sempurna" dengan "cukup baik".



Bukan berarti menurunkan kualitas hidup secara sembarangan.



Artinya, seseorang belajar membedakan antara sesuatu yang memang membutuhkan ketelitian tinggi dan sesuatu yang tidak harus dilakukan secara sempurna.



Tidak semua hal membutuhkan energi maksimal.



Kadang-kadang, menyelesaikan sesuatu dengan cukup baik dan kemudian beristirahat jauh lebih sehat daripada menghabiskan seluruh energi untuk mengejar kesempurnaan.



4. Selalu Berusaha Menyenangkan Semua Orang



Keinginan untuk membuat orang lain bahagia merupakan sifat yang baik. Namun, jika seseorang terus-menerus mengorbankan kebutuhan dirinya sendiri demi mendapatkan penerimaan orang lain, kebiasaan tersebut dapat menjadi masalah.



Orang yang terlalu berorientasi pada persetujuan orang lain mungkin merasa sulit mengatakan "tidak".



Ia menerima permintaan meskipun sedang lelah.



Ia menyetujui sesuatu meskipun sebenarnya tidak nyaman.



Ia takut mengecewakan orang lain.



Lama-kelamaan, kehidupan mulai diatur berdasarkan ekspektasi orang lain.



Apa dampaknya?



Salah satu masalah terbesar adalah hilangnya batas pribadi.



Seseorang mungkin terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi sebenarnya menyimpan kelelahan, frustrasi, bahkan kemarahan karena kebutuhannya sendiri terus diabaikan.



Ironisnya, terlalu sering mengatakan "iya" kepada orang lain dapat membuat seseorang diam-diam mengatakan "tidak" kepada dirinya sendiri.



Ia mengatakan "iya" pada pekerjaan tambahan, tetapi "tidak" pada waktu istirahat.



Ia mengatakan "iya" pada permintaan teman, tetapi "tidak" pada kebutuhannya sendiri.



Ia mengatakan "iya" pada ekspektasi keluarga atau lingkungan, tetapi "tidak" pada keinginan pribadi.



Belajar mengatakan "tidak" bukan berarti menjadi egois.



Batas yang sehat justru membantu hubungan menjadi lebih jujur.



Tidak semua permintaan harus dipenuhi.



Tidak semua orang harus menyukai kita.



Dan tidak semua kekecewaan orang lain merupakan tanggung jawab kita.



Salah satu bentuk kedewasaan emosional adalah mampu menerima bahwa terkadang orang lain mungkin tidak setuju dengan keputusan kita, tanpa kemudian menganggap diri sendiri sebagai orang yang buruk.



5. Menganggap Kebahagiaan Harus Menunggu Sampai Semua Masalah Selesai



Ada orang yang berpikir:



"Nanti saya akan bahagia kalau sudah punya banyak uang."



"Nanti saya bisa tenang kalau pekerjaan sudah selesai."



"Saya akan menikmati hidup setelah mencapai target ini."



"Saya akan bahagia kalau sudah menemukan pasangan."



Pola pikir seperti ini membuat kebahagiaan selalu berada di masa depan.



Masalahnya, kehidupan hampir tidak pernah benar-benar bebas dari masalah.



Setelah satu masalah selesai, masalah lain dapat muncul. Setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, manusia juga dapat beradaptasi dan mulai menganggapnya sebagai hal biasa.



Jika kebahagiaan selalu ditunda sampai kondisi ideal tercapai, seseorang berisiko melewatkan banyak momen baik yang sebenarnya sedang terjadi.



Kebahagiaan bukan berarti tidak memiliki masalah.



Kehidupan yang sehat secara psikologis bukanlah kehidupan yang selalu menyenangkan.



Seseorang dapat mengalami stres sekaligus memiliki momen yang bermakna.



Seseorang dapat kecewa sekaligus tetap bersyukur.



Seseorang dapat memiliki masalah keuangan tetapi tetap menikmati waktu bersama orang yang disayangi.



Kemampuan menikmati hal-hal kecil di tengah kehidupan yang tidak sempurna merupakan bagian penting dari kesejahteraan psikologis.



Karena itu, daripada selalu berkata:



"Saya akan bahagia nanti."



cobalah bertanya:



"Apa yang masih bisa saya nikmati hari ini?"



Pertanyaan sederhana tersebut dapat mengubah perhatian dari apa yang belum dimiliki menjadi apa yang sedang tersedia.



6. Mengabaikan Kebutuhan Tubuh demi Mengejar Produktivitas



Budaya produktivitas sering membuat orang merasa harus terus bergerak.



Bangun pagi, bekerja, menyelesaikan target, membalas pesan, belajar, mengembangkan diri, kemudian mengulang semuanya keesokan harinya.



Istirahat kadang dianggap sebagai kemalasan.



Padahal, tubuh dan pikiran memiliki batas.



Kurang tidur, tidak cukup bergerak, jarang mendapatkan waktu santai, atau terus bekerja tanpa jeda dapat memengaruhi suasana hati dan kemampuan seseorang mengelola stres.



Ketika tubuh kelelahan, masalah kecil juga dapat terasa jauh lebih besar.



Pesan singkat dari seseorang dapat terasa menyebalkan. Pekerjaan sederhana terasa berat. Kritik kecil terasa seperti serangan pribadi.



Bukan selalu karena masalahnya sangat besar, tetapi karena kapasitas mental sedang menurun.



Produktivitas tanpa pemulihan bukanlah strategi jangka panjang.



Tubuh membutuhkan tidur.



Otak membutuhkan jeda.



Emosi membutuhkan ruang untuk diproses.



Hubungan membutuhkan waktu dan perhatian.



Karena itu, istirahat seharusnya tidak selalu dipandang sebagai hadiah setelah semua pekerjaan selesai.



Istirahat merupakan bagian dari sistem yang memungkinkan seseorang tetap berfungsi dengan baik.



Menjaga kesehatan dasar seperti tidur cukup, makan dengan baik, bergerak secara teratur, dan memiliki waktu tanpa tuntutan dapat menjadi investasi sederhana untuk kesejahteraan mental.



7. Terlalu Fokus pada Hal-Hal yang Tidak Bisa Dikendalikan



Salah satu sumber stres terbesar adalah menghabiskan terlalu banyak energi untuk sesuatu yang berada di luar kendali.



Kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain pikirkan.



Kita tidak dapat mengontrol semua keputusan orang lain.



Kita tidak dapat mengontrol cuaca, masa lalu, perubahan ekonomi, atau berbagai kejadian tak terduga.



Namun, manusia sering menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal-hal tersebut.



"Bagaimana kalau dia tidak menyukai saya?"



"Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi?"



"Kenapa orang itu tidak berubah?"



"Kenapa keadaan tidak sesuai dengan yang saya inginkan?"



Pikiran seperti ini dapat menciptakan perasaan seolah-olah kita harus mengendalikan seluruh dunia agar bisa merasa aman.



Padahal, semakin banyak hal yang kita coba kendalikan, semakin besar kemungkinan kita merasa frustrasi.



Fokus pada lingkaran kendali



Salah satu pendekatan yang lebih sehat adalah membedakan antara hal yang dapat dikendalikan dan hal yang tidak dapat dikendalikan.



Kita mungkin tidak bisa mengontrol apakah seseorang menyukai kita.



Tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita memperlakukan orang tersebut.



Kita tidak bisa mengontrol hasil sebuah keputusan sepenuhnya.



Tetapi kita bisa mengontrol seberapa baik kita mempersiapkan diri.



Kita tidak bisa mengubah masa lalu.



Tetapi kita bisa menentukan apa yang dilakukan setelah belajar dari pengalaman tersebut.



Mengalihkan perhatian dari "Bagaimana membuat semuanya sesuai keinginan saya?" menjadi "Apa yang bisa saya lakukan dari posisi saya sekarang?" dapat membantu mengurangi beban mental.



8. Terlalu Keras pada Diri Sendiri ketika Mengalami Kegagalan



Cara terakhir yang sering tidak disadari adalah bagaimana seseorang berbicara kepada dirinya sendiri ketika melakukan kesalahan.



Ketika teman gagal, mungkin kita berkata:



"Tidak apa-apa. Kamu sudah mencoba."



Namun ketika diri sendiri gagal, kalimat yang muncul justru:



"Saya memang bodoh."



"Saya selalu gagal."



"Saya tidak akan pernah bisa."



Perbedaan ini menunjukkan bahwa kita sering memberikan perlakuan yang jauh lebih keras kepada diri sendiri daripada kepada orang lain.



Dalam psikologi, konsep self-compassion atau welas diri menekankan pentingnya memperlakukan diri sendiri dengan pemahaman ketika menghadapi kesulitan.



Welas diri bukan berarti membenarkan semua kesalahan.



Bukan pula berarti berhenti bertanggung jawab.



Sebaliknya, seseorang dapat mengakui kesalahan sambil tetap menyadari bahwa satu kegagalan tidak menentukan seluruh nilai dirinya.



Ada perbedaan besar antara:



"Saya melakukan kesalahan."



dan



"Saya adalah orang yang gagal."



Kalimat pertama mengevaluasi perilaku.



Kalimat kedua menyerang identitas.



Jika seseorang terbiasa menggunakan kalimat kedua, kegagalan kecil dapat berkembang menjadi rasa malu dan rendah diri yang jauh lebih besar.



Cobalah berbicara kepada diri sendiri seperti berbicara kepada seseorang yang Anda sayangi.



Tanyakan:



"Kalau teman saya mengalami hal yang sama, apa yang akan saya katakan kepadanya?"



Kemudian coba berikan sebagian dari pemahaman tersebut kepada diri sendiri.



Kita tetap dapat belajar dari kesalahan tanpa harus membenci diri sendiri karenanya.



Kebahagiaan Bukan Tentang Menghindari Semua Hal Negatif



Delapan kebiasaan di atas menunjukkan satu hal penting: terkadang yang membuat kita tidak bahagia bukan hanya keadaan yang terjadi dalam kehidupan, tetapi cara kita merespons keadaan tersebut.



Membandingkan diri dengan orang lain.



Mengulang kesalahan masa lalu.



Mengejar kesempurnaan.



Terlalu membutuhkan persetujuan orang lain.



Menunda kebahagiaan.



Mengabaikan kebutuhan tubuh.



Berusaha mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendali.



Dan terlalu keras kepada diri sendiri.



Semua pola tersebut sangat manusiawi. Hampir setiap orang mungkin pernah melakukannya dalam tingkat tertentu.



Karena itu, tujuannya bukan menjadi manusia yang selalu berpikir positif dan tidak pernah mengalami emosi negatif.



Kebahagiaan yang sehat bukan berarti selalu merasa senang.



Sedih, kecewa, marah, takut, dan cemas merupakan bagian normal dari pengalaman manusia.



Yang lebih penting adalah bagaimana kita memperlakukan emosi tersebut dan bagaimana kita menjalani kehidupan ketika emosi itu muncul.



Mungkin kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi.



Tetapi kita masih dapat memilih bagaimana memperlakukan diri sendiri.



Kita dapat berhenti membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain.



Kita dapat belajar melepaskan sesuatu yang sudah tidak dapat diubah.



Kita dapat menerima bahwa kesempurnaan bukan syarat untuk merasa berharga.



Kita dapat menetapkan batas tanpa merasa bersalah.



Dan kita dapat memberikan ruang untuk menikmati kehidupan hari ini, tanpa harus menunggu semuanya menjadi sempurna.



Pada akhirnya, kebahagiaan bukan selalu sesuatu yang harus kita kejar semakin jauh.



